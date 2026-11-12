América vs Atlético de Madrid en Puebla: fecha, horario, boletos y todo lo que debes saber del partido de leyendas

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El Estadio Cuauhtémoc de Puebla será escenario de un encuentro entre figuras históricas del Atlético de Madrid y el Club América.

Exfutbolistas de ambos equipos volverán a la cancha este domingo 15 de noviembre para disputar la llamada Noche de Leyendas, un partido que reunirá a referentes de distintas generaciones del futbol.

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Entre los nombres que destacan por el conjunto rojiblanco aparecen David Villa, Radamel Falcao, Diego Godín y Maxi Rodríguez. Del lado azulcrema estarán figuras como Cuauhtémoc Blanco, Salvador Cabañas, Luis Roberto Alves “Zague”, Luis “El Matador” Hernández y Oribe Peralta.

El encuentro comenzará a las 18:00 horas en el inmueble poblano, ubicado al norte de la ciudad. La convocatoria contempla un total de 30 jugadores entre ambos planteles.

¿Cómo será el partido entre las leyendas del América y el Atlético de Madrid?

Afiche de promoción del partido del Club América vs. Atlético Madrid en España - crédito redes sociales

El duelo tendrá dos tiempos de 40 minutos. Si el marcador termina empatado al finalizar el tiempo reglamentario, el ganador se definirá mediante una tanda de penales.

La representación del Atlético de Madrid contará con futbolistas que dejaron huella en el club. David Villa, campeón del mundo con España en 2010 y máximo goleador histórico de su selección, compartirá equipo con Radamel Falcao, quien fue campeón y goleador de la UEFA Europa League en 2012.

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También participarán Maxi Rodríguez, quien militó cuatro temporadas con el conjunto rojiblanco, y Diego Godín, capitán y pieza clave en la conquista de La Liga 2013-2014, campeonato que el Atlético aseguró en el Camp Nou.

Por parte del América, la lista incluye a Luis “El Matador” Hernández, delantero que destacó tanto en clubes como con la Selección Mexicana; el argentino Claudio “Piojo” López, Rubens Sambueza, capitán del equipo campeón en 2014, y el guardameta Adolfo Ríos, quien defendió tanto la portería azulcrema como la del combinado nacional.

A ellos se suman dos referentes históricos de las Águilas: Cuauhtémoc Blanco y Luis Roberto Alves “Zague”, reconocidos por su capacidad ofensiva y su trayectoria con la Selección Mexicana.

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¿Cuánto cuestan los boletos para el partido de leyendas?

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Los precios para asistir a la Noche de Leyendas en el Estadio Cuauhtémoc van de 284 a mil 284 pesos. Las entradas están disponibles a través de la página oficial de Boletomóvil.

América y el Atlético de Madrid volverán a encontrarse después de 12 años

El partido en Puebla también marcará un nuevo encuentro entre las dos instituciones, que no se enfrentaban desde 2014. En aquella ocasión, el Atlético de Madrid y el América disputaron un partido en el Estadio Azteca, donde el conjunto mexicano se quedó con la victoria en una tanda de penales.

Ahora, las leyendas de ambos clubes volverán a coincidir en la cancha, esta vez con exjugadores que formaron parte de distintas etapas de sus respectivas historias.

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