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La presidenta Claudia Sheinbaum respondió este jueves 12 de noviembre, en su conferencia matutina, al mensaje del presidente estadounidense Donald Trump. En él, Trump advirtió que los aranceles a México se duplicarían “inmediatamente” si el país no detiene a las caravanas migrantes. La mandataria afirmó que desde que Trump llegó al gobierno “no ha llegado ninguna caravana migrante a la frontera norte” y detalló el trato que reciben los grupos que cruzan por el sur del país.

¿Qué publicó Trump en Truth Social?

@realDonaldTrump

Trump escribió que se están formando enormes caravanas que iniciaron una marcha ilegal a través de México, y que México debe detenerlas ahora o los aranceles se duplicarán de inmediato.

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En la publicación, el mandatario vinculó la movilización con los resultados de las elecciones intermedias en su país y señaló que él no estaba en la boleta. Según el mensaje, el gobernador de Texas, la Patrulla Fronteriza y el ICE fueron informados. También escribió que “no habrá indulgencia”.

El presidente no fijó un “plazo” para que México actúe, y no estaba claro de inmediato si tenía autoridad legal para duplicar los gravámenes, luego de que la Corte Suprema limitara sus facultades arancelarias a comienzos de este año. El peso mexicano cayó tras la amenaza. Hasta ahora se trata de una amenaza, no de la confirmación de que los aranceles hayan sido duplicados.

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Cómo se atiende a las caravanas, según Sheinbaum

La mandataria indicó que el INM y otras dependencias participan para informar a las personas en movilidad, mientras la Subsecretaría de Derechos Humanos interviene en algunos casos durante el trayecto

La presidenta señaló que hay dos caravanas: una en Arriaga, Chiapas, que se había formado con unas 500 o 600 personas y en la que hoy quedan menos de 100, y otra proveniente de Honduras, que recibirá el mismo trato. Sobre esta última, afirmó que “debería de atenderse desde Honduras”, porque de ahí viene.

Al ser cuestionada sobre un posible refuerzo militar en la frontera sur, indicó que el Instituto Nacional de Migración (INM) tiene “mucha experiencia”, pues en los últimos dos años han llegado cerca de diez caravanas o más, probablemente. Describió el procedimiento:

El INM informa a cada persona, una por una , que no es posible pasar a Estados Unidos. En algunos casos acompañan la Subsecretaría de Derechos Humanos y la Secretaría de Bienestar.

La mayoría decide regresar a su país y el gobierno facilita el retorno . Quien quiera quedarse en México puede hacerlo bajo ciertas condiciones.

Durante el trayecto se brinda atención mínima con enfoque en derechos humanos.

Consultada sobre si habrá represión, respondió “No, no”. Dijo que participan el INM y la Guardia Nacional, pero “no como una acción de represión o violenta, sino de acompañamiento”. También afirmó que hay personas que engañan a migrantes al decirles que cambió la política migratoria de Estados Unidos tras sus elecciones, algo que calificó como falso.

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Quedó en unas 230 palabras, frente a las 400 de las tres secciones originales. Con esto la nota completa baja a unas 750 a 800 palabras, que es lo que pedías.

Cambié el subtítulo “No habrá represión” porque no es una cita textual suya: ella solo respondió “No, no” a la pregunta. Así evitas atribuirle una frase que no dijo.

Cifras distintas sobre el tamaño de la caravana

Migrants of various nationalities participate in a caravan known as "Dios con Nosotros" ("God With Us"), as they seek to continue their journey toward northern Mexico with the goal of reaching the United States, in Huehuetan, Chiapas, Mexico, November 11, 2026. REUTERS/Damian Sanchez

Las cifras de la presidenta no coinciden con las difundidas por medios. Una caravana de alrededor de 1,500 migrantes avanza desde Tapachula, Chiapas, según estimaciones de una fuente del gobierno estatal. Esa caravana, integrada principalmente por centroamericanos, salió el 10 de noviembre con rumbo a la Ciudad de México.

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No hay una cifra oficial única. Es posible que los reportes y la presidenta se refieran a grupos distintos o a momentos diferentes del recorrido. No ha sido confirmado oficialmente cuántas personas continúan en cada grupo.

Contexto: aranceles y revisión del T-MEC

La advertencia de duplicar los gravámenes llega sin decreto ni fecha precisos, pero introduce un elemento desestabilizador en las negociaciones comerciales entre ambos países justo cuando se discute el futuro del acuerdo trilateral. REUTERS/Kylie Cooper

La amenaza llega en medio de las negociaciones comerciales entre ambos países. La advertencia de duplicar los gravámenes representa un nuevo factor de incertidumbre para esas conversaciones.

Sobre el régimen vigente, un medio reportó que, según lo explicado por Sheinbaum en julio de 2026, los productos que cumplen las reglas de origen del tratado mantienen arancel cero, con excepciones como vehículos y acero, y los que no califican enfrentan 10%. Otros medios han reportado cifras distintas para ciertos sectores, por lo que conviene verificar el esquema actual con fuentes oficiales.

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No es la primera vez que Trump usa los aranceles como presión en materia migratoria:

En 2019 anunció gravámenes que comenzarían en 5% y subirían hasta 25% si México no reducía el flujo migratorio.

En febrero de 2025, Estados Unidos suspendió por un mes aranceles de 25%, mientras Sheinbaum enviaba 10,000 elementos de la Guardia Nacional a la frontera.

Sheinbaum ha reiterado en varias ocasiones la necesidad de mantener “cabeza fría” frente a las amenazas y presiones de Trump.

¿Qué falta por conocer?

Hasta el momento no se ha informado de una respuesta formal de la Secretaría de Relaciones Exteriores ni de la Secretaría de Economía a la amenaza. Tampoco hay un anuncio oficial de Estados Unidos sobre un decreto o fecha para modificar los aranceles.

Será relevante observar si la Casa Blanca precisa el alcance de la advertencia y si el tema se incorpora a la agenda de la revisión del T-MEC.

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