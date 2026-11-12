México

Defensores de la Laguna de Cuyutlán denuncian persecución de la Marina: rechazan ampliación del Puerto de Manzanillo que avanza sin permisos

En septiembre se realizó una protesta durante un evento de la presidenta Claudia Sheinbaum en Colima, donde se escucharon gritos de "¡Fuera!" y la mandataria acusó de "prianistas"

Habitantes, activistas y defensores ambientales han denunciado que la riqueza natural de la Laguna de Cuyutlán se encuentra en riesgo debido a la ampliación del puerto de Manzanillo.
Habitantes, activistas y defensores ambientales han denunciado que la riqueza natural de la Laguna de Cuyutlán se encuentra en riesgo debido a la ampliación del puerto de Manzanillo. (Secretaría de Marina)
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El proyecto Puerto Nuevo Manzanillo-Cuyutlán, en el estado de Colima, a cargo de la Secretaría de Marina, plantea ampliar la capacidad portuaria de Manzanillo mediante la construcción de cinco terminales de contenedores en terrenos cercanos a la laguna de Cuyutlán. La obra contempla labores de dragado, relleno y adecuación de infraestructura para recibir embarcaciones y mover carga.

La Laguna de Cuyutlán es el humedal de mayor extensión en Colima, con más de 7,000 hectáreas. Su conservación está ligada a la pesca, la acuacultura, la producción de sal y la vida diaria de comunidades que dependen de estas actividades. Asimismo, alberga manglares, especies de peces, camarones, cocodrilos y aves residentes y migratorias. También funciona como zona de alimentación, reproducción y refugio para distintas especies, entre ellas tortugas marinas que llegan a la costa de Colima.

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Habitantes, activistas y defensores ambientales han denunciado que esa riqueza natural se encuentra en riesgo debido a la ampliación del puerto, pues los trabajos no solo dañarían considerablemente a las especies que habitan el lugar, sino que también modificarían las condiciones del ecosistema.

El pasado sábado 7 de noviembre, quienes han defendido esta área natural llevaron a cabo una movilización en las inmediaciones del lugar —donde han acusado que se realizan trabajos ilegales debido a que aún no se cuenta con una Manifestación de Impacto Ambiental— desde donde reportaron persecución y agresiones por parte del personal de la Marina, la Guardia Nacional y de la Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA) Manzanillo.

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En un comunicado, el colectivo Salvemos a Cuyutlán acusó que la protesta pacífica que mantiene en el canal de Tepalcates ha derivado en rondines de corporaciones federales, estatales y municipales, así como en sobrevuelos de drones y presencia de vehículos con vidrios polarizados.

Piden frenas ampliación en Puerto de Manzanillo
Piden frenas ampliación en Puerto de Manzanillo

Denuncian vigilancia, agresiones y toma de fotografías ilegales

Salvemos Cuyutlán relató que el sábado 7 de noviembre realizó movilizaciones en Manzanillo y Colima para rechazar las obras vinculadas con la expansión portuaria. Durante esas acciones, elementos de la Guardia Nacional, la Marina y policías realizaron rondines y tomaron fotografías a los asistentes a las manifestaciones que acudían con pancartas de protesta.

El grupo afirmó que, al detenerse en la glorieta de Las Brisas, en Manzanillo, llegaron unidades de la Guardia Nacional, la Marina, la policía estatal y la policía municipal y comenzaron a fotografiar a quienes participaban en la movilización.

En la Feria de Colima, integrantes del colectivo aseguraron que policías armados permanecieron cerca de la protesta. También acusaron que un elemento de la Guardia Nacional tomó imágenes de los asistentes y se negó a eliminarlas cuando le preguntaron sobre el uso que daría a ese material.

Nadie nos ha dicho con qué fin se recaban esas imágenes”, expuso el colectivo, que también sostuvo que fotografiar a personas que ejercen su derecho a manifestarse constituye una forma de intimidación.

Los activistas denunciaron además que, durante un cierre de calle, un grupo de policías armados y encapuchados avanzó hacia ellos con el propósito de retirarlos. Aseguraron que los agentes no los tocaron, sin embargo, sí interpretaron el despliegue como un intento de amedrentamiento.

Habitantes, activistas y defensores ambientales han denunciado que la riqueza natural de la Laguna de Cuyutlán se encuentra en riesgo debido a la ampliación del puerto de Manzanillo.
Habitantes, activistas y defensores ambientales han denunciado que la riqueza natural de la Laguna de Cuyutlán se encuentra en riesgo debido a la ampliación del puerto de Manzanillo. (@salvemoscuyutlan)

Señalan al director de ASIPONA por presuntas amenazas

La denuncia identifica al vicealmirante José Ignacio Moreno Díaz, director general de ASIPONA Manzanillo, como presunto responsable de amenazas contra participantes del plantón instalado en el canal de Tepalcates.

De acuerdo con el comunicado de Salvemos Cuyutlán, Moreno Díaz llegó al campamento sin identificarse y dijo a una de las manifestantes: “Tú aquí no vas a estar 24 horas. De eso me encargo yo”. El colectivo consideró que esa expresión representa una amenaza directa.

También acusó que el vicealmirante cuestionó a un productor salinero sobre su grado y estudios, y que se dirigió con burlas a otros asistentes. Una integrante habría grabado el encuentro y, según el colectivo, Moreno Díaz le ordenó dejar de hacerlo.

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“A otro compañero le preguntó, son de burla ‘¿Tienen hambre, verdad?’, tratándolos como muertos de hambre frente a todos. A la compañera que lo estaba grabando le ordenó: ‘Tú no me grabes’, aunque él mismo se habría detenido para grabarnos”, denuncia el colectivo en su comunicado.

Además, el colectivo expuso que al día siguiente, en una reunión con la ASIPONA, donde acudieron empresarios, ejidatarios, representantes de terminales y autoridades municipales y estatales, una pescadora cuestionó el efecto de las obras sobre la laguna. Ante el reclamo por las amenazas, el funcionario le habría gritado: “¡Cállese!”.

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“Cuando una compañera pescadora preguntó si sabían el daño que la obra le hará a la laguna y a quienes vivimos de la pesca, la acuacultura y la sal, nadie respondió. Cuando ella le reclamó en público las amenazas del día anterior, él le gritó: ‘¡Cállese!’, y ella no se calló”, señala el colectivo.

Por esas razones, Salvemos Cuyutlán anunció que desconoce a Moreno Díaz como interlocutor y exige su destitución. A la vez, responsabiliza a la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva, y a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de cualquier agresión contra quienes participan en las movilizaciones.

Habitantes, activistas y defensores ambientales han denunciado que la riqueza natural de la Laguna de Cuyutlán se encuentra en riesgo debido a la ampliación del puerto de Manzanillo.
Habitantes, activistas y defensores ambientales han denunciado que la riqueza natural de la Laguna de Cuyutlán se encuentra en riesgo debido a la ampliación del puerto de Manzanillo. (@salvemoscuyutlan)

Laguna en Cuyutlán está en riesgo por presencia de dragas y muro perimetral

El conflicto gira en torno a la ampliación del Puerto de Manzanillo hacia la laguna de Cuyutlán. El colectivo sostiene que hay seis dragas trabajando dentro de la laguna, sin embargo, la Secretaría de Marina ha informado que dichos trabajos son de mantenimiento y no para realizar la ampliación.

En un comunicado de la dependencia, actualizado con fecha del 25 de mayo, la ASIPONA aclaró que cuenta con permisos de mantenimiento y que los trabajos de la ampliación están en espera de que las autoridades ambientales emitan los permisos necesarios.

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“Carece de sustento cualquier información que señale que se están realizando trabajos de dragado en el vaso lacustre y éstos habrán de practicarse cuando se cuente con los permisos que expide la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). Los movimientos de equipo y maquinaria que están y estarán en la laguna, son en razón de tener los permisos para limpieza y mantenimiento del canal de acceso, para lo cual se tiene autorización por parte de las autoridades correspondientes”, sostuvo la Marina.

Hasta esa fecha, la dependencia reiteró que todavía no contaba con ningún permiso para avanzar con el proyecto de ampliación. No obstante, el colectivo sostiene que esas seis dragas están trabajando para el proyecto, debido a que cuando se trata de las labores anuales de mantenimiento, se han realizado únicamente con una o dos unidades.

Habitantes, activistas y defensores ambientales han denunciado que la riqueza natural de la Laguna de Cuyutlán se encuentra en riesgo debido a la ampliación del puerto de Manzanillo.
Habitantes, activistas y defensores ambientales han denunciado que la riqueza natural de la Laguna de Cuyutlán se encuentra en riesgo debido a la ampliación del puerto de Manzanillo. (@salvemoscuyutlan)

También acusa la construcción de un muro perimetral que limita el acceso a distintos puntos de la laguna. Aparentemente, son actividades distintas, sin embargo, para el movimiento, las autoridades presentan esas obras como proyectos separados para evitar que se revise el conjunto de la expansión portuaria.

Los integrantes del plantón señalan que las dependencias federales y estatales habrían autorizado cambios de uso de suelo de agrícola a industrial mientras continúa pendiente la difusión pública del procedimiento ambiental. “No nos vamos a mover de aquí hasta que se detengan las actividades de las dragas”, advierten.

La vegetación de manglar protege áreas costeras frente a tormentas, ayuda a retener sedimentos y contribuye a la captura de carbono. Para los habitantes que dependen de la laguna, el cuerpo de agua también representa una fuente de trabajo y alimentos.

Salvemos Cuyutlán sostiene que la zona conserva una tradición salinera de casi 500 años y que alrededor de 1,500 familias dependen de manera directa o indirecta de esa actividad. El colectivo advierte que el dragado, los rellenos y la transformación industrial de los alrededores podrían afectar la calidad del agua y el equilibrio de la laguna.

La defensa de Cuyutlán se centra en mantener el acceso comunitario al humedal y evitar obras que modifiquen sus flujos de agua, destruyan manglar o reduzcan las zonas donde pescadores, acuicultores y salineros realizan sus actividades.

El movimiento mantiene el plantón en el canal de Tepalcates y exige transparencia sobre los permisos, los estudios ambientales y las labores de dragado en la zona.

El colectivo llevó su rechazo a un acto de Claudia Sheinbaum en Colima

Integrantes de Salvemos Cuyutlán participaron el pasado 5 de septiembre en una protesta durante un evento de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Colima, realizado como parte de su gira para presentar el Segundo Informe de Gobierno.

Convocatoria a la manifestación durante evento de Claudia Sheinbaum en Colima
Convocatoria a la manifestación durante evento de Claudia Sheinbaum en Colima (Facebook: Salvemos Cuyutlán)

El colectivo convocó a concentrarse desde las 8:30 horas en la Unidad Deportiva Morelos. Las y los participantes acudieron con pancartas y consignas contra la ampliación del Puerto de Manzanillo, bajo el mensaje: “Claudia, escucha al pueblo. No queremos la ampliación del puerto de Manzanillo”.

Durante el acto, los asistentes expresaron su rechazo a la obra con gritos e interrupciones. Sheinbaum leyó una manta colocada por los manifestantes y reconoció que planteaba su oposición al proyecto portuario.

La presidenta ofreció dialogar con el grupo una vez que terminara el evento, aunque después calificó a quienes protestaban como “infiltrados del PRIAN”. Dos días más tarde, sostuvo que los gritos de “fuera” no eran dirigidos hacia ella, sino contra una mujer que usaba un megáfono.

En esa misma declaración, Sheinbaum afirmó que el estudio de impacto ambiental de la ampliación todavía no concluía y que habría una consulta pública cuando finalizara el procedimiento. Salvemos Cuyutlán sostiene que la Manifestación de Impacto Ambiental continúa sin hacerse pública y que las obras no deben avanzar en la laguna.

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