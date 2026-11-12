“Se salieron con la suya”: Poncho de Nigris va por Doña Alegría para sacarla de La Mansión VIP 2

Leticia Guajardo, madre del conductor Poncho de Nigris y conocida en redes sociales como Doña Alegría, suma su faceta digital al elenco de La Mansión VIP 2. (Especial )

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La aventura de Leticia Guajardo, mejor conocida como Doña Alegría, en La Mansión VIP 2 podría llegar a su fin antes de lo esperado. Poncho de Nigris anunció en redes sociales que viajaría para recoger a su madre, luego de que ella manifestara su deseo de abandonar el reality y reconociera que ya no se sentía cómoda dentro de la competencia.

La decisión generó reacciones entre los seguidores del programa, especialmente después de que el influencer publicara un mensaje contundente en su cuenta de X: “Se salieron con la suya, mañana voy por ella. Se acabó la aventura de #LaMansiónVIP2, gracias por su cariño”. Aunque no señaló directamente a ningún participante, sus palabras alimentaron las especulaciones sobre los motivos detrás de la salida de su mamá.

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La mañana de este jueves 12 de noviembre, Poncho volvió a pronunciarse y confirmó que ya estaba en camino para cumplir la petición de Doña Alegría. Con un mensaje de agradecimiento a quienes siguieron la participación de su madre, dejó claro que, por encima del espectáculo y la competencia, su prioridad es atender lo que ella quiere.

Doña Alegría pidió salir de La Mansión VIP 2 tras un momento incómodo

Doña Alegría cuestiona el impacto musical de la intérprete veracruzana y afirma que recurre a polémicas para mantenerse en el ojo público. (Captura de pantalla )

El malestar de Leticia Guajardo se hizo evidente durante una dinámica realizada. En la actividad, Paola Suárez obtuvo la posibilidad de cambiar de habitación a uno de los participantes y decidió elegir a Doña Alegría, una determinación que no fue bien recibida por la madre de Poncho de Nigris.

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La situación habría aumentado su incomodidad dentro del programa, pues la participante manifestó que la experiencia no estaba resultando como la había imaginado. Ante este panorama, expresó su intención de hablar con su hijo para pedirle que la sacara de la competencia.

Su petición quedó resumida en unas palabras que dirigió directamente a Poncho: “Oye, Poncho, mejor sácame, ya ni modo, que pierda dinero. No quiero estar ya aquí. Es que no me siento bien”. Con esta declaración, Doña Alegría dejó ver que su bienestar estaba por encima de continuar en el reality.

Poncho de Nigris confirma que viajará por su mamá a Guadalajara

Poncho de Nigris aseguró que es él quien vetó a la producción. (YT: @PonchoDeNigrisOficial)

Después del mensaje publicado la noche anterior, el influencer compartió una nueva actualización en X durante la mañana de este jueves. “Aquí en el aeropuerto rumbo a Guadalajara. Gracias a todos los que disfrutaron de mi mamá en #LaMansiónVIP2, ya vamos por ella, lo lograron. ¡Llegó su momento! Gracias a todos. La familia siempre es primero”, escribió.

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La confirmación también llegó mediante una historia de Instagram, donde Poncho explicó que había decidido atender la petición de su madre. En el video comentó: “Ya vamos al aeropuerto directo a Guadalajara. Ya vamos a sacar a mi mamá porque me lo pidió”, dejando claro que su decisión estaba relacionada con el deseo expresado por Leticia.

En esa misma publicación, el creador de contenido agradeció a quienes apoyaron a Doña Alegría durante su participación y reconoció que quizá se había equivocado al incorporarla al programa. Incluso comentó: “A lo mejor cometí un error en meterla”, antes de reiterar que consideraba que había llegado el momento de regresar con ella.

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La familia, por encima del reality: ¿termina la aventura de Doña Alegría?

Poncho también reconoció que tenía preparado un episodio especial en su canal de YouTube, en el que contemplaba una despedida relacionada con la participación de su madre. Sin embargo, los acontecimientos cambiaron sus planes y decidió trasladarse directamente a Guadalajara para atender la situación.

Durante su mensaje de Instagram, el influencer también describió a su mamá con el sentido del humor que suele caracterizar sus publicaciones: “Está media chisqueada, pero ya siento que ya es el momento”. Sus palabras provocaron curiosidad sobre cómo se desarrollará el reencuentro familiar después de los momentos de tensión vividos dentro de la casa.

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Por ahora, el anuncio de Poncho apunta a que la participación de Doña Alegría está llegando a su fin, aunque su salida efectiva deberá confirmarse una vez que se concrete el encuentro. Lo que comenzó como una experiencia televisiva terminó convirtiéndose en una decisión familiar, con un mensaje que el influencer dejó muy claro: “La familia siempre es primero”.