El contraste económico de seguir al Tricolor: asistir al partido en Jamaica cuesta hasta diez veces menos que en Monterrey

El futbol no es uno de los deportes más seguidos del país caribeño. (REUTERS/Gilbert Bellamy)

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Acompañar a la Selección Mexicana desde las tribunas implica un impacto financiero radicalmente distinto según la sede en la que el equipo dispute sus compromisos internacionales.

De cara a la serie de cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf 2026-2027 frente a Jamaica, un análisis comparativo sobre el costo del boletaje ha puesto en evidencia una abismal brecha de precios entre el encuentro de ida, programado para celebrarse en Kingston, y el duelo de vuelta que tendrá lugar en territorio mexicano, específicamente en la ciudad de Monterrey.

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(Especial)

¿De cuánto es la diferencia de precios?

De acuerdo con las cifras difundidas sobre las taquillas de ambos inmuebles, adquirir una entrada para presenciar el compromiso del combinado nacional en el Estadio Nacional de Kingston requiere una inversión que oscila entre los 230 y los 580 pesos mexicanos.

Estas cantidades contrastan de manera contundente con el esquema de tarifas fijado para el encuentro en el Estadio BBVA de Guadalupe, Nuevo León, donde los aficionados deben desembolsar desde 540 pesos en las localidades más económicas hasta los 5 mil 40 pesos en las zonas de mayor exclusividad.

El desglose de estas cifras revela una disparidad que resulta llamativa incluso al comparar las secciones más costosas de cada recinto. En términos prácticos, lo que cuesta adquirir una sola entrada preferente en Monterrey equivale prácticamente a comprar diez boletos de la zona más privilegiada del estadio en el Caribe.

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De esta manera, un seguidor en Jamaica puede ingresar al sector más exclusivo de su estadio por apenas 40 pesos más de lo que paga un aficionado en México por ocupar la parte más alta o alejada de la cancha en el inmueble regio.

El equipo dirigido por Rafa Márquez tiene la obligación de ganar de visita. (Créditó: Lucas Peltier-USA TODAY Sports)

Una disparidad que evidencia la disparidad en ambos países

Si bien las estructuras de precios en cada país responden a múltiples factores vinculados con la economía local, la capacidad adquisitiva del mercado, los costos operativos de los estadios y las estrategias de comercialización de cada federación, la comparativa deja al descubierto el contraste que enfrentan las aficiones dentro de la misma confederación. En Kingston, la política de taquilla busca garantizar un llenazo accesible para el público local ante la visita de uno de los rivales más mediáticos de la zona, mientras que en plaza mexicana la demanda y el modelo de negocio elevan exponencialmente el valor de las localidades.

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En el plano deportivo, esta serie a ida y vuelta reviste una importancia particular para el conjunto mexicano, ahora bajo la dirección técnica de Rafael Márquez, que busca avanzar al Final Four y defender la corona del torneo regional. El primer capítulo se escribirá el sábado 14 de noviembre en suelo jamaicano, mientras que la eliminatoria se definirá el martes 17 de noviembre en Nuevo León, escenario donde el respaldo de la afición tendrá un costo hasta diez veces superior al de su contraparte caribeña.

La Liga de Naciones de la CONCACAF trae este duelo importante para la competencia. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

¿Cómo le ha ido a México cuando juega en Kingston contra Jamaica?

Visitar el Estadio Nacional de Kingston históricamente ha representado una aduana compleja y sumamente física para la Selección Mexicana, muy lejos del dominio abrumador que el Tricolor suele ejercer cuando recibe a los Reggae Boyz en territorio nacional o cuando los enfrenta en sedes neutrales de Estados Unidos.

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A lo largo de la historia, México ha disputado diez partidos oficiales y amistosos en calidad de visitante en Jamaica, registrando un balance completamente parejo: cuatro victorias, dos empates y cuatro derrotas, con un saldo de 11 goles anotados y 12 recibidos. Este equilibrio contrasta drásticamente con el historial global entre ambas escuadras, donde los mexicanos acumulan 21 triunfos en 31 compromisos.

Los antecedentes en la capital jamaicana se dividen en episodios de alta exigencia:

Las derrotas históricas en Kingston: de las cinco victorias que Jamaica presume en toda su historia ante México, cuatro ocurrieron precisamente en su capital. Las dos primeras se dieron en duelos de carácter amistoso: un 3-1 en abril de 1975 y un 2-1 en diciembre de 1995. Sin embargo, los descalabros más recordados sucedieron en eliminatorias mundialistas, ambas por marcador de 1-0: la primera el 17 de noviembre de 1996 rumbo a Francia 1998, y la segunda el 11 de octubre de 2008 en el camino hacia Sudáfrica 2010.

Los triunfos del Tricolor en territorio caribeño: la primera conquista mexicana en la isla data del 3 de mayo de 1965, con un apretado 2-3 en las clasificatorias hacia Inglaterra 1966. Tuvieron que pasar más de tres décadas para que México volviera a ganar ahí, lográndolo el 20 de septiembre de 2001 con un 1-2 en el hexagonal rumbo a Corea-Japón 2002. Posteriormente, el 4 de junio de 2013, un solitario tanto de Aldo de Nigris selló el triunfo 0-1 en el camino a Brasil 2014.

Los antecedentes más recientes: la última victoria de México en Kingston ocurrió el 27 de enero de 2022, durante el octagonal final rumbo a Qatar 2022. Aquella noche, el equipo jamaicano se adelantó en el marcador pese a jugar con un hombre menos, pero goles de Henry Martín y Alexis Vega en los minutos finales decretaron la voltereta 1-2. Más tarde, en su visita más reciente celebrada el 14 de junio de 2022 dentro de la fase de grupos de la Liga de Naciones, ambas selecciones dividieron puntos tras empatar 1-1 con anotaciones de Leon Bailey y Luis Romo.