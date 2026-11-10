CJNG: juez concede al “R2” la suspensión provisional contra su posible extradición a EEUU

Tras enfrentamiento, detienen a Rafael “N”, alias “el R2", cabecilla de “Los Rs” del CJNG

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Un juez federal concedió la suspensión provisional a Rafael Álvarez Ayala, alias “R2”, contra una posible extradición a Estados Unidos, donde enfrenta cargos por narcotráfico y portación de arma de fuego.

El juzgado también le otorgó una suspensión de plano para impedir que lo mantuvieran incomunicado mientras permanece hospitalizado tras el enfrentamiento armado del domingo 8 de noviembre en Guadalajara, Jalisco, cuando fuerzas federales lo capturaron junto con otras 19 personas en un restaurante de la zona.

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El amparo indirecto se radicó en el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal del Estado de Jalisco, con residencia en Puente Grande. El recurso combatió actos reclamados de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de diversas autoridades federales mexicanas vinculadas con el proceso de extradición hacia territorio estadounidense.

Ramón Álvarez Ayala, el “R1″. Foto: FGR

Con la captura de Ramón Álvarez Ayala, el “R1″, y su posterior reclusión en el penal del Altiplano desde el 30 de julio de 2026, Rafael habría quedado al frente de “Los Rs”, la célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que ambos hermanos comandaban en Jalisco y Michoacán.

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El juzgado frenó la entrega del R2 a agentes extranjeros y ordenó el cese de la incomunicación

La defensa del R2 planteó que su cliente permanecía bajo vigilancia constante de fuerzas federales dentro del hospital, lo que abría la posibilidad de una entrega a agentes estadounidenses antes de que existiera una resolución de fondo sobre su caso. El juzgado respaldó ese argumento y ordenó a las autoridades abstenerse de ejecutar su entrega mientras continuara el litigio.

El R2 siendo trasladado luego del enfrentamiento con personal de la Semar. Crédito: Redes Sociales

Para el segundo punto, el amparo señaló que el R2 estaba incomunicado en el hospital, una condición que el artículo 22 constitucional prohíbe de forma expresa. El juzgado dictó entonces la suspensión de plano, una medida que opera de manera automática ante este tipo de actos y que ordenó el cese inmediato de cualquier restricción a sus comunicaciones.

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Ninguna de las dos medidas representó una absolución ni modificó la condición de reclusión del R2. Sigue bajo custodia en el hospital, con el proceso penal mexicano en curso de forma paralela al litigio migratorio.

El juzgado dejó abierta la posibilidad de que la extradición se reactivara una vez resuelto el amparo en definitiva, y comisionó actuarios judiciales para que el propio R2 ratificara la demanda desde su cama de hospital.

Operativo en el restaurante Sabea derivó en 20 detenidos, entre ellos músicos y meseros

El operativo que terminó con la captura del R2 ocurrió en Sabea, un restaurante ubicado en avenida México 2789, colonia Circunvalación Vallarta, en Guadalajara.

Según reportes, Álvarez Ayala llegó al establecimiento alrededor de las 18:00 horas del sábado 7 de noviembre, acompañado de su círculo de seguridad y otros presuntos integrantes de la célula “Los Rs”. La fiesta se extendió por casi 20 horas.

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Elementos de la Unidad Naval de Operaciones Especiales de la Secretaría de Marina arribaron al sitio cerca de las 14:00 horas del domingo, tras trabajos de inteligencia del Centro Nacional de Inteligencia y con información compartida por la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA). El cuerpo de seguridad del R2 respondió con armas de fuego y se desató un enfrentamiento en plena avenida México.

Entre los detenidos junto con el "R2" lídel del Cártel Jalisco Nueva Generación también se ubicó a el "Fénix" y a dos extranjeros Foto: FGR

El R2 recibió impactos de bala en pierna, brazo y tórax. Fue sacado en camilla cerca de las 17:30 horas y trasladado al Hospital Civil Fray Antonio Alcalde de Guadalajara, donde fue intervenido quirúrgicamente y quedó en terapia intensiva bajo resguardo de la Marina, el Ejército y la Guardia Nacional. Un elemento naval resultó herido en la tibia, lesión que no puso en riesgo su vida, según información de la Secretaría de Marina.

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Entre los 19 detenidos junto al R2 figuraron presuntos colaboradores de la célula “Los Rs”, además de músicos del Grupo Los Arras, que amenizaba la fiesta en el local, y meseros del restaurante.

En el cateo del inmueble, las autoridades hallaron armas de uso exclusivo del Ejército Mexicano, 30 envoltorios con metanfetamina y tres vehículos.

Al margen del proceso en Estados Unidos, el R2 enfrenta en México una orden de aprehensión vigente por homicidio calificado, emitida por el Juzgado Primero Penal de Apatzingán, Michoacán, según confirmó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, el 8 de noviembre. A esto se suman las causas que podrían derivarse de los ilícitos localizados en el cateo del restaurante Sabea y de la agresión armada contra el personal naval.

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Esta son las acusaciones de Estados Unidos contra los hermanos Álvarez Ayala

El Departamento de Justicia de Estados Unidos señaló a los hermanos, R1 y R2, como comandantes regionales del CJNG en Michoacán, estado donde “Los Rs” realizaron extorsión a productores de aguacate, tráfico de drogas, homicidio y secuestro.

Un gran jurado federal del Distrito de Columbia presentó el 26 de agosto de 2026 una acusación formal contra los dos por conspiración para fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de cocaína y 500 gramos o más de metanfetamina con fines de importación a Estados Unidos, además de uso, portación, exhibición y disparo de arma de fuego, incluida una ametralladora, en relación con el delito.

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Los hechos imputados abarcaron el periodo comprendido entre 2004 y diciembre de 2023.

R2. CJNG

De ser declarados culpables, cada uno de los hermanos Álvarez Ayala enfrenta una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión y una pena máxima de dos cadenas perpetuas consecutivas. El 20 de febrero de 2025, el Secretario de Estado de Estados Unidos había designado al CJNG como organización terrorista extranjera.

“Al atacar a estos comandantes regionales, damos un paso más hacia el cumplimiento de ese compromiso de erradicar el flagelo de cárteles como el CJNG”, declaró A. Tysen Duva, fiscal general adjunto de la División Penal del Departamento de Justicia, en un comunicado oficial emitido tras la acusación.

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Por su parte, Cindy Marx, agente especial a cargo de la División de Operaciones Especiales de la Administración para el Control de Drogas, señaló que la agencia “persigue a los líderes, facilitadores, financistas y cómplices corruptos de organizaciones narcoterroristas y los lleva ante la justicia en Estados Unidos a niveles sin precedentes”.

A pesar de la suspensión obtenida por el R2, el gobierno mexicano ha entregado a Estados Unidos a 92 integrantes de organizaciones criminales en tres tandas realizadas entre el 27 de febrero de 2025 y el 20 de enero de 2026. Las autoridades sustentaron esos traslados como expulsiones por motivos de seguridad nacional, con base en la Ley de Seguridad Nacional y el artículo 89 constitucional, y no como extradiciones formales. En varios de esos casos, los implicados contaban con amparos vigentes contra su extradición, que no impidieron su traslado.