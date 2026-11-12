México

Apagón mundial 2026: autoridades explican qué pasará en noviembre realmente

Dependencias de Estados Unidos desmintieron el rumor viral que circula en redes sociales sobre un apagón eléctrico programado para este mes

Vista de la Tierra en el espacio con tres satélites en órbita, un fondo de estrellas y un símbolo de encendido sobre el horizonte
Desde abril de 2026, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) alertó sobre la circulación de noticias falsas en sitios web y redes sociales.
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La próxima semana no habrá ningún apagón mundial, lo que ocurrirá ese día es una prueba nacional del Sistema de Alerta de Emergencia (EAS) en Estados Unidos, organizada por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). Las autoridades han desmentido los rumores virales que confundieron el simulacro con un corte eléctrico global.

La confusión tomó fuerza en horas recientes a través de publicaciones no oficiales difundidas en redes sociales, donde usuarios aseguraban que el 17 de noviembre quedarían sin electricidad ni comunicaciones millones de personas en todo el mundo.

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Debido a los rumores que circularon en redes, la plataforma Google Trends registró un aumento de más del mil por ciento en las consultas sobre el término “el apagón mundial”. Sin embargo, hasta el momento ninguna autoridad estadounidense ni mexicana ha emitido una alerta de ese tipo.

Captura de pantalla de la interfaz de Google Trends para México con una lista de términos y una gráfica de líneas ascendente
Foto: Captura de pantalla

La FCC también estableció el 3 de diciembre de 2026 como fecha alternativa en caso de que el simulacro de noviembre no se concrete, lo que demuestra que se trata de un ejercicio de comunicación planificado con meses de anticipación, no de una emergencia real ni de un evento extraordinario.

Realizarán un simulacro de alertas de emergencia, no un corte de luz

El simulacro consiste en la transmisión de mensajes en inglés y español a través de estaciones de radio y televisión en Estados Unidos, con el objetivo de verificar que el sistema funcione correctamente ante una eventual emergencia nacional.

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La prueba está programada para las 2:20 p.m., hora del este, del próximo martes 17 de noviembre. FEMA precisó que dicha prueba se transmitirá únicamente por radio y televisión, y no llegará a los teléfonos móviles.

El Sistema de Alerta de Emergencia (EAS) es un mecanismo de difusión masiva que permite a las autoridades federales de Estados Unidos comunicarse con la población en situaciones de crisis.

Las pruebas periódicas de este sistema son procedimientos estándar que se realizan con regularidad para garantizar su operatividad.

La desinformación se extendió a través de publicaciones que tergiversaron el alcance del ejercicio estadounidense; en México no existe ningún anuncio oficial que vincule las actividades de FEMA y la FCC con un apagón nacional.

Los Simpson y el origen de la teoría viral

Parte del rumor se alimentó de un capítulo de la temporada 35 de Los Simpson, titulado “It’s a Beautiful Life”, en el que la familia vive en el futuro una reunión de Acción de Gracias durante la que ocurre un apagón que “casi destruye la ciudad”. El personaje de Lisa narra el evento desde su diario, y la fecha que aparece es el 17 de noviembre.

La coincidencia entre esa fecha ficticia y el simulacro real de FEMA fue suficiente para que miles de usuarios construyeran una teoría de apagón global y la difundieran como si se tratara de información verificada.

La serie animada ha sido asociada en múltiples ocasiones a supuestas “predicciones” que después se materializan, lo que amplifica este tipo de desinformación cada vez que surge una nueva coincidencia de fechas o eventos.

CFE advierte sobre la difusión de fake news

Desde abril de 2026, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) alertó sobre la circulación de noticias falsas en sitios web y redes sociales que utilizan estrategias de clickbait para atraer tráfico con mensajes alarmistas sobre el servicio eléctrico en México.

A través de un comunicado oficial, la dependencia explicó que este tipo de publicaciones busca generar preocupación entre la población y obtener clics en páginas no oficiales, aprovechando el alcance natural que tienen los temas relacionados con la energía eléctrica.

Primer plano de un medidor eléctrico digital de la CFE con etiquetas y logo verde. Varias pantallas de smartphones con íconos desenfocados de WhatsApp y Facebook lo rodean.
Una composición visual muestra un medidor eléctrico digital de la CFE rodeado por pantallas de smartphones con íconos de redes sociales, simbolizando la rápida difusión de información sobre la compañía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los casos de desinformación más comunes que la CFE ha identificado y desmentido se encuentran:

  • Supuestos operativos casa por casa para cambiar medidores eléctricos sin previo aviso.
  • Rumores sobre revisiones sorpresa a instalaciones de usuarios particulares.
  • Avisos falsos de nuevos cobros o cuotas que no han sido anunciados oficialmente.
  • Publicaciones que alertaban sobre cortes masivos de energía en Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Chihuahua, Jalisco, Yucatán y Quintana Roo, que resultaron ser falsas.
  • Mensajes virales por WhatsApp y Facebook sobre apagones programados a nivel nacional sin respaldo de ningún comunicado oficial.

La CFE aclaró que los únicos trabajos que se realizan en la red eléctrica son mantenimientos programados en puntos específicos, los cuales se comunican oportunamente a la población conforme a la normativa vigente.

La institución recomendó a los usuarios consultar únicamente sus canales oficiales antes de creer o compartir publicaciones sobre cortes de luz, revisiones de medidores o cambios en el servicio eléctrico.

Para reportes o dudas sobre el suministro, la CFE puso a disposición el número de atención 071.

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