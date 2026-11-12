Agenda de Sheinbaum en China: entre reuniones bilaterales, discurso y sesiones en el APEC

Los presidentes de México y China durante la Cumbre del G20 en Brasil, en 2024. Crédito: Presidencia de México

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El secretario de Economía, Marcelo Ebrard presentó la agenta de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum durante su visita en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés) celebrado en Shenzhen, China.

Durante la mañanera del pueblo de este 12 de noviembre en Palacio Nacional dio a conocer 4 puntos fundamentales sobre el viaje, destacando las reuniones bilaterales, su discurso ante el Consejo Asesor de Negocios de APEC (ABAC) y su participación en las sesiones del evento internacional.

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Agenda de Sheinbaum en el APEC

La Presidenta Sheinbaum tendr á actividades oficiales del 17 al 19 de noviembre en Shenzhen , China.

Será oradora ante el Consejo Asesor de Negocios de APEC ( ABAC ), integrado por más de 1,000 empresarios, incluidos CEOs de algunas de las empresas más relevantes en el mundo.

Sostendrá encuentros bilaterales con líderes mundiales, incluidos los de China, Canadá, Australia y Vietnam.

Participará activamente con sus contrapartes en la sesión de APEC: “Construyendo una comunidad del Asia Pacífico para prosperar juntos”.