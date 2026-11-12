“Soy la dueña de La Chilindrina”: María Antonieta de las Nieves estalla contra Florinda Meza por polémica del Piojo Alvarado (RS)

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María Antonieta de las Nieves celebró que Roberto Alvarado se disfrazara de La Chilindrina durante Halloween 2026 y rechazó que existiera algún impedimento para usar la imagen del personaje.

La actriz habló durante la alfombra roja de los Premios Líderes de México, donde sostuvo -ante diversos medios de comunicación- que ella tuvo los derechos de la caracterización y agradeció al futbolista de Chivas por rendirle homenaje.

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La intérprete también respondió a la polémica que surgió por un mensaje falso atribuido a Florinda Meza, en el que supuestamente se amenazaba al mediocampista con una demanda. La querida actriz sostuvo que ella fue la única persona que habría podido reclamar por el uso de La Chilindrina, aunque dejó claro que no tuvo intención de hacerlo.

El caso ocurrió después de que Alvarado apareció vestido con el atuendo del personaje durante una dinámica de Halloween organizada por Chivas en Verde Valle. El jugador utilizó vestido verde, mangas rojas, cuello amarillo, lentes y pecas dibujadas en el rostro.

María Antonieta de las Nieves agradeció a Roberto “Piojo” Alvarado por el disfraz

María Antonieta de las Nieves expresó afecto hacia el jugador rojiblanco y dijo que el disfraz le generó orgullo. La actriz aseguró que ya le había enviado un mensaje al futbolista para agradecerle la caracterización.

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“El Piojo, mi vida. Adoro al Piojo. Ya le mandé mensaje para decirle que lo quiero mucho, que gracias por disfrazarse de La Chilindrina, que me sentí muy orgullosa”, declaró de las Nieves ante medios de comunicación.

La actriz mandó otro mensaje público para el mediocampista de Chivas. “Si me ves, Piojito, te estoy diciendo que muchas, muchas gracias y te quiero mucho”, añadió durante el encuentro con la prensa.

El Piojo Alvarado sorprendió una vez más con su disfraz, ahora se caracterizó de la Chilindrina (X/ @Chivas)

El disfraz de Alvarado había concentrado reacciones entre los aficionados y sus compañeros. El futbolista imitó algunos gestos de La Chilindrina, lo que provocó risas durante la convivencia del plantel.

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En la actividad también participaron Hugo Camberos, quien se disfrazó de porrista; Rubén González, caracterizado como Beetlejuice; Luis Romo, con uniforme de beisbolista, y Brian Gutiérrez, vestido como Wonka.

La actriz sostuvo que tiene los derechos de La Chilindrina

Durante la entrevista, María Antonieta de las Nieves fue cuestionada sobre la versión que relacionó a Florinda Meza con una posible reclamación por el disfraz. La actriz respondió que ella tiene la autorización y la propiedad legal del personaje que interpretó durante décadas.

“La única que puede decir algo soy yo, porque yo tengo la autorización y soy la dueña del personaje de La Chilindrina”, sostuvo de las Nieves.

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La actriz señaló que permitió que el público utilizara la imagen del personaje en disfraces y homenajes. “Todos los que se quieran disfrazar de Chilindrina, yo les voy a decir que sí, que muchísimas gracias, que me siento muy orgullosa”, afirmó.

La disputa por los derechos de La Chilindrina se remontó a un proceso que involucró a Roberto Gómez Bolaños y a Televisa. De las Nieves habría registrado el personaje a su nombre después de detectar que los personajes de El Chavo del 8 no habrían contado con registros renovados durante un periodo de entre 15 y 20 años.

La actriz había buscado crear un personaje alternativo para un proyecto musical infantil, luego de que Gómez Bolaños no autorizó una propuesta relacionada con La Chilindrina. En ese proceso, habría encontrado un vacío administrativo en los registros de derechos de autor.

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La actriz sostuvo que tiene los derechos de La Chilindrina (Foto: Infobae México/ Jesús Aviles)

La batalla legal entre Televisa y María Antonieta de las Nieves duró más de una década

En 2001, Roberto Gómez Bolaños y Televisa iniciaron una demanda para recuperar los derechos de La Chilindrina. El proceso judicial se extendió por más de una década y se resolvió hacia 2013 a favor de María Antonieta de las Nieves.

Los tribunales habrían reconocido que la actriz contaba con los registros legales vigentes del personaje. De las Nieves se quedó con la titularidad de La Chilindrina, pese a que el personaje surgió dentro de El Chavo del 8.

La discusión sobre la propiedad del personaje reapareció por la publicación falsa que circuló en redes sociales tras el disfraz de Roberto Alvarado. El mensaje apócrifo mostraba fotografías de Florinda Meza y del jugador caracterizado como La Chilindrina.

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En el texto falso, se advertía que el vestuario pertenecía legalmente a Roberto Gómez Bolaños y que Alvarado tendría que responder ante la ley o pagar multas. La publicación fue difundida por cuentas que presentaron la imagen como una reacción de Meza.

Florinda Meza negó que hubiera demandado al jugador de Chivas

Florinda Meza rechazó haber enviado algún mensaje o amenaza de demanda contra Roberto Alvarado. La actriz afirmó en Instagram que la versión se originó por la suplantación de identidad y contenidos generados con inteligencia artificial.

“YO NO he mandado ningún mensaje ni amenaza de demanda por un disfraz A NADIE”, escribió Meza al desmentir la publicación que se propagó en redes sociales.

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La viuda de Roberto Gómez Bolaños dijo que los seguidores podían disfrazarse de los personajes de Chespirito siempre que lo hicieran con respeto. “A mí me encanta que los fans se disfracen de los personajes y, mientras sea con respeto, honren así el legado de mi Rober”, publicó.

Meza también cuestionó a quienes usaron su nombre e imagen para difundir contenidos falsos. La actriz pidió a los usuarios verificar la información directamente en sus canales oficiales antes de compartir publicaciones sobre supuestas demandas.

Florinda Meza negó que hubiera demandado al jugador de Chivas (X Chivas/captura de pantalla)

Roberto Alvarado ya había llamado la atención durante Halloween de 2025, cuando asistió a un entrenamiento de Chivas vestido como Blancanieves y acompañado por dos personas caracterizadas como los enanitos de la película.

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