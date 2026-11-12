A un paso de México: la razón por la que Fernando “Niño” Torres rechazó dirigir al Atlético de San Luis

El exdelantero busca generar experiencia en el banquillo. (Crédito: Photo by Alberto Simon/Dydppa/Shutterstock)

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La Liga MX estuvo muy cerca de sumar a una de las máximas leyendas del futbol español reciente en sus banquillos. Fernando “Niño” Torres, histórico delantero internacional con España y referente indiscutible del Atlético de Madrid, recibió una oferta formal para convertirse en director técnico en el balompié mexicano, una posibilidad que el propio estratega analizó con interés antes de declinarla en el último momento.

El club interesado en hacerse con los servicios del timonel europeo fue el Atlético de San Luis. Aprovechando el vínculo institucional, estructural y deportivo que une a la franquicia potosina con la entidad rojiblanca de la capital española, la directiva buscó seducir a Torres para que asumiera las riendas del primer equipo en territorio mexicano. Aunque en un principio el proyecto no le pareció ajeno ni desfavorable, el campeón del mundo en Sudáfrica 2010 optó finalmente por decir que no.

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El excampeón del mundo decidió tomar un camino diferente. (REUTERS/Isabel Infantes)

El motivo detrás de su negativa a viajar a México

La decisión de Fernando Torres de rechazar el banquillo potosino no respondió a temas económicos ni a dudas sobre la competitividad de la liga mexicana, sino a una convicción profesional muy clara: su máxima prioridad es dirigir al primer equipo del Atlético de Madrid.

Torres considera que mantenerse en España, dentro de la estructura diaria de la institución colchonera, es el camino más directo y natural para estar preparado en el momento en que se abra una vacante en el Estadio Metropolitano.

Aunque el Atlético de Madrid ha construido una era histórica bajo el mando del argentino Diego “Cholo” Simeone —lo que mantiene cerrada la puerta del primer equipo en el corto plazo—, el exfutbolista prefiere aguardar su oportunidad en casa antes que cruzar el Atlántico y alejarse del radar inmediato del club de sus amores.

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Para la directiva del Atlético de San Luis, la contratación de Torres habría significado un golpe mediático y deportivo de gran calado, replicando la fórmula de apostar por entrenadores jóvenes con proyección dentro del ecosistema rojiblanco. Sin embargo, la determinación del “Niño” de priorizar su proceso formativo en Madrid terminó por cerrar la puerta a su desembarco en el futbol mexicano.

Los tuneros estuvieron muy cerca de dar un golpe de autoridad en la Liga MX. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

El recorrido de Fernando Torres como director técnico

Desde su retiro de las canchas, Fernando Torres ha construido una carrera metódica y ascendente en los banquillos, desarrollada íntegramente dentro de las categorías inferiores y el equipo filial del Atlético de Madrid. Hasta noviembre de 2026, el estratega español acumula un balance global de 173 partidos dirigidos como primer entrenador, con un saldo altamente positivo de 99 victorias, 40 empates y 34 derrotas, lo que representa una efectividad promedio de 1.95 puntos por encuentro.

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Su trayectoria en la dirección técnica se divide en las siguientes etapas clave dentro de la academia rojiblanca:

Etapa de aprendizaje como auxiliar (Temporada 2021-2022): Inició su camino en los banquillos integrándose al cuerpo técnico del Atlético de Madrid Juvenil A en calidad de entrenador asistente, absorbiendo la metodología de trabajo formativo del club.

Consolidación en el Juvenil A / Sub-19 (Julio de 2022 – Junio de 2024): Asumió la dirección técnica principal durante dos campañas completas, compitiendo tanto en torneos nacionales (División de Honor, Copa del Rey Juvenil y Copa de Campeones) como en el plano continental dentro de la UEFA Youth League. En este periodo dirigió 85 compromisos oficiales , cosechando 65 triunfos, 9 igualadas y apenas 11 descalabros , para un sobresaliente promedio de 2.40 puntos por partido .

Salto al filial: Atlético Madrileño / Atlético de Madrid B (Julio de 2024 – Actualidad): Su destacado rendimiento le valió el ascenso al segundo equipo del club en la Primera Federación. Al frente del filial suma 88 encuentros dirigidos (incluyendo fase de promoción de ascenso), con registro de 34 victorias, 31 empates y 23 derrotas (1.51 puntos por juego). En el arranque de la temporada 2026-2027 contabiliza 10 partidos disputados, con balance de dos victorias, cinco empates y tres derrotas.

Torres prefirió continuar su carrera en LaLiga. (REUTERS/Juan Medina)

El interés del Atlético de San Luis confirma que el trabajo de Fernando Torres en el futbol base español ya llama la atención de clubes de primera división en el extranjero. No obstante, fiel a la identidad que marcó su carrera como futbolista, el “Niño” mantiene la paciencia y la mirada puesta en un solo objetivo: estar listo en Madrid para el día en que el banquillo colchonero necesite un relevo generacional.