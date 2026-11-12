Última semana para registrar scooters y bicicletas eléctricas: así es la multa si no lo haces

La dependencia capitalina difundió un cartel oficial en el que recuerda a los propietarios de estos vehículos que deben completar el registro para evitar sanciones. FOTO: ISAAC ESQUIVEL /CUARTOSCURO.COM

Guardar

El Gobierno de la Ciudad de México reiteró que este 20 de noviembre vence el plazo para registrar scooters, monopatines y bicicletas eléctricas ante la Secretaría de Movilidad (Semovi). A partir del día siguiente, los vehículos sin trámite podrán recibir multas de hasta $2,350 pesos.

La dependencia capitalina difundió un cartel oficial en el que recuerda a los propietarios de estos vehículos que deben completar el registro para evitar sanciones. El trámite se realiza a través del portal VEMEPE, habilitado por Semovi desde julio de 2026.

PUBLICIDAD

Semovi

Qué vehículos están obligados a registrarse

La normativa capitalina distingue dos categorías principales de vehículos eléctricos personales, de acuerdo con su potencia y velocidad máxima.

Los Vehículos Eléctricos Personales (VEP) cuentan con un motor eléctrico menor a 250 watts y alcanzan una velocidad máxima de hasta 25 kilómetros por hora. Estos pueden circular por ciclovías, aunque con uso obligatorio de casco.

Un cartel de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México informa que los vehículos eléctricos no registrados tendrán multas de hasta 2.350 pesos a partir del 21 de noviembre. (Gobierno CDMX)

Los Vehículos Motorizados Eléctricos Personales (VMEPE), divididos en tipo A y tipo B, tienen una potencia que va de 250 watts a 1 kilowatt y pueden superar los 25 kilómetros por hora. Entre los modelos contemplados en esta categoría se encuentran motonetas, bicimotos, patines eléctricos, bicicletas eléctricas, scooters y triciclos motorizados.

PUBLICIDAD

Si un vehículo entra en la categoría VMEPE, el propietario debe actuar antes de la fecha límite para no arriesgar su patrimonio, ya que las sanciones aplican de forma directa sobre esta clasificación. La diferencia entre ambas categorías determina qué documentos, licencia y distintivo corresponden a cada unidad.

Infografía detallada que compara las características técnicas, requisitos legales y restricciones de uso entre los Vehículos Eléctricos Motorizados Personales (VEMEPE) y los Vehículos Eléctricos Personales (VEP). (Imagen Ilustrativa Infobae)

Paso a paso para realizar el trámite de registro

El proceso de registro y emplacamiento se realiza de manera digital a través del Sistema de Trámites Vehiculares de la Semovi. Los pasos establecidos son los siguientes:

1. Ingresar al portal oficial de registro VEMEPE (app.semovi.cdmx.gob.mx/vemepe).

2. Crear una cuenta o acceder con la Llave CDMX.

3. Completar el formulario de registro con los datos del propietario y del vehículo.

4. Adjuntar la documentación digital requerida (identificación, factura, CFDI y comprobante de domicilio).

5. Esperar la revisión de los archivos por parte de la dependencia.

6. Recibir por correo electrónico las instrucciones para generar la línea de captura.

7. Realizar el pago correspondiente al registro y la matrícula.

8. Agendar una cita presencial única en un Módulo de Control Vehicular.

9. Acudir a la cita para cotejar los documentos originales.

10. Recoger las placas, la tarjeta de circulación y el Distintivo de Movilidad Eléctrica (DME).

Para quienes aún no completan el trámite, Héctor Ulises García Nieto, titular de la Semovi, señaló en entrevista para el programa Ponte al Día con Blanca Becerril, de Heraldo Radio, que existe atención presencial permanente en las oficinas de la dependencia. El módulo se encuentra en la planta baja de la sede de Álvaro Obregón.

PUBLICIDAD

García Nieto adelantó que, en caso de que la demanda lo requiera, se contempla instalar otro módulo adicional. “Estamos apurándonos para antes del 20 de noviembre y ninguno pueda ser sancionado”, aseveró el funcionario.

Documentos necesarios para el registro

De acuerdo con la Semovi, los propietarios deben tener a la mano la siguiente documentación antes de iniciar el trámite digital:

Identificación oficial vigente con fotografía (en caso de personas extranjeras, pasaporte o tarjeta de residencia temporal o permanente).

Documento que acredite la propiedad del vehículo: factura de primera venta o carta factura vigente.

Archivo XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).

Comprobante de domicilio de la Ciudad de México con antigüedad no mayor a tres meses.

Una vez enviada la documentación en el portal y aprobada la revisión, el sistema genera la línea de captura para realizar el pago. (GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM)

Para quienes además requieran tramitar la licencia tipo A1 o A2, necesaria para conducir vehículos VMEPE, la documentación adicional solicitada incluye:

Identificación oficial vigente.

Comprobante de domicilio de la Ciudad de México o el Estado de México, no mayor a tres meses.

Comprobante de pago de derechos.

Constancia de evaluación acreditada del examen CONOCER.

Una vez enviada la documentación en el portal y aprobada la revisión, el sistema genera la línea de captura para realizar el pago. El último paso es siempre presencial: acudir a un Módulo de Control Vehicular para cotejar los originales y recoger las placas o calcomanía.

PUBLICIDAD

Cuánto cuesta el registro y las licencias

El trámite de registro tiene costos diferenciados según el tipo de vehículo y la licencia requerida para conducirlo.

La matrícula Tipo A, asociada a los VMEPE con peso menor a 35 kilogramos, tiene un costo de $709 pesos por registro y obtención de placas. Para tramitarla es necesario contar con una licencia tipo A, A1 o A2, además de un seguro de responsabilidad civil.

La matrícula Tipo B, para vehículos con peso mayor a 35 kilogramos y hasta 350 kilogramos, también tiene un costo de $709 pesos y requiere igualmente una licencia tipo A, A1 o A2.

En cuanto a las licencias, la licencia A1, exclusiva para motocicletas o vehículos con peso menor a 35 kilogramos, tiene un precio de $572 pesos. La licencia A2, que funciona para automóviles y motocicletas con peso mayor a 35 kilogramos y hasta 350 kilogramos, cuesta $1,049 pesos. Ambas licencias tienen una vigencia de tres años.

PUBLICIDAD

Las placas y calcomanías se tramitan de manera presencial en los Módulos de Control Vehicular de la Semovi y en los Centros de Servicio de Tesorería, una vez concluido el proceso digital de registro.

Las placas y calcomanías se tramitan de manera presencial en los Módulos de Control Vehicular de la Semovi y en los Centros de Servicio de Tesorería (GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM)

Cuánto es la multa por no registrar el vehículo

A partir del 21 de noviembre, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) podrá aplicar sanciones económicas a los propietarios de Vehículos Eléctricos Personales sin registro, con multas de hasta $2,350 pesos, según el cartel oficial difundido por la Semovi.

Una infografía detalla las nuevas regulaciones de la Secretaría de Movilidad para scooters y bicicletas eléctricas en Ciudad de México, que incluyen requisitos de placas, licencias y sanciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En términos más específicos, de acuerdo con la autoridad capitalina, las sanciones para usuarios de VMEPE sin regularizar van de 10 a 20 UMA, lo que representa un desembolso de $1,175 a $2,350 pesos, dependiendo de la infracción y la reincidencia. Además, según los supuestos de la normativa, la unidad puede ser remitida al depósito vehicular.

PUBLICIDAD

Las nuevas regularizaciones para los vehículos motorizados entrarán en vigor el viernes 20 de noviembre de 2026. A partir de esa fecha será obligatorio contar con matrícula y Distintivo de Movilidad Eléctrica, portar casco y tener una licencia tipo A1 o A2 según el vehículo. También quedará prohibido circular por ciclovías, carriles o carriles confinados para quienes conduzcan unidades VMEPE.

Las sanciones por falta de placa, licencia válida o equipo de seguridad habían iniciado desde septiembre, aunque para noviembre todos los vehículos motorizados deberán portar su placa de manera obligatoria.

Avance del registro y restricciones de circulación

García Nieto informó que, hasta la fecha de la entrevista, el padrón registraba más de 10,000 trámites concluidos en las oficinas de la Semovi. “Va muy bien el registro”, afirmó el funcionario.

PUBLICIDAD

El titular de Movilidad rechazó cualquier carácter recaudatorio de la medida y colocó la integridad física de los usuarios y peatones como el objetivo central de las disposiciones. “Es cuidar a los propios usuarios de este tipo de vehículos como a los peatones y los que pueden compartir la vía con ellos”, subrayó.

Respecto a las vías habilitadas para la circulación de estos vehículos, García Nieto precisó que los VMEPE A y B pueden transitar por vías secundarias con una velocidad máxima de 40 kilómetros por hora. “Igualmente los que van por las vías secundarias, ninguno de estos vehículos puede ir por vías primarias que rebasen los 50 kilómetros por hora”, advirtió.

PUBLICIDAD

En el caso de los VEP, es decir los vehículos con velocidad menor a 25 kilómetros por hora, el funcionario señaló que pueden circular por las ciclovías con el uso de casco obligatorio “porque pueden tener alguna lesión”.

Sobre la identificación visible de las unidades regularizadas, el funcionario detalló que a los vehículos de categoría B se les coloca una calcomanía, mientras que a los demás se les entrega una placa, de acuerdo con la clasificación correspondiente.