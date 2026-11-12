Agenda de Sheinbaum en China: entre reuniones bilaterales, discurso y sesiones en el APEC

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard presentó la agenta de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum durante su visita en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés) celebrado en Shenzhen, China.
Durante la mañanera del pueblo de este 12 de noviembre en Palacio Nacional dio a conocer 4 puntos fundamentales sobre el viaje, destacando las reuniones bilaterales, su discurso ante el Consejo Asesor de Negocios de APEC (ABAC) y su participación en las sesiones del evento internacional.
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Agenda de Sheinbaum en el APEC
- La Presidenta Sheinbaum tendrá actividades oficiales del 17 al 19 de noviembre en Shenzhen, China.
- Será oradora ante el Consejo Asesor de Negocios de APEC (ABAC), integrado por más de 1,000 empresarios, incluidos CEOs de algunas de las empresas más relevantes en el mundo.
- Sostendrá encuentros bilaterales con líderes mundiales, incluidos los de China, Canadá, Australia y Vietnam.
- Participará activamente con sus contrapartes en la sesión de APEC: “Construyendo una comunidad del Asia Pacífico para prosperar juntos”.
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