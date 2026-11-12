México

Tame Impala regresa a México en 2027 con cuatro conciertos del Deadbeat Tour

El proyecto de Kevin Parker se presentará en Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México entre febrero y marzo; la preventa arranca el 16 de noviembre en Ticketmaster

Tame Impala
Tame Impala anuncia cuatro conciertos en México Foto: Ocesa
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Tame Impala anunció cuatro conciertos en México como parte de su gira Deadbeat, con presentaciones en Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México entre febrero y marzo de 2027.

La promotora OCESA confirmó hoy, 12 de noviembre de 2026, las fechas a través de sus redes sociales. El proyecto psicodélico del músico australiano Kevin Parker comenzará su paso por el país el 16 de febrero en la Arena Monterrey, continuará el 23 de febrero en la Arena VFG de Guadalajara, y cerrará con dos noches consecutivas el 28 de febrero y el 1 de marzo en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México.

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Con estas cuatro fechas, Tame Impala suma su séptima visita a México. El proyecto ha actuado en el país desde 2011, cuando debutó en el Campo Marte capitalino, según Reporte Índigo.

Deadbeat, el álbum que da nombre a la gira

La gira lleva el nombre del más reciente material discográfico de Parker. El espectáculo combinará música con una propuesta visual envolvente, según informó El Horizonte.

Tame Impala ya tiene presencia reciente en territorio nacional: en octubre de 2025, Kevin Parker ofreció un DJ set especial grabado para Cercle en el Parque Quetzalcóatl, en Naucalpan, Estado de México.

El proyecto también fue confirmado como uno de los headliners de Coachella 2027, lo que convierte la gira latinoamericana en parte de un ciclo de shows de alta visibilidad global, de acuerdo con Excélsior.

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Preventa y venta general de boletos

La venta a fans arrancará el 16 de noviembre a las 12:00 PM a través de Ticketmaster, con un límite de cuatro boletos por compra. Para acceder, los interesados deben registrarse en tameimpala.com, dirigirse a la sección de tour y seleccionar el show de su preferencia.

La preventa Banamex iniciará el 19 de noviembre a las 10:00 AM, y la venta general quedará disponible el 20 de noviembre a las 11:00 AM en la misma plataforma. Los precios de los boletos aún no han sido anunciados por OCESA ni Ticketmaster.

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