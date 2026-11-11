Exfiscal de operaciones en Chihuahua, Guillermo Zuany, habría huido a EEUU con ayuda de la CIA, destapa Luis Chaparro

Un reportaje de The New York Times publicado este martes afirma que Guillermo Zuany habría servido de enlace para que oficiales de la CIA participaran en operativos contra el crimen organizado en Chihuahua.

Guardar

Guillermo Arturo Zuany Portillo, exfiscal de Operaciones Estratégicas y Antisecuestro de Chihuahua, se encontraría en Estados Unidos luego de huir del país por el caso de los agentes de la CIA que participaron en un operativo para desmantelar un narcolaboratorio en el municipio de Morelos.

Luis Chaparro, periodista especializado en narcotráfico, reveló para Pie de Nota que el exfuncionario habría salido del país para refugiarse en Ecuador, de donde habría sido extraído por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos y trasladado junto a su familia hacia territorio estadounidense, esto pese a que en México mantiene vigentes dos órdenes de aprehensión en su contra.

PUBLICIDAD

Con base en el testimonio de un exagente mexicano cercano a Zuany, así como de un agente estadounidense en activo, el periodista detalló que el exfiscal abandonó Chihuahua luego de estallar el caso CIA y se trasladó por Centroamérica hasta llegar a Ecuador. La elección de ese país no fue casual.

“Zuany buscó una ruta de escape por Centroamérica. Se guardó en Ecuador, donde supo que no lo iban a poder arrestar, que México no iba a poder porque no hay relaciones diplomáticas”, relató.

El secretario de Seguridad Ciudadana confirmó que tanto la Fiscalía General de la República como la fiscalía de Chihuahua buscan al exfuncionario especializado en antisecuestro por su presunta vinculación con el denominado caso CIA

Ecuador carece de relaciones diplomáticas con México, lo que impedía que las autoridades mexicanas pudieran solicitar su extradición o detención. Zuany permaneció refugiado ahí mientras se definía su situación legal, según explicó el comunicador.

PUBLICIDAD

Chaparro aseguró que habría sido la propia CIA la que gestionó los trámites necesarios para sacarlo de territorio ecuatoriano, y posteriormente trasladarlo hacia un estado del norte de Estados Unidos, donde actualmente reside junto a su familia.

El periodista añadió que Zuany se encuentra “colaborando con una agencia del vecino país, precisamente en el caso de la CIA, declarando respecto de la extensión del conocimiento de la presencia de los agentes” en Chihuahua.

Según Chaparro, que citó también a un agente de la DEA y del Buró Federal de Investigaciones (FBI), el exfiscal Zuany estaría declarando de manera voluntaria y como testigo declarante, no como testigo protegido.

PUBLICIDAD

Foto: Infobae

De acuerdo con los agentes mexicanos y estadounidenses que le dieron información, Zuany “no tiene valor” para Washington a cambio de la protección que recibe de la CIA, sino que estaría provocando un clima de tensión entre ambas naciones.

Las declaraciones de Zuany al New York Times: aseguró que la gobernadora de Chihuahua sí sabía de los agentes de la CIA

El periodista Steve Fisher, de The New York Times, logró contactar telefónicamente a Zuany para hablar sobre lo ocurrido en Chihuahua en el mes de abril pasado. En esa interacción, el exfiscal afirmó que la gobernadora, María Eugenia Campos Galván, sí sabía de la presencia de los agentes extranjeros operando en el estado, una versión que generó una respuesta inmediata de las autoridades estatales.

PUBLICIDAD

Además, el reportaje señala que Zuany habría permitido la colaboración de los agentes de la CIA en la Sierra Tarahumara a cambio de que las autoridades estadounidenses le restituyeran su visa, retirada previamente por presuntos vínculos con el crimen organizado.

Esto provocó que la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua rechazara que la gobernadora conociera o autorizara operaciones de agentes extranjeros. Según el organismo, ninguna de las declaraciones recabadas hasta ahora respalda esa versión.

El pasado 20 de abril, Maru Campos y César Jáuregui encabezaron una ceremonia luctuosa en memoria de dos integrantes de la Agencia Estatal de Investigación, quienes murieron durante el operativo en El Pinal. (Crédito: fiscalía de Chihuahua)

La FGE emitió un comunicado en el que señaló que la carpeta de investigación sobre el operativo realizado en abril de 2026 en el municipio de Morelos integra 150 declaraciones rendidas por 86 personas, y en ninguna se menciona que Campos haya tenido conocimiento del operativo extranjero.

PUBLICIDAD

“Los dichos atribuidos a una persona contra la que existe orden de aprehensión vigente no forman parte de la carpeta de investigación”, precisó la fiscalía estatal en referencia directa a Zuany.

Este miércoles, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, confirmó en la conferencia matutina presidencial que la Fiscalía General de la República (FGR) y la de Chihuahua mantienen vigentes órdenes de aprehensión contra Zuany Portillo.

Sin embargo, Zuany Portillo tramitó un amparo el pasado 17 de octubre para evitar su detención por parte de la fiscalía de Chihuahua, en el marco de la causa penal 3055/2026 del fuero común, al ser acusado de ejercicio ilegal del servicio público, coalición y falsedad ante autoridades.

PUBLICIDAD

Foto: Captura de pantalla / Fiscalía de Chihuahua

El amparo fue aceptado el 21 de octubre, día en que el exfiscal recibió la suspensión provisional del proceso. No obstante, deberá comparecer el próximo viernes 13 de noviembre ante el juzgado federal decimoprimero de distrito en el estado para la audiencia incidental correspondiente.