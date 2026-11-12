México Deportes

América vs Atlético de Madrid en Puebla: fecha, horario, boletos y todo lo que debes saber del partido de leyendas

El partido en Puebla también marcará un nuevo encuentro entre las dos instituciones, que no se enfrentaban desde 2014

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)
Guardar

El Estadio Cuauhtémoc de Puebla será escenario de un encuentro entre figuras históricas del Atlético de Madrid y el Club América.

Exfutbolistas de ambos equipos volverán a la cancha este domingo 15 de noviembre para disputar la llamada Noche de Leyendas, un partido que reunirá a referentes de distintas generaciones del futbol.

PUBLICIDAD

Entre los nombres que destacan por el conjunto rojiblanco aparecen David Villa, Radamel Falcao, Diego Godín y Maxi Rodríguez. Del lado azulcrema estarán figuras como Cuauhtémoc Blanco, Salvador Cabañas, Luis Roberto Alves “Zague”, Luis “El Matador” Hernández y Oribe Peralta.

El encuentro comenzará a las 18:00 horas en el inmueble poblano, ubicado al norte de la ciudad. La convocatoria contempla un total de 30 jugadores entre ambos planteles.

¿Cómo será el partido entre las leyendas del América y el Atlético de Madrid?

Afiche de promoción del partido del Club América vs. Atlético Madrid en España - crédito redes sociales
Afiche de promoción del partido del Club América vs. Atlético Madrid en España - crédito redes sociales

El duelo tendrá dos tiempos de 40 minutos. Si el marcador termina empatado al finalizar el tiempo reglamentario, el ganador se definirá mediante una tanda de penales.

La representación del Atlético de Madrid contará con futbolistas que dejaron huella en el club. David Villa, campeón del mundo con España en 2010 y máximo goleador histórico de su selección, compartirá equipo con Radamel Falcao, quien fue campeón y goleador de la UEFA Europa League en 2012.

PUBLICIDAD

También participarán Maxi Rodríguez, quien militó cuatro temporadas con el conjunto rojiblanco, y Diego Godín, capitán y pieza clave en la conquista de La Liga 2013-2014, campeonato que el Atlético aseguró en el Camp Nou.

Por parte del América, la lista incluye a Luis “El Matador” Hernández, delantero que destacó tanto en clubes como con la Selección Mexicana; el argentino Claudio “Piojo” López, Rubens Sambueza, capitán del equipo campeón en 2014, y el guardameta Adolfo Ríos, quien defendió tanto la portería azulcrema como la del combinado nacional.

A ellos se suman dos referentes históricos de las Águilas: Cuauhtémoc Blanco y Luis Roberto Alves “Zague”, reconocidos por su capacidad ofensiva y su trayectoria con la Selección Mexicana.

¿Cuánto cuestan los boletos para el partido de leyendas?

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Los precios para asistir a la Noche de Leyendas en el Estadio Cuauhtémoc van de 284 a mil 284 pesos. Las entradas están disponibles a través de la página oficial de Boletomóvil.

América y el Atlético de Madrid volverán a encontrarse después de 12 años

El partido en Puebla también marcará un nuevo encuentro entre las dos instituciones, que no se enfrentaban desde 2014. En aquella ocasión, el Atlético de Madrid y el América disputaron un partido en el Estadio Azteca, donde el conjunto mexicano se quedó con la victoria en una tanda de penales.

Ahora, las leyendas de ambos clubes volverán a coincidir en la cancha, esta vez con exjugadores que formaron parte de distintas etapas de sus respectivas historias.

Temas Relacionados

Club AméricaAtlético de MadridPueblaEstadio Cuauhtémocmexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Más de 1500 migrantes avanzan del sur de México rumbo a Estados Unidos en medio de advertencias de Donald Trump

El mandatario estadounidense amenazó a México con aumentar estos aranceles si estas movilizaciones cruzan por la frontera sur de su país

Más de 1500 migrantes avanzan del sur de México rumbo a Estados Unidos en medio de advertencias de Donald Trump

Payaso de Six Flags México hace caer a una joven tras ponerle el pie y desata polémica en redes sociales

Un video muestra el momento en que el personaje disfrazado de terror extiende una pierna frente a una visitante, quien termina en el pavimento

Payaso de Six Flags México hace caer a una joven tras ponerle el pie y desata polémica en redes sociales

Confirman fechas de pago de la Tarjeta Rosa: así se entregará el apoyo en noviembre 2026

Beneficiarias del programa en Guanajuato recibirán entre 3,000 y 6,000 pesos según su fecha de registro

Confirman fechas de pago de la Tarjeta Rosa: así se entregará el apoyo en noviembre 2026

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 12 de noviembre? STC implementa marcha lenta debido a lluvias

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este jueves en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 12 de noviembre? STC implementa marcha lenta debido a lluvias

“Ellos lo pidieron”: Sheinbaum justifica construcción de cuartel de Guardia Nacional en Cherán por petición de comuneros tras violencia

Como parte de las acciones para garantizar la seguridad se desplegaron 240 elementos de seguridad en el municipio

“Ellos lo pidieron”: Sheinbaum justifica construcción de cuartel de Guardia Nacional en Cherán por petición de comuneros tras violencia
MÁS NOTICIAS

NARCO

“Ellos lo pidieron”: Sheinbaum justifica construcción de cuartel de Guardia Nacional en Cherán por petición de comuneros tras violencia

“Ellos lo pidieron”: Sheinbaum justifica construcción de cuartel de Guardia Nacional en Cherán por petición de comuneros tras violencia

Identificaron a un argentino entre los detenidos del narco mexicano “R2”, líder regional del CJNG: “Es bartender y no lo dejaron salir”

Sinaloa concentra más ataques del crimen organizado contra tiendas, restaurantes y pequeños comercios

Harfuch confirma captura del homicida de Gabriel Rivas, regidor morenista de Cuernavaca y activista ambiental

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 12 de noviembre: tiendas, restaurantes y pequeños comercios, entre los blancos del crimen organizado en México

ENTRETENIMIENTO

La Catedral Metropolitana de la CDMX tendrá concierto navideño con orquesta y coro en vivo: fechas, horarios y cómo acudir

La Catedral Metropolitana de la CDMX tendrá concierto navideño con orquesta y coro en vivo: fechas, horarios y cómo acudir

Estos son los mexicanos nominados a los Latin Grammy 2026: Marco Antonio Solís, Christian Nodal y Pepe Aguilar encabezan la lista

Bobby Pulido competirá por el Latin Grammy 2026 contra un adolescente mexicano de 15 años

Otro famoso abandona La Mansión VIP tras crisis de ansiedad; aumentan rumores sobre presunta abstinencia a drogas

Cine Caníbal se lanza a la defensa del doblaje de Wildwood y estallan las redes sociales

DEPORTES

Erik Lira no renuncia a jugar en Europa y buscará aprovechar esta Fecha FIFA

Erik Lira no renuncia a jugar en Europa y buscará aprovechar esta Fecha FIFA

¡Orgullo regio! El impresionante récord mundial con el que los fanáticos de Monterrey humillan a América y Chivas

Karim López se reintegra a los Memphis Grizzlies tras sus buenas actuaciones en la G League de la NBA

Argentina vs Uruguay: dónde y cuándo ver en México el primer partido de la Albiceleste sin Lionel Messi

El contraste económico de seguir al Tricolor: asistir al partido en Jamaica cuesta hasta diez veces menos que en Monterrey