Va por la titularidad: Rodrigo Huescas vuelve a la Selección Mexicana y manda mensaje a Kevin Álvarez e Israel Reyes

(Especial)

Guardar

Después de más de un año alejado de las canchas por una lesión, Rodrigo Huescas está de vuelta en la Selección Mexicana. El futbolista del Copenhague recibió una nueva oportunidad en la convocatoria de Rafael Márquez para los compromisos ante Jamaica, y no piensa conformarse con recuperar su lugar en el grupo: su objetivo es ganarse la titularidad.

El lateral mexicano se incorporó a la concentración del Tricolor luego de superar una rotura de ligamento cruzado anterior en la rodilla derecha. Ahora, con minutos de regreso en las canchas y una nueva oportunidad con el combinado nacional, dejó claro que quiere consolidarse en su posición.

PUBLICIDAD

Rodrigo Huescas reconoce la competencia por la lateral del Tri

(REUTERS/Eloisa Sanchez)

El regreso de Huescas se da en una posición donde también buscan tener protagonismo Kevin Álvarez e Israel Reyes. El futbolista reconoció el nivel de sus compañeros y aseguró que la competencia debe mantenerse dentro de un ambiente de apoyo entre los integrantes del equipo.

“Eso no va de la mano conmigo (laterales), vengo a aportar lo que puedo, Kevin es un gran jugador, Isra también, son buenos jugadores, esto no deja de ser una competencia, lo primordial es apoyarnos entre todos, se les desea lo mejor y se va dando. Físicamente sabemos que va a ser el partido más fuerte, también tienen jugadores con calidad, lo primordial es defender primero y luego tenemos a nuestros extremos y delanteros, los laterales tienen un trabajo más específico, vamos a ver cómo nos toca”, declaró para TUDN.

PUBLICIDAD

Sin embargo, el defensor también reconoció que su regreso tiene un objetivo personal: adueñarse de la posición y convertirse en un habitual de las convocatorias, además de pelear por un puesto en el once titular.

“Son muchos, principalmente tomar la posición, quiero consolidarme en esa posición, era muy importante regresar, cuesta, es muy difícil como jugador, quiero llegar y hacerme sentir y que estaré listo y preparado”, añadió.

Huescas dejó atrás una lesión que lo alejó del Mundial

(Imagen de Gaston Szerman, FCK Media)

La rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha mantuvo al futbolista fuera de actividad durante casi un año y le impidió disputar su primera Copa del Mundo. Aunque reconoció que le habría gustado estar presente en el torneo, explicó que la lesión también le permitió enfocarse en otros aspectos de su vida y afrontar su recuperación con otra perspectiva.

PUBLICIDAD

“Fue de las pocas veces que anhelaba la convocatoria, estoy muy feliz. Creo que gané en todos los sentidos, como jugador me hubiera encantado jugar todo el año, uno nunca sabe qué hubiera pasado, a veces el futuro es incierto, me lesioné, me tocaba ver hacia adelante, el objetivo ir al Mundial, no se dieron las circunstancias, me tocó enfocarme en otras cosas, tenía claro el Mundial, cuando se decide que no, pues ahora era recuperarme tranquilo, en mi vida familiar, como persona crecí bastante, hoy en día estoy preparado para lo peor, eso te hace mejor, me siento más preparado que nunca”, concluyó.