¿Bellingham consoló a Gilberto Mora? El mexicano revela la verdad detrás del intercambio de camisetas tras la eliminación de México en el Mundial 2026

(AFP / Captura de pantalla)

Guardar

Uno de los momentos que más llamó la atención tras la eliminación de México en el Mundial 2026 fue el intercambio de camisetas entre Gilberto Mora y Jude Bellingham.

Cuatro meses después de aquel encuentro ante Inglaterra, el joven mediocampista de Xolos de Tijuana contó cómo consiguió la playera de uno de sus grandes ídolos.

PUBLICIDAD

El tricolor perdió 3-2 frente al conjunto inglés en los octavos de final de la Copa del Mundo, disputados en el Estadio Banorte. Al terminar el partido, las cámaras captaron a Mora y al futbolista del Real Madrid intercambiando sus jerseys mientras se dirigían a los vestidores.

Aunque en un principio el gesto fue interpretado como una iniciativa espontánea de Bellingham para consolar al mexicano tras la derrota, Mora explicó que el intercambio ya estaba acordado desde antes de que comenzara el encuentro.

Gilberto Mora pidió la camiseta de Bellingham antes del partido

(Capturas de pantalla)

En una reciente entrevista con Claro Sports, el futbolista mexicano relató que aprovechó el saludo protocolario previo al encuentro para solicitarle al mediocampista inglés que intercambiaran sus camisetas al finalizar el compromiso.

PUBLICIDAD

“Sí, pues ahí al último del juego. Yo se la había pedido desde un inicio antes de que empezara el partido, que si la podíamos intercambiar al final. Luego al final pues nos encontramos ahí en el pasillo bajando a los vestidores y pues le dije que si me la cambiaba y ya me dijo que sí”, contó Mora.

El acuerdo terminó con Mora quedándose con el jersey número 10 de Inglaterra que utilizó Bellingham, mientras que el jugador del Madrid recibió la camiseta número 19 del mediocampista de Xolos.

La imagen que llamó la atención tras la eliminación del Tri

Jude Bellingham y Gilberto Mora intercambiaron camisas al término del partido. (Capturas de pantalla)

El momento quedó registrado por las cámaras de varios aficionados, quienes captaron el encuentro de ambos futbolistas en el pasillo que conduce a los vestidores.

PUBLICIDAD

El abrazo y el intercambio de camisetas rápidamente comenzaron a circular en redes sociales, donde inicialmente se comentó que Jude Bellingham había consolado a Gilberto Mora tras la eliminación de México.

Sin embargo, ahora se sabe que el gesto fue parte de una petición que el propio jugador mexicano le hizo al inglés antes de que comenzara el partido.