De Sara Ramírez a Karla Souza: el talento mexicano que ha llegado al universo de Grey’s Anatomy

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La televisión estadounidense vuelve a poner los reflectores sobre el talento mexicano. Karla Souza fue elegida para protagonizar el nuevo spin-off de Grey’s Anatomy, una noticia que abre otro capítulo en la relación entre las intérpretes mexicanas y una de las franquicias médicas más reconocidas de la pantalla chica. Su incorporación también invita a recordar a Sara Ramírez, actriz nacida en Mazatlán, Sinaloa, quien dejó una huella importante en la producción original.

El anuncio coloca a Souza al frente de una historia que todavía no tiene título oficial y cuyo estreno está previsto para la temporada 2027-2028. La actriz dará vida a Carolina “Lina” Hall, una doctora descrita como atormentada y escéptica, responsable de dirigir un centro médico en una pequeña comunidad del oeste de Texas. A diferencia del hospital urbano que caracteriza a la serie principal, esta propuesta llevará los conflictos médicos a una región donde conseguir atención puede implicar recorrer largas distancias.

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El proyecto representa, además, el regreso de la mexicana al universo creativo de Shonda Rhimes, después de su participación como Laurel Castillo en How to Get Away with Murder. Su fichaje marca el primer anuncio de reparto de esta nueva producción, que busca ampliar una franquicia construida durante más de dos décadas alrededor de la medicina, las relaciones personales y los dilemas humanos.

Sara Ramírez, la mexicana que dejó huella como Callie Torres

La actriz méxico-estadounidense Sara Ramírez. EFE/PAUL BUCK/Archivo

Antes de la llegada de Karla Souza, otra intérprete de raíces mexicanas consiguió un lugar destacado en Grey’s Anatomy. Sara Ramírez, nacida el 31 de agosto de 1975 en Mazatlán, desarrolló una carrera artística en Estados Unidos después de mudarse durante su infancia. Su preparación en la Juilliard School de Nueva York le permitió fortalecer sus conocimientos de actuación, canto y teatro musical, herramientas que posteriormente marcarían su trayectoria.

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Su reconocimiento comenzó a crecer en Broadway con Spamalot, montaje por el que recibió un premio Tony. Sin embargo, su mayor proyección televisiva llegó al incorporarse a Grey’s Anatomy como la doctora Calliope “Callie” Torres, una cirujana ortopédica que se convirtió en uno de los personajes más representativos de la producción. Su historia abordó relaciones sentimentales, conflictos familiares, maternidad e identidad, además de contribuir a visibilizar a la comunidad LGBTQ+ en la televisión estadounidense.

Para entender la importancia de este personaje, hay que recordar que Grey’s Anatomy sigue la vida de médicos, residentes y especialistas del Grey Sloan Memorial Hospital, en Seattle. La serie combina emergencias, procedimientos quirúrgicos y decisiones profesionales con romances, pérdidas, amistades y enfrentamientos personales. Callie destacó precisamente porque su desarrollo no se limitó a su trabajo en el quirófano: también protagonizó historias que ampliaron la representación de las mujeres y de la diversidad sexual en la televisión.

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De Private Practice a Station 19: las historias que expandieron la franquicia

El éxito de Grey’s Anatomy permitió que su universo creciera mediante producciones centradas en otros personajes y escenarios. La primera fue Private Practice, estrenada en 2007, que siguió a la doctora Addison Montgomery después de abandonar Seattle para comenzar una nueva etapa profesional en Los Ángeles. La cirujana se incorporó a una clínica privada donde compartió experiencias con otros especialistas, mientras enfrentaban problemas médicos, dilemas éticos y situaciones personales. La producción concluyó después de seis temporadas.

En 2018 llegó Station 19, una propuesta que trasladó la atención de los quirófanos a las emergencias atendidas por un grupo de bomberos de Seattle. La historia siguió a Ben Warren, quien dejó su carrera como cirujano para incorporarse al cuerpo de bomberos, y a sus compañeros de estación. Aunque el escenario cambió, la producción conservó elementos característicos de la franquicia: relaciones sentimentales, conflictos laborales, decisiones difíciles y situaciones donde la vida puede cambiar en cuestión de segundos. La serie terminó en 2024, después de siete temporadas.

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