México

Karol G trae 460 millones de pesos a la Ciudad de México con tres noches en el GNP Seguros

La gira Viajando por el Mundo Tropitour convoca a asistentes de 62 países y 1.2 millones de búsquedas en Ticketmaster, según CONCANACO SERVYTOUR y la plataforma de venta de boletos

Informaciones en redes sociales apuntaban a que Karol G canceló tres fechas en Europa para 2027, generando rumores de baja venta de entradas de la colombiana - crédito @karolg/Instagram
Los conciertos de Karol G en el Estadio GNP Seguros proyectan una derrama de 460 millones de pesos en la Ciudad de México. (crédito @karolg/Instagram)
Guardar

Los conciertos de Karol G en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México —programados para el 13, 14 y 15 de noviembre de 2026 como parte de su gira Viajando por el Mundo Tropitour— proyectan una derrama económica de 460 millones de pesos, según estimaciones de CONCANACO SERVYTOUR. El flujo de visitantes nacionales e internacionales convierte las tres fechas en uno de los eventos de mayor tracción turística y comercial del año en la capital.

El 70% de los compradores de boletos son mujeres, y el grupo de entre 25 y 34 años concentra el 38% del total, de acuerdo con datos de Ticketmaster.

PUBLICIDAD

Más de 1.2 millones de personas buscaron boletos en Ticketmaster

La plataforma registró el acceso de más de 1.2 millones de personas en busca de entradas para los conciertos de la artista colombiana en la Ciudad de México. Del total de compradores confirmados, el 65.9% proviene de la Ciudad de México y el Estado de México. El tercio restante viajará desde otras entidades del país.

A ese flujo nacional se suma una demanda internacional proveniente de 62 países. Entre los mercados con mayor presencia destacan Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Guatemala y Colombia, una diversidad que posiciona a la capital como sede de entretenimiento de alcance global.

Los 460 millones de pesos se distribuyen entre hotelería, restaurantes y comercios

De la derrama total estimada por CONCANACO SERVYTOUR, 300 millones de pesos corresponden a la industria hotelera, producto de la llegada de visitantes de distintas entidades y países. Los 160 millones restantes se proyectan en consumo directo en restaurantes, bares, comercios y establecimientos de alimentos y bebidas ubicados en las zonas aledañas al Estadio GNP Seguros.

PUBLICIDAD

Karol G Nueva York
Karol G regresa a los escenarios de México tras casi tres años con presentaciones en Monterrey y la capital del país.

“Mi corazón se quiere salir”: Karol G regresa a México tras casi tres años de ausencia

La visita de Karol G al Estadio GNP Seguros marca su segundo gran ciclo de conciertos en México. En 2024, la colombiana ofreció siete noches en el país como parte de su gira Mañana Será Bonito Tour: tres en el Estadio Azteca de la Ciudad de México (8, 9 y 10 de febrero), dos en el Estadio Mobil Super de Monterrey (16 y 17 de febrero) y dos en el Estadio Tres de Marzo de Guadalajara (23 y 24 de febrero). Al cerrar aquella gira, publicó en Instagram: “México, me regalaste 7 noches inolvidables… Tuvieron los fan actions más lindos, los regalitos más especiales y la energía de otro planeta”.

Ahora, casi tres años después, Tropitour la devuelve a México con seis fechas: tres en el Estadio BBVA de Monterrey —6, 7 y 8 de noviembre— y tres en el GNP Seguros de la Ciudad de México. Al aterrizar en el aeropuerto de Toluca el 2 de noviembre, la artista no ocultó la emoción ante los medios: “Creo que son ya casi tres años que no veníamos y mi corazón se quiere salir”.

La cantante también adelantó novedades en el espectáculo: “Había dado detalles de evolución del show y de cambios que iban a estar ocurriendo, y pues empiezan a pasar aquí, así que estoy muy contenta”, añadió, según Univision. Con 63 conciertos en estadios confirmados en la gira y más de un millón de boletos vendidos en Norteamérica, el tramo mexicano de Tropitour llega en uno de los momentos de mayor exposición de su carrera: siete nominaciones al Latin Grammy 2026, incluyendo Álbum del Año por Tropicoqueta.

Karol G aprovechó unos días de descanso de su gira mundial para generar ternura entre sus seguidores con la revelación de una "consentida" de su propiedad rural - crédito @karolg/Instagram
Carolina Giraldo inició su trayectoria artística independiente a los 14 años tras participar en El Factor X de Colombia. (@karolg/Instagram)

De rechazos en Universal Music a ocho Latin Grammys y un Billboard 200 en número uno

Carolina Giraldo Navarro nació el 14 de febrero de 1991 en Medellín, Colombia. A los 14 años participó en El Factor X, la versión colombiana de The X Factor, donde llegó a semifinales. La experiencia le valió su primer contrato con Flamingo Records y Diamond Music, y su nombre artístico: Karol G.

Sus primeros años fueron de resistencia. Cuando buscó firmar con Universal Music Latino, la discográfica rechazó el proyecto alegando que una mujer no podría triunfar en el reggaetón. Lejos de abandonar, Karol G recorrió Colombia de forma independiente con su padre, actuando en universidades, bares y festivales. Estudió música en la Universidad de Antioquia y trabajó como corista de Reykon.

En 2016, Universal dio marcha atrás y la firmó. Un año después publicó su álbum debut, Unstoppable (2017), que debutó en el número dos del Billboard Top Latin Albums con la colaboración “Ahora Me Llama” junto a Bad Bunny. En 2018 ganó el Latin Grammy a Mejor Artista Nuevo.

La cantante suma siete nominaciones al Latin Grammy 2026 impulsada por su álbum Tropicoqueta.
La cantante suma siete nominaciones al Latin Grammy 2026 impulsada por su álbum Tropicoqueta.

El salto global llegó con “Tusa” (2019), junto a Nicki Minaj, el primer sencillo liderado por una artista femenina en encabezar el Billboard Hot Latin Songs desde 2016, con más de mil millones de reproducciones en YouTube. Su tercer álbum, KG0516 (2021), fue el primero que coprodujo y el primero en llegar al número uno del Billboard Top Latin Albums.

En 2023 publicó Mañana Será Bonito, que debutó en el número uno del Billboard 200 —el primer álbum en español de una artista femenina en lograrlo— y ganó tres Latin Grammys, incluido Álbum del Año. “TQG”, su colaboración con Shakira, alcanzó el número siete del Billboard Hot 100. En 2024 recibió el Grammy a Mejor Álbum de Música Urbana, su primer galardón en la ceremonia principal.

Entre 2025 y 2026 lanzó Tropicoqueta y No Me Arrepiento de Sentir Tanto, consolidando una trayectoria que suma ocho Latin Grammys, un Grammy, once récords Guinness y el encabezado del festival Coachella 2026 —primera latina en lograrlo.

Temas Relacionados

Karol GCDMXEstadio GNPmexico-entretenimientomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Más de 1500 migrantes avanzan del sur de México rumbo a Estados Unidos en medio de advertencias de Donald Trump

El mandatario estadounidense amenazó a México con aumentar estos aranceles si estas movilizaciones cruzan por la frontera sur de su país

Más de 1500 migrantes avanzan del sur de México rumbo a Estados Unidos en medio de advertencias de Donald Trump

Payaso de Six Flags México hace caer a una joven tras ponerle el pie y desata polémica en redes sociales

Un video muestra el momento en que el personaje disfrazado de terror extiende una pierna frente a una visitante, quien termina en el pavimento

Payaso de Six Flags México hace caer a una joven tras ponerle el pie y desata polémica en redes sociales

Confirman fechas de pago de la Tarjeta Rosa: así se entregará el apoyo en noviembre 2026

Beneficiarias del programa en Guanajuato recibirán entre 3,000 y 6,000 pesos según su fecha de registro

Confirman fechas de pago de la Tarjeta Rosa: así se entregará el apoyo en noviembre 2026

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 12 de noviembre? STC implementa marcha lenta debido a lluvias

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este jueves en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 12 de noviembre? STC implementa marcha lenta debido a lluvias

“Ellos lo pidieron”: Sheinbaum justifica construcción de cuartel de Guardia Nacional en Cherán por petición de comuneros tras violencia

Como parte de las acciones para garantizar la seguridad se desplegaron 240 elementos de seguridad en el municipio

“Ellos lo pidieron”: Sheinbaum justifica construcción de cuartel de Guardia Nacional en Cherán por petición de comuneros tras violencia
MÁS NOTICIAS

NARCO

“Ellos lo pidieron”: Sheinbaum justifica construcción de cuartel de Guardia Nacional en Cherán por petición de comuneros tras violencia

“Ellos lo pidieron”: Sheinbaum justifica construcción de cuartel de Guardia Nacional en Cherán por petición de comuneros tras violencia

Identificaron a un argentino entre los detenidos del narco mexicano “R2”, líder regional del CJNG: “Es bartender y no lo dejaron salir”

Sinaloa concentra más ataques del crimen organizado contra tiendas, restaurantes y pequeños comercios

Harfuch confirma captura del homicida de Gabriel Rivas, regidor morenista de Cuernavaca y activista ambiental

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 12 de noviembre: tiendas, restaurantes y pequeños comercios, entre los blancos del crimen organizado en México

ENTRETENIMIENTO

La Catedral Metropolitana de la CDMX tendrá concierto navideño con orquesta y coro en vivo: fechas, horarios y cómo acudir

La Catedral Metropolitana de la CDMX tendrá concierto navideño con orquesta y coro en vivo: fechas, horarios y cómo acudir

Estos son los mexicanos nominados a los Latin Grammy 2026: Marco Antonio Solís, Christian Nodal y Pepe Aguilar encabezan la lista

Bobby Pulido competirá por el Latin Grammy 2026 contra un adolescente mexicano de 15 años

Otro famoso abandona La Mansión VIP tras crisis de ansiedad; aumentan rumores sobre presunta abstinencia a drogas

Cine Caníbal se lanza a la defensa del doblaje de Wildwood y estallan las redes sociales

DEPORTES

Erik Lira no renuncia a jugar en Europa y buscará aprovechar esta Fecha FIFA

Erik Lira no renuncia a jugar en Europa y buscará aprovechar esta Fecha FIFA

¡Orgullo regio! El impresionante récord mundial con el que los fanáticos de Monterrey humillan a América y Chivas

Karim López se reintegra a los Memphis Grizzlies tras sus buenas actuaciones en la G League de la NBA

Argentina vs Uruguay: dónde y cuándo ver en México el primer partido de la Albiceleste sin Lionel Messi

El contraste económico de seguir al Tricolor: asistir al partido en Jamaica cuesta hasta diez veces menos que en Monterrey