Modalidad 40 del IMSS para trabajadores independientes: con qué salario te vas a jubilar tras los nuevos cambios

El Acuerdo ACDO.AS2.HCT.101026/302.P.DG entró en vigor el 22 de octubre y modifica el tope salarial de cotización. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El IMSS cambió las reglas de la Modalidad 40, el esquema que usan miles de personas para seguir pagando su seguro social por su cuenta después de dejar un trabajo formal.

Desde este 22 de octubre, quien se inscriba ya no podrá elegir un salario alto para cotizar: solo podrá usar el último sueldo que tenía registrado ante el Instituto, más un pequeño incremento.

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Antes, una persona podía dejar su empleo con un sueldo bajo y después inscribirse a la Modalidad 40 eligiendo un salario mucho más alto, hasta el equivalente a 25 Unidades de Medida y Actualización (UMA).

Esto le permitía inflar el monto con el que se calcula su pensión. Esa posibilidad ya desapareció para las nuevas inscripciones.

La Modalidad 40 permite a las personas que dejan un empleo formal seguir cotizando al IMSS por su cuenta. (Foto: IMSS)

Con qué salario te vas a jubilar tras los nuevos cambios

La Unidad de Medida y Actualización (UMA) es la referencia que usa el gobierno mexicano para calcular topes, multas y prestaciones, entre ellas las del IMSS.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) actualiza su valor cada año en febrero, con base en la inflación. En 2026, la UMA equivale a 117.31 pesos diarios, 3,566.22 pesos al mes y 42,794.64 pesos al año.

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El monto de la pensión bajo la Ley del Seguro Social de 1973 depende del promedio salarial de las últimas 250 semanas cotizadas, los últimos cinco años antes del retiro.

El acuerdo forma parte de una revisión más amplia a la sostenibilidad financiera del Instituto.

Un ejemplo. Una persona que se dio de baja con un salario de 400 pesos diarios antes podía inscribirse a la Modalidad 40 con un salario de hasta 2,932.75 pesos diarios, el tope de 25 UMA.

Desde el 22 de octubre, el límite es su sueldo anterior más una UMA: apenas 517.31 pesos diarios.

Mientras más bajo haya sido el último salario registrado ante el IMSS, menor es el margen para elevarlo, porque el único incremento permitido es el valor fijo de una UMA.

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Quienes tenían un sueldo bajo antes de darse de baja son quienes más pierden con el cambio, ya que antes podían multiplicar varias veces su base de cotización.

El esquema es especialmente relevante para quienes cotizan bajo la Ley del Seguro Social de 1973.

El efecto se traslada directamente a la pensión mensual. Entre más alto es el promedio salarial de los últimos cinco años, mayor es el porcentaje del salario que el IMSS reconoce como pensión, de acuerdo con la tabla de la Ley 73.

Al limitarse el salario de cotización, se limita también el techo de la pensión que una persona puede alcanzar a través de la Modalidad 40.

Ya no se puede elegir un salario alto para cotizar

Antes del acuerdo, cualquier persona que se diera de baja de un trabajo formal podía inscribirse a la Modalidad 40 con un salario de cotización de hasta 25 UMA diarias, equivalentes a 2,932.75 pesos diarios en 2026.

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Con eso aumentaba el promedio salarial de sus últimos cinco años, que es la base para calcular la pensión bajo la Ley del Seguro Social de 1973.

Con la nueva regla, el tope es el último salario base de cotización (SBC) que la persona tenía registrado al momento de darse de baja, o ese mismo monto más una UMA. El importe nunca puede ser menor a un salario mínimo general.

La Unidad de Medida y Actualización (UMA) equivale en 2026 a 117.31 pesos diarios.

La medida es temporal. El Consejo Técnico del IMSS ordenó un análisis financiero de seis meses sobre el efecto de este esquema en las finanzas del Instituto, y después otros seis meses para proponer una reforma definitiva.

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El cambio está en el Acuerdo ACDO.AS2.HCT.101026/302.P.DG, publicado el 21 de octubre en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Quiénes mantienen sus condiciones y quiénes no

Las personas que ya estaban inscritas en Modalidad 40 antes del 22 de octubre conservan su salario y condiciones hasta que termine el periodo que tenían contratado.

El acuerdo también reconoce las semanas y salarios que ya pagaron, los cuales se usarán sin cambios para calcular su pensión futura.

El acuerdo no garantiza que estas personas puedan renovar su contrato bajo las mismas condiciones cuando termine su periodo.

El documento no garantiza que puedan renovar su contrato bajo las mismas condiciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quien concluya su contrato o quiera volver a inscribirse después del 22 de octubre tendrá que hacerlo con el nuevo tope salarial, más bajo que el anterior.

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También desaparecen los pagos retroactivos. Antes, el seguro empezaba a contar desde el día siguiente a la baja del empleo, y era posible pagar cuotas atrasadas para sumar semanas. Ahora, la cotización solo cuenta desde el día en que se presenta la solicitud.

El trámite será solo digital y no se puede combinar con otros esquemas

El IMSS deberá ajustar sus sistemas para que la inscripción a la Modalidad 40 se haga únicamente por medios digitales, sin trámites en papel ni de forma presencial.

La intención es que cada registro quede completamente identificado y sea posible rastrearlo.

La inscripción a la Modalidad 40 deberá realizarse únicamente por mecanismos digitales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El acuerdo también prohíbe tener al mismo tiempo la Modalidad 40 y el esquema de Personas Trabajadoras Independientes, conocido como Modalidad 10. Quien esté inscrito en uno de los dos no puede contratar el otro.

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La diferencia entre ambos está en lo que cubren. La Modalidad 10 incluye atención médica a través del Seguro de Enfermedades y Maternidad.

La Modalidad 40 no incluye atención médica, pero cubre los seguros de Invalidez y Vida, y de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez.

Cuánto cuesta cotizar y qué requisitos se piden

La cuota de la Modalidad 40 equivale en 2026 al 14.438% del salario registrado, porcentaje que subirá hasta el 18.8% en 2030.

Cotizar con el tope máximo que existía antes del cambio costaba alrededor de 12,700 pesos mensuales.

Con las nuevas reglas, alguien cuyo último salario fue de 500 pesos diarios pagaría cerca de 2,674 pesos al mes.

No se puede contratar al mismo tiempo la Modalidad 40 y la Modalidad 10 de trabajadores independientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para inscribirse a la Modalidad 40 se necesita haber cotizado al menos 52 semanas en los cinco años previos a la baja del empleo, no tener una relación laboral vigente en el IMSS y presentar la solicitud dentro de los cinco años siguientes a esa baja.

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El efecto del cambio depende de qué ley aplica a cada persona. Quienes empezaron a cotizar antes del 1 de julio de 1997 están bajo la Ley 73, donde la pensión depende del promedio salarial de los últimos cinco años, y para ellos el recorte del tope sí reduce el beneficio posible.

Quienes se dieron de alta después de esa fecha están bajo la Ley 97, la generación Afore, cuya pensión depende del saldo acumulado en su cuenta individual y no de un promedio salarial.