Karol G trae 460 millones de pesos a la Ciudad de México con tres noches en el GNP Seguros

Los conciertos de Karol G en el Estadio GNP Seguros proyectan una derrama de 460 millones de pesos en la Ciudad de México. (crédito @karolg/Instagram)

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Los conciertos de Karol G en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México —programados para el 13, 14 y 15 de noviembre de 2026 como parte de su gira Viajando por el Mundo Tropitour— proyectan una derrama económica de 460 millones de pesos, según estimaciones de CONCANACO SERVYTOUR. El flujo de visitantes nacionales e internacionales convierte las tres fechas en uno de los eventos de mayor tracción turística y comercial del año en la capital.

El 70% de los compradores de boletos son mujeres, y el grupo de entre 25 y 34 años concentra el 38% del total, de acuerdo con datos de Ticketmaster.

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Más de 1.2 millones de personas buscaron boletos en Ticketmaster

La plataforma registró el acceso de más de 1.2 millones de personas en busca de entradas para los conciertos de la artista colombiana en la Ciudad de México. Del total de compradores confirmados, el 65.9% proviene de la Ciudad de México y el Estado de México. El tercio restante viajará desde otras entidades del país.

A ese flujo nacional se suma una demanda internacional proveniente de 62 países. Entre los mercados con mayor presencia destacan Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Guatemala y Colombia, una diversidad que posiciona a la capital como sede de entretenimiento de alcance global.

Los 460 millones de pesos se distribuyen entre hotelería, restaurantes y comercios

De la derrama total estimada por CONCANACO SERVYTOUR, 300 millones de pesos corresponden a la industria hotelera, producto de la llegada de visitantes de distintas entidades y países. Los 160 millones restantes se proyectan en consumo directo en restaurantes, bares, comercios y establecimientos de alimentos y bebidas ubicados en las zonas aledañas al Estadio GNP Seguros.

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Karol G regresa a los escenarios de México tras casi tres años con presentaciones en Monterrey y la capital del país.

“Mi corazón se quiere salir”: Karol G regresa a México tras casi tres años de ausencia

La visita de Karol G al Estadio GNP Seguros marca su segundo gran ciclo de conciertos en México. En 2024, la colombiana ofreció siete noches en el país como parte de su gira Mañana Será Bonito Tour: tres en el Estadio Azteca de la Ciudad de México (8, 9 y 10 de febrero), dos en el Estadio Mobil Super de Monterrey (16 y 17 de febrero) y dos en el Estadio Tres de Marzo de Guadalajara (23 y 24 de febrero). Al cerrar aquella gira, publicó en Instagram: “México, me regalaste 7 noches inolvidables… Tuvieron los fan actions más lindos, los regalitos más especiales y la energía de otro planeta”.

Ahora, casi tres años después, Tropitour la devuelve a México con seis fechas: tres en el Estadio BBVA de Monterrey —6, 7 y 8 de noviembre— y tres en el GNP Seguros de la Ciudad de México. Al aterrizar en el aeropuerto de Toluca el 2 de noviembre, la artista no ocultó la emoción ante los medios: “Creo que son ya casi tres años que no veníamos y mi corazón se quiere salir”.

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La cantante también adelantó novedades en el espectáculo: “Había dado detalles de evolución del show y de cambios que iban a estar ocurriendo, y pues empiezan a pasar aquí, así que estoy muy contenta”, añadió, según Univision. Con 63 conciertos en estadios confirmados en la gira y más de un millón de boletos vendidos en Norteamérica, el tramo mexicano de Tropitour llega en uno de los momentos de mayor exposición de su carrera: siete nominaciones al Latin Grammy 2026, incluyendo Álbum del Año por Tropicoqueta.

Carolina Giraldo inició su trayectoria artística independiente a los 14 años tras participar en El Factor X de Colombia. (@karolg/Instagram)

De rechazos en Universal Music a ocho Latin Grammys y un Billboard 200 en número uno

Carolina Giraldo Navarro nació el 14 de febrero de 1991 en Medellín, Colombia. A los 14 años participó en El Factor X, la versión colombiana de The X Factor, donde llegó a semifinales. La experiencia le valió su primer contrato con Flamingo Records y Diamond Music, y su nombre artístico: Karol G.

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Sus primeros años fueron de resistencia. Cuando buscó firmar con Universal Music Latino, la discográfica rechazó el proyecto alegando que una mujer no podría triunfar en el reggaetón. Lejos de abandonar, Karol G recorrió Colombia de forma independiente con su padre, actuando en universidades, bares y festivales. Estudió música en la Universidad de Antioquia y trabajó como corista de Reykon.

En 2016, Universal dio marcha atrás y la firmó. Un año después publicó su álbum debut, Unstoppable (2017), que debutó en el número dos del Billboard Top Latin Albums con la colaboración “Ahora Me Llama” junto a Bad Bunny. En 2018 ganó el Latin Grammy a Mejor Artista Nuevo.

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La cantante suma siete nominaciones al Latin Grammy 2026 impulsada por su álbum Tropicoqueta.

El salto global llegó con “Tusa” (2019), junto a Nicki Minaj, el primer sencillo liderado por una artista femenina en encabezar el Billboard Hot Latin Songs desde 2016, con más de mil millones de reproducciones en YouTube. Su tercer álbum, KG0516 (2021), fue el primero que coprodujo y el primero en llegar al número uno del Billboard Top Latin Albums.

En 2023 publicó Mañana Será Bonito, que debutó en el número uno del Billboard 200 —el primer álbum en español de una artista femenina en lograrlo— y ganó tres Latin Grammys, incluido Álbum del Año. “TQG”, su colaboración con Shakira, alcanzó el número siete del Billboard Hot 100. En 2024 recibió el Grammy a Mejor Álbum de Música Urbana, su primer galardón en la ceremonia principal.

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Entre 2025 y 2026 lanzó Tropicoqueta y No Me Arrepiento de Sentir Tanto, consolidando una trayectoria que suma ocho Latin Grammys, un Grammy, once récords Guinness y el encabezado del festival Coachella 2026 —primera latina en lograrlo.