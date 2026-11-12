Hombre que recibió café hirviendo rompe el silencio y muestra las quemaduras que le dejó la agresión

El afectado pidió disculpas por la discusión, narró cómo escapó el responsable y explicó por qué difundió el video de seguridad.

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Después de que las imágenes de una cámara de vigilancia exhibieran el momento en que un hombre lanzó una bebida caliente contra un comerciante, presuntamente por un problema relacionado con un saludo, el propietario del establecimiento decidió compartir su versión de lo sucedido.

A través de una transmisión en vivo, el afectado explicó cómo comenzó el altercado, mostró las consecuencias físicas que sufrió y aclaró cuál era su relación con el responsable.

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El video del ataque provocó numerosas reacciones en plataformas digitales, donde usuarios cuestionaron la reacción del sujeto que ingresó al negocio y terminó arrojándole café al encargado. Ante la difusión del material, el comerciante consideró necesario hablar públicamente para precisar algunos detalles que, desde su perspectiva, no habían quedado suficientemente claros.

Durante su intervención, comenzó ofreciendo disculpas por la manera en que se desarrolló la discusión y reconoció que algunas de sus respuestas pudieron no haber sido las adecuadas.

“Quiero pedir una disculpa por mi actuar, quizás no fue la mejor manera. (...) Igual por la grosería que se dijeron, que se escucharon”, expresó el afectado.

El malentendido que terminó con café caliente sobre el comerciante

Una cámara de vigilancia registró el incidente en el que un cliente sostuvo una discusión con el encargado de un puesto comercial en La Paz, Baja California. De acuerdo con los reportes, el hombre reclamó al empleado por no responder a su saludo matutino y posteriormente le arrojó el vaso con café caliente antes de retirarse del mostrador.

Al explicar el origen de la confrontación, el propietario sostuvo que nunca ignoró al hombre cuando ingresó al establecimiento. Según su relato, en ese instante estaba ocupado organizando productos y guardando mercancía en un refrigerador, pero aseguró que sí respondió al saludo que recibió.

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“Yo sí le contesté los buenos días al señor. Estaba ocupado guardando cosas en el refrigerador y, en cuanto él llegó y dio los buenos días, yo se los contesté”, puntualizó.

De esta manera, el comerciante rechazó que su comportamiento hubiera sido una falta de respeto hacia el visitante y consideró que todo comenzó por una interpretación equivocada de lo que sucedió al momento de encontrarse.

Las lesiones que sufrió tras recibir la bebida

(Captura de pantalla)

Uno de los aspectos que quiso aclarar durante su transmisión fue el estado físico en el que quedó después del ataque. Esto debido a que algunos comentarios publicados en Internet restaron importancia a lo ocurrido.

El afectado aseguró que el contacto con el líquido caliente sí le provocó molestias y quemaduras en distintas partes del cuerpo. También explicó que consiguió evitar consecuencias más graves al retirarse rápidamente la camiseta.

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“Eso es una agresión. De hecho, todavía traigo irritado aquí el brazo y parte del pecho ya me pasó un poco. Una quemada, créanme, de esta magnitud no se le desea a nadie”, detalló.

(Captura de pantalla)

Asimismo, recordó la manera en que el responsable abandonó el establecimiento después de arrojarle la bebida. De acuerdo con su testimonio, el hombre salió apresuradamente y cruzó la calle sin tomar mayores precauciones.

“Se cruzó corriendo la calle, Dios guarde lo hubiera atropellado un carro, salió tallando llantas”.

El comerciante también mencionó que tuvo que intervenir para detener a su propio hijo, pues buscaba evitar que el problema continuara y terminara en un enfrentamiento físico en plena vía pública.

Aclara que el agresor no era cliente habitual y descarta denunciarlo

Otro punto que quiso poner sobre la mesa fue la relación que mantenía con el hombre que aparece en las grabaciones. El propietario explicó que el sujeto sí había acudido anteriormente al establecimiento, pero negó que fuera un consumidor frecuente en la actualidad.

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“Este señor no es cliente mío, era cliente hace muchos años de todos los días, quizás de lunes a viernes cuando trabajaba por acá en la escuela. Tenía tres o cuatro meses que no venía”, puntualizó.

Finalmente, el afectado habló sobre la posibilidad de emprender acciones legales. Aunque reconoció que recibió llamadas y recomendaciones de familiares, conocidos y usuarios de redes sociales para presentar una denuncia, manifestó que no tiene contemplado hacerlo.

“Mucha gente me aconsejó, me hablaron y me dijeron que demandara, que denunciara, que hiciera lo correspondiente. Les digo no, no tiene caso, creo yo”, concluyó.

El comerciante también explicó que decidió compartir la grabación original de las cámaras de seguridad para dejar constancia de lo sucedido y mostrar cómo se desarrolló la agresión.

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Así, después de que el incidente alcanzara difusión en Internet, el propietario del negocio aprovechó el espacio para aclarar las circunstancias del conflicto y dar a conocer las afectaciones que todavía presenta.