Paulina Rubio podría “rescatar su carrera” con la llegada de esta famosa manager tras escándalo con Colate REUTERS/Mario Anzuoni

Guardar

Paulina Rubio habría alimentado versiones sobre un posible relanzamiento de su carrera después de que la publirrelacionista Danna Vázquez compartió una fotografía junto a la cantante el miércoles 11 de noviembre de 2026 en Instagram.

La imagen detonó peticiones de seguidores para que la representante tomara el manejo de La Chica Dorada, en medio de la batalla legal que Rubio sostuvo con Nicolás Vallejo-Nágera, “Colate”, por la custodia de su hijo Andrea Nicolás.

PUBLICIDAD

La publicación fue atribuida a Vázquez, quien apareció junto a la exintegrante de Timbiriche en Miami. La publirrelacionista escribió: “Un día cualquiera con mi @paulinarubio #Miamimeloconfirmo”.

El mensaje fue interpretado por usuarios de redes sociales como una posible señal de colaboración profesional. Parte de las reacciones apuntó a un regreso de Rubio a los escenarios y a la música, mientras otros mensajes pidieron un equipo que ordenara su presencia pública.

Danna Vázquez habría desatado rumores con una foto en Miami

La publicación no confirmó un contrato de representación ni un proyecto musical entre Danna Vázquez y Paulina Rubio. Aun así, la cercanía entre ambas abrió especulaciones sobre un cambio en la estrategia de la cantante.

PUBLICIDAD

Los seguidores de Rubio colocaron el tema de un eventual regreso entre las principales conversaciones de la imagen. Algunos pidieron que la artista terminara un periodo de baja actividad en México y preparara un espectáculo de gran formato en la Ciudad de México.

Danna Vázquez habría desatado rumores con una foto en Miami (Instagram)

“Ya sácala del exilio. Urge un concierto con gran producción en CDMX”, escribió una usuaria. Otro comentario señaló: “Por favor necesitamos un equipo a su nivel”.

También aparecieron mensajes más directos para Vázquez. “Que vuelva”, escribió un seguidor. Otra persona pidió: “Tráela de regreso”.

La publicación reunió opiniones sobre la música de Rubio, pero también bromas sobre su vida personal. Un usuario confundió a Vázquez con uno de los hijos de la intérprete y escribió: “Chale pensé que era el hijo jajaja”.

PUBLICIDAD

La fotografía fue difundida el miércoles 11 de noviembre, aunque inicialmente fue descrita en redes como una publicación del martes. El calendario de 2026 ubicó el 11 de noviembre en miércoles.

Paulina Rubio enfrentó un juicio con Colate durante mayo de 2026

Las versiones sobre un posible ajuste en la carrera de Rubio ocurrieron después de meses marcados por el proceso de custodia que mantuvo con Nicolás Vallejo-Nágera, conocido como Colate, en Miami.

Durante mayo de 2026, Andrea Nicolás, entonces de 15 años, habría expresado ante especialistas y ante la guardiana legal su deseo de mudarse a España para vivir con su padre. El adolescente habría sostenido que se sintió más cómodo dentro del entorno familiar de Vallejo-Nágera.

PUBLICIDAD

En el expediente también circularon señalamientos atribuidos al menor sobre presunto maltrato emocional y físico. Andrea Nicolás habría descrito su convivencia con la cantante como una “tremenda tortura” y habría acusado cambios de humor de su madre.

En esas versiones, el joven habría señalado que Rubio fumaba marihuana frente a él. La cantante negó acusaciones de adicciones y defendió su actuación como madre mediante un comunicado difundido el 7 de mayo.

Rubio sostuvo que había protegido el bienestar de sus hijos. La intérprete también habría enfrentado cuestionamientos por retirar el teléfono celular de Andrea Nicolás, una medida que impidió la comunicación del adolescente con Colate.

PUBLICIDAD

La defensa de la cantante habría explicado que el retiro del dispositivo respondió al bajo rendimiento escolar de su hijo. El episodio fue discutido durante las audiencias en la corte familiar de Miami.

Paulina Rubio enfrentó un juicio con Colate durante mayo de 2026 (Foto: Infobae México/ Jesús Aviles)

Nicolás Vallejo-Nágera habló de una disputa económica y una agresión

El conflicto también incluyó acusaciones entre los padres. Durante los interrogatorios de mayo, Colate habría declarado ante la jueza que Rubio lo golpeó durante su matrimonio y que le fracturó una costilla.

La representación legal de la cantante cuestionó que no existieran denuncias policiales ni reportes médicos inmediatos que respaldaran esa versión. Vallejo-Nágera habría respondido que conservaba evidencia en su domicilio.

El empresario también habría buscado que Andrea Nicolás viviera en España, mientras Rubio mantenía el pago de manutención. Colate afirmó en programas de televisión que los 12 años de litigios con la cantante le habrían costado más de 1,000,000 de euros.

PUBLICIDAD

La disputa familiar se convirtió en uno de los temas que más acompañaron las apariciones públicas de Rubio durante 2026. Las versiones sobre una nueva etapa laboral con Vázquez surgieron en ese contexto.

Una jueza mantuvo a Andrea Nicolás con Paulina Rubio en Miami

Después de que Andrea Nicolás pasó el verano con su padre en España, una jueza determinó en agosto que el adolescente permaneciera con Rubio en Miami. Ambos padres conservaron la custodia compartida.

La resolución dejó a la cantante con la autoridad para tomar decisiones relacionadas con la educación escolar del menor. El fallo cerró una etapa de tensión pública, aunque no terminó con las diferencias entre Rubio y Vallejo-Nágera.

PUBLICIDAD

En septiembre, Rubio reapareció en el aeropuerto de Miami junto a Andrea Nicolás y Eros, su hijo con Gerardo Bazúa, después de asistir a una boda familiar en México. Los menores intentaron evitar a las cámaras.

Durante ese encuentro, la cantante celebró lo que consideró un triunfo legal. También negó los rumores sobre una presunta pelea reciente con Colate que habría requerido la intervención de la policía.

La imagen con Danna Vázquez llegó dos meses después de esa reaparición. Hasta el 12 de noviembre de 2026, ninguna de las dos había confirmado públicamente que existiera un acuerdo para manejar la carrera de Paulina Rubio.

PUBLICIDAD