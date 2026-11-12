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Gustavo Adolfo Infante cuestiona documental de Valentín Elizalde: “¿No hay un poco de respeto?”

Tras el estreno del proyecto de HBO Max, algunas figuras del espectáculo comenzaron a posicionarse

Gustavo Adolfo Infante podría ser arrestado. (Cuartoscuro)
Gustavo Adolfo Infante podría ser arrestado. (Cuartoscuro)
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Los conductores de Sale el Sol debatieron este 12 de noviembre sobre Valentín: La muerte del Gallo de Oro, la serie de HBO Max que reconstruye el asesinato de Valentín Elizalde.

Durante la emisión, cuestionaron que la familia no fuera parte del proyecto y hablaron de las sospechas que persisten sobre Fausto “Tano” Elizalde, primo y sobreviviente del ataque.

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La conversación ocurrió el día del estreno de la producción, integrada por tres episodios. La docuserie reúne testimonios sobre la carrera del cantante y las versiones alrededor del atentado en el que fue asesinado, tras una presentación en Reynosa, Tamaulipas, el 25 de noviembre de 2006.

Joanna Vega-Biestro señaló que Valentín Elizalde mantiene presencia entre el público pese a que han pasado 20 años de su muerte. La conductora también sostuvo que Tano tiene derecho a dar su versión de los hechos en la pantalla.

Sí tienen un gran proyecto, porque efectivamente Valentín Elizalde es una figura que a veinte años, sin que existieran tan fuerte las redes sociales, sigue sonando, sigue siendo un referente”, dijo Vega-Biestro.

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La conductora añadió que el tema genera controversia debido a los cuestionamientos que familiares del cantante han hecho contra Tano.

valentin elizalde -México- 28 octubre
(Instagram)

“El problema es que la familia de Valentín lo señala como posible responsable porque él estaba, él lo llevó, él firmó esa fecha y a él no le pasa nada”, expresó durante la mesa.

Conductores de Sale el Sol cuestionan que la familia no participara en la serie

Ana María Alvarado centró parte de la discusión en la postura de los familiares de Valentín Elizalde. La conductora recordó que la familia difundió un comunicado para marcar distancia de la serie y otras producciones que abordan la vida y el asesinato del intérprete.

“Claro, y además no le piden autorización a la familia, que por eso ayer sacó [un comunicado]”, comentó Alvarado. La periodista consideró que cada producción puede presentar la versión que más le conviene a las personas involucradas.

Joanna Vega-Biestro coincidió con esa idea. “Que quiere o le conviene”, respondió cuando su compañera habló de las distintas versiones que han aparecido sobre el caso desde 2006.

Gustavo Adolfo Infante también manifestó dudas sobre los límites para realizar una serie documental acerca de la vida de una persona fallecida. El conductor cuestionó si los responsables de una producción requieren autorización de los familiares.

El cantante Valentín Elizalde
El cantante Valentín Elizalde Foto: Cuartoscuro

“De repente yo puedo hacer una serie de tu vida. ¿Pues que no hay derechos de autor? ¿Que no hay un poco de respeto? No entiendo”, expresó.

Vega-Biestro planteó que el formato documental podría permitir que la serie sea presentada como un trabajo periodístico, ya que habla de una figura pública y un hecho que permanece en la conversación pública.

Gustavo Adolfo Infante moderó su postura y afirmó que primero necesita ver la producción completa antes de fijar una opinión. “Yo creo que hay que verlo, pero antes de criticarlo me gustaría verlo”, dijo.

Joanna Vega-Biestro retoma el comunicado de la familia de Valentín Elizalde

La conductora leyó fragmentos del posicionamiento difundido por los familiares de Valentín Elizalde. En el documento, la familia afirma que no participó en la realización de la serie ni en las entrevistas incluidas en el proyecto.

Vega-Biestro explicó que los allegados del artista dejaron claro que no tienen relación con la producción. También retomó la frase en la que piden que el recuerdo del Gallo de Oro no se limite a las circunstancias de su asesinato.

Joanna Vega-Biestro sonriendo y mirando por encima del hombro, con cabello oscuro recogido y un chaleco de mezclilla azul claro con adornos
La conductora Joanna Vega-Biestro aplaudió el reciente donativo de Kenia Os y su postura a favor en el matutino 'Sale el Sol'. (Instagram: @keniaos / @vegabiestro)

“Para nosotros Valentín siempre será mucho más que las circunstancias de su partida. Fue un hijo, un padre, un hermano y un artista que dejó una huella imborrable en la música mexicana”, leyó en pantalla.

La conductora destacó otro pasaje del texto. “Creemos que el mejor homenaje que podemos rendirle a Valentín no es recordar cómo se fue, sino celebrar todo lo que logró”, cita el comunicado.

Ana María Alvarado sostuvo que las producciones sobre artistas fallecidos suelen enfocarse en episodios trágicos porque atraen audiencia. Joanna Vega-Biestro coincidió y apuntó que la serie aborda un caso lleno de especulaciones.

“Pero lamentablemente, para que un documental llame la atención, pues tiene que verse involucrada esa situación”, comentó Vega-Biestro. Alvarado respondió: “La tragedia”.

Vega-Biestro también cuestionó que se retomen imágenes del cantante en la morgue. “Hay muchas especulaciones al respecto y sobre todo por la venganza tan ruin de incluso mostrar las imágenes del cantante ya en la morgue”, señaló.

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