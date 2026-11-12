Hijos y nietos de veteranos de la Revolución podrán recibir apoyo económico en Chihuahua: el registro cierra el 13 de noviembre

El programa busca reconocer a los herederos directos de quienes participaron en la Revolución Mexicana. Crédito: Archivo Casasola

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El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través de la Dirección de Desarrollo Humano y Educación, abre el registro del programa “Apoyo a Descendientes de Veteranos de la Revolución Mexicana 2026”, dirigido a hijos y nietos de veteranos reconocidos por la Secretaría de la Defensa Nacional, con cierre de inscripciones el próximo viernes 13 de noviembre.

La convocatoria está dirigida a descendientes consanguíneos en línea recta hasta el segundo grado de quienes participaron en la Revolución Mexicana.

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El programa otorga un apoyo económico y busca preservar la memoria histórica de quienes tomaron parte en ese movimiento armado.

Más información está disponible al teléfono 614 200 4800, extensión 6510. (Facebook/Dirección de Desarrollo Humano y Educación)

Requisitos para participar

Los solicitantes deben cumplir con la entrega de los siguientes documentos, en original y dos copias legibles para cotejo, debidamente firmados y sellados por la autoridad competente:

Solicitud de ingreso al programa dirigida al titular de la Presidencia Municipal, firmada, con nombre completo, domicilio y teléfono del solicitante.

Carta de la Sedena con vigencia del año 2016 a la fecha, que acredite el reconocimiento del veterano. En caso de no contar con este documento, el solicitante puede exhibir otros que prueben el parentesco, a consideración del Comité de Validación.

Acta de defunción del veterano de la Revolución.

Acta de nacimiento de la persona solicitante.

Credencial para votar vigente con domicilio en el municipio de Chihuahua, o carta de identidad expedida por el Gobierno Municipal con antigüedad no mayor a tres meses.

Comprobante de domicilio en el municipio de Chihuahua, con antigüedad no mayor a tres meses, ya sea recibo de agua, luz o predial.

El registro para el programa cierra el viernes 13 de noviembre de 2026 en Chihuahua capital. Crédito: Archivo Casasola

Sede y horarios para el registro: es presencial y no se aceptan listados grupales

La recepción de documentos se realiza en el Departamento del Club del Abuelo, ubicado en calle Segunda número 4, colonia Centro, en Chihuahua capital.

El horario corre de lunes a jueves de 8:30 a 15:30 horas, y el viernes 13 de noviembre, último día, de 8:30 a 14:00 horas.

El programa es operado por la Dirección de Desarrollo Humano y Educación del municipio de Chihuahua. (Facebook/Dirección de Desarrollo Humano y Educación)

El trámite debe hacerse de manera personal. No se aceptan listados presentados por grupos, instituciones o asociaciones en representación de los solicitantes.

Dónde consultar la convocatoria completa

Los interesados pueden revisar las bases completas del programa en el sitio municipiochihuahua.gob.mx/ccs/convocatorias o solicitar información adicional al teléfono 614 200 4800, extensión 6510, en el mismo horario de atención establecido para la recepción de documentos.

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El Gobierno Municipal señala que se trata de un programa público, por lo que el registro no tiene costo.

El portal oficial agrupa la convocatoria junto con otros registros a apoyos sociales disponibles este 2026. (Captura de pantalla)

El esquema tiene su fundamento legal en el Decreto Número 204, que crea la Ley de Pensiones, Seguros de Vida y otros Beneficios a los Veteranos de la Revolución, publicado en el Periódico Oficial del estado el 19 de noviembre de 1960.

También se sustenta en el artículo 31 de la Ley de Desarrollo Social y Humano para el Estado de Chihuahua.

Un programa que nace del reconocimiento oficial de la Sedena a los veteranos

La figura del “veterano de la Revolución” responde a un reconocimiento formal que la Sedena otorgó durante décadas a quienes participaron de forma directa en el movimiento armado iniciado en 1910.

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Ese reconocimiento, documentado mediante cartas institucionales, es la base legal que permite hoy a los descendientes acceder a programas de apoyo económico como este.

La convocatoria se sustenta en el Decreto Número 204, vigente desde 1960.

Chihuahua fue uno de los estados con mayor participación en la Revolución Mexicana, cuna del movimiento villista y escenario de batallas clave como la Toma de Ciudad Juárez en 1911.

Esa historia explica por qué el municipio mantiene vigente, más de un siglo después, un esquema de apoyo específico para los herederos directos de quienes combatieron.

La selección depende del presupuesto disponible y la fecha de pago aún no está definida

Una vez cerrado el registro, las solicitudes presentadas en tiempo y forma integrarán un listado que será sometido al Comité de Validación.

El criterio de selección es el orden de llegada o prelación, y quedan descartadas las personas que no acrediten el parentesco consanguíneo exigido o que entreguen documentación incompleta o fuera de plazo.

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Chihuahua fue escenario de episodios clave del movimiento armado iniciado en 1910. (Foto: Fondo Casasola, Sinafo - INAH)

El número de personas beneficiarias está sujeto a la disponibilidad presupuestal del municipio.

La convocatoria no fija una fecha de pago: los resultados se publicarán en las redes sociales oficiales de la Dirección de Desarrollo Humano y Educación, que notificará posteriormente las fechas y el proceso para el cobro del apoyo económico a cada persona seleccionada.

Obligaciones de los beneficiarios una vez seleccionados

Quienes resulten seleccionados deberán proporcionar, bajo protesta de decir verdad, la información requerida conforme a las Reglas de Operación del programa.

También están obligados a resguardar la documentación soporte de su solicitud, incluido el folio y acuse de recibido, con el que acreditarán su derecho al apoyo.

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Los beneficiarios deben resguardar el folio y acuse de su solicitud para recibir el apoyo. Crédito: Archivo Casasola

La convocatoria establece además que los familiares de la persona beneficiaria deben notificar al Departamento del Club del Abuelo de manera inmediata en caso de fallecimiento, si este ocurre dentro del periodo para recibir el apoyo, y entregar en copia simple el acta de defunción correspondiente.

En caso de que la persona beneficiaria no acuda a recibir su apoyo dentro del plazo establecido, el beneficio se cancela, salvo que manifieste por escrito ante el Comité de Validación una situación extraordinaria comprobable que justifique la demora.