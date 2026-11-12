México

Agenda de Sheinbaum en China: entre reuniones bilaterales, discurso y sesiones en el APEC

La mandataria mexicana tendrá actividades oficiales del 17 al 19 de noviembre

Los presidentes de México y China durante la Cumbre del G20 en Brasil, en 2024. Crédito: Presidencia de México
Los presidentes de México y China durante la Cumbre del G20 en Brasil, en 2024. Crédito: Presidencia de México
Guardar

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard presentó la agenta de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum durante su visita en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés) celebrado en Shenzhen, China.

Durante la mañanera del pueblo de este 12 de noviembre en Palacio Nacional dio a conocer 4 puntos fundamentales sobre el viaje, destacando las reuniones bilaterales, su discurso ante el Consejo Asesor de Negocios de APEC (ABAC) y su participación en las sesiones del evento internacional.

PUBLICIDAD

Agenda de Sheinbaum en el APEC

  • La Presidenta Sheinbaum tendrá actividades oficiales del 17 al 19 de noviembre en Shenzhen, China.
  • Será oradora ante el Consejo Asesor de Negocios de APEC (ABAC), integrado por más de 1,000 empresarios, incluidos CEOs de algunas de las empresas más relevantes en el mundo.
  • Sostendrá encuentros bilaterales con líderes mundiales, incluidos los de China, Canadá, Australia y Vietnam.
  • Participará activamente con sus contrapartes en la sesión de APEC: “Construyendo una comunidad del Asia Pacífico para prosperar juntos”.

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumMarcelo EbrardAPECChinaLa MañaneraXi Jinpingmexico-noticiasPolítica Mexicana

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Banco del Bienestar habilita transferencias desde su nueva app: cuánto dinero puedes enviar y qué bancos reciben

Los usuarios pueden enviar recursos, e incluso cobrar, a cuentas de distintas instituciones financieras sin necesidad de retirar efectivo de un cajero automático

Banco del Bienestar habilita transferencias desde su nueva app: cuánto dinero puedes enviar y qué bancos reciben

Defensores de la Laguna de Cuyutlán denuncian persecución de la Marina: rechazan ampliación del Puerto de Manzanillo que avanza sin permisos

En septiembre se realizó una protesta durante un evento de la presidenta Claudia Sheinbaum en Colima, donde se escucharon gritos de "¡Fuera!" y la mandataria acusó de "prianistas"

Defensores de la Laguna de Cuyutlán denuncian persecución de la Marina: rechazan ampliación del Puerto de Manzanillo que avanza sin permisos

Sheinbaum responde a Trump tras advertencia de duplicar aranceles: asegura que ninguna caravana ha llegado a la frontera norte

El mandatario estadounidense exigió frenar los grupos que avanzan por territorio nacional y advirtió en Truth Social que la medida entraría en vigor de inmediato, sin establecer un plazo concreto

Sheinbaum responde a Trump tras advertencia de duplicar aranceles: asegura que ninguna caravana ha llegado a la frontera norte

Liga MX Femenil: qué necesita cada equipo para avanzar a las Semifinales del Apertura 2026

Las Águilas sacaron la mayor ventaja con el 3-0 ante Toluca

Liga MX Femenil: qué necesita cada equipo para avanzar a las Semifinales del Apertura 2026

Cine Caníbal se lanza a la defensa del doblaje de Wildwood y estallan las redes sociales

La cuenta oficial de la distribuidora se sumó a la discusión en redes sociales lo que le valió una larga oleada de críticas y acusaciones de conflicto de interés por haber utilizado startalents en el doblaje de sus proyectos cómo Mary and Max

Cine Caníbal se lanza a la defensa del doblaje de Wildwood y estallan las redes sociales
MÁS NOTICIAS

NARCO

Sinaloa concentra más ataques del crimen organizado contra tiendas, restaurantes y pequeños comercios

Sinaloa concentra más ataques del crimen organizado contra tiendas, restaurantes y pequeños comercios

Harfuch confirma captura del homicida de Gabriel Rivas, regidor morenista de Cuernavaca y activista ambiental

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 12 de noviembre: detienen al presunto asesino del regidor Gabriel Rivas, opositor a un proyecto inmobiliario en Cuernavaca

“A mis enemigos” de Valentín Elizalde: el video que habría enfrentado al Cártel del Golfo y Cártel de Sinaloa, según docuserie

CJNG ataca base policial en Tepalcatepec y deja un muerto: suspenden clases y labores en Ayuntamiento

ENTRETENIMIENTO

Otro famoso abandona La Mansión VIP tras crisis de ansiedad; aumentan rumores sobre presunta abstinencia a drogas

Otro famoso abandona La Mansión VIP tras crisis de ansiedad; aumentan rumores sobre presunta abstinencia a drogas

Cine Caníbal se lanza a la defensa del doblaje de Wildwood y estallan las redes sociales

Paulina Rubio podría “rescatar su carrera” con la llegada de esta famosa manager tras escándalo con Colate

De Sara Ramírez a Karla Souza: el talento mexicano que ha llegado al universo de Grey’s Anatomy

La verdad detrás de “Vencedor”, el video donde Valentín Elizalde aparece frente a su propia tumba

DEPORTES

El contraste económico de seguir al Tricolor: asistir al partido en Jamaica cuesta hasta diez veces menos que en Monterrey

El contraste económico de seguir al Tricolor: asistir al partido en Jamaica cuesta hasta diez veces menos que en Monterrey

Las pistas sobre el posible once inicial de México para enfrentar a Jamaica en la CONCACAF Nations League

Guatemala vs Canadá: cuándo y dónde ver EN VIVO el partido de Luis Fernando Tena en la Nations League

¿Bellingham consoló a Gilberto Mora? El mexicano revela la verdad detrás del intercambio de camisetas tras la eliminación de México en el Mundial 2026

Inglaterra vs Croacia: cuándo y dónde ver EN VIVO la UEFA Nations League en México