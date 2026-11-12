Cine Caníbal se lanza a la defensa del doblaje de Wildwood y estallan las redes sociales

Una publicación de Cine CANÍBAL en la red social X aborda la controversia sobre el doblaje del creador de contenido Javier Ibarreche en México. (Instagram / LAIKA Studios)

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La distribuidora Cine Caníbal se involucró en la controversia por el redoblaje de la película Wildwood, luego de que el proyecto quedara en el centro de una ola de críticas contra los actores de voz Ibarreche, Macarena García y Natalia Téllez.

La compañía salió a responder públicamente en su cuenta oficial de X (antes Twitter), en defensa del trabajo realizado para la cinta, lo que derivó en una nueva discusión entre usuarios de la plataforma.

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Una petición en Change.org dirigida a LAIKA Studios cuestiona la participación de Macarena García, Javier Ibarreche y Natalia Téllez en la versión en español.

El origen de la polémica por el doblaje

El redoblaje de Wildwood generó un fuerte rechazo entre usuarios de redes sociales, que cuestionaron la calidad del trabajo realizado por los tres actores de voz involucrados en el proyecto.

Ibarreche concentró la mayor parte de las críticas. Según los comentarios recopilados en la discusión, el actor recibió lo que varios usuarios describieron como una “funa” ante comentarios previos considerados desatinados, lo que intensificó el rechazo hacia su participación en la película.

Una publicación en la red social X de la distribuidora Cine Caníbal incluye una nota de la comunidad sobre la contratación del actor Javier Ibarreche para un doblaje en México. (Cine Caníbal/X)

En paralelo, otros usuarios señalaron que Macarena García y Natalia Téllez no cuentan con trayectoria profesional en doblaje, por lo que su desempeño también fue cuestionado. La usuaria Itzel Yuki Jaramillo (@patchjev10) escribió en X que se trata de “dos actrices que no son profesionales del doblaje al igual que Ibarreche”.

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En ese mismo sentido, el usuario Salvador Briones (@SalvadorArrebri) sostuvo que ambas actrices realizaron “un pésimo trabajo de doblaje”, mientras que Héctor (@HectorMoFer18) consideró que Ibarreche recibió el mayor rechazo público “por ellas”, en referencia a las dos actrices.

La controversia por el redoblaje de Wildwood estalló cuando usuarios de redes sociales cuestionaron el desempeño de los tres actores de voz asignados al proyecto. La distribuidora Cine Caníbal terminó involucrada en la discusión al salir a defender públicamente el trabajo realizado, lo que generó una nueva serie de críticas y reacciones divididas entre el público.

(Instagram / LAIKA Studios)

La respuesta de Cine Caníbal a las acusaciones de hipocresía

La intervención de la distribuidora se dio en respuesta a una publicación del usuario Andy Morales (@andymorag), quien el 10 de noviembre escribió: “Si tras el nuevo doblaje no se paran en el cine a comprar su boleto para Wildwood entonces son una bola de hipócritas que namás aprovecharon la ola de hate”.

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La cuenta oficial de Cine Caníbal (@cineCANIBAL) respondió al día siguiente, el 11 de noviembre, con el siguiente mensaje: “Solo aprovechar las ganas que tenían de funar a Ibarreche y se llevaron entre las patas a las dos actrices”.

La publicación de la distribuidora acumuló 346,9 mil visualizaciones, 143 comentarios, 77 republicaciones, 727 me gusta y 60 guardados.

La distribuidora Cine CANÍBAL responde en la red social X a un comentario sobre las críticas hacia el doblaje de una película y la participación de Javier Ibarreche. (Cuenta oficial de Cine Canibal)

Reacciones divididas frente a la postura de la distribuidora

La respuesta de Cine Caníbal profundizó la discusión entre los usuarios de X, que se dividieron entre quienes respaldaron la postura de la distribuidora y quienes cuestionaron su intervención en el conflicto.

El usuario Yaxx (@yaxx_71) cuestionó la actitud de la empresa con un mensaje irónico: “Qué mierda hace una distribuidora dando pataletas por una funa a un influencer como si fuera una cuenta fan jajajaja”.

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En un tono más directo, el usuario Furconomics (@furconomics) advirtió a la cuenta oficial de la distribuidora que “se te puede caer todo el apoyo del público mexicano que le dieron a tus proyectos” a raíz de su defensa pública del doblaje.

Esa advertencia fue reforzada por el usuario Kevin Aguilar (@Aguilar_0719), quien planteó la posibilidad de una nueva funa dirigida directamente contra la distribuidora: “Pues como a @mubilat, también hay que darle un escarmiento a @cineCANIBAL. Para que no ande de busca ruidos defendiendo a sus amiguitos”.

Por su parte, el usuario Flower Boy (@MABKV) le pidió a la distribuidora que evitara seguir defendiendo el producto final: “Pon la película sin doblaje horrendo en la bolsa y guarda silencio, marca”.

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Otros usuarios, en cambio, relativizaron el nivel de la crítica hacia Ibarreche en comparación con sus compañeras de reparto. El usuario Joseph Mora (@mannextdoor97) sostuvo que “ellas lo hicieron igual o peor que él, sólo que a ese wey le cayó más fuerte la funa porque es más famoso y se las da de crítico de cine”.

La distribuidora fue acusada de conflicto de interés por utilizar el trabajo de Ibarreche en Mary and Max (X: @cineCANIBAL)

El reclamo por las oportunidades para actores de doblaje profesionales

Una parte de la discusión giró en torno al reclamo de usuarios que cuestionaron la elección de figuras públicas sin formación en doblaje para el proyecto, en lugar de actores profesionales del rubro.

El usuario Eder X. Vicente (@eder_xavi) dirigió una pregunta directa a la distribuidora: “¿Por qué siendo una empresa dedicada al cine en vez de defender ‘tiktokeros’ defiende al verdadero actor de doblaje que le quitan oportunidad de trabajo? (Es pregunta seria)”.

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En la misma línea, la usuaria Misha Seol (@Misha_Seol) apuntó contra quienes tomaron la decisión de casting original, al considerar que “los más funados deberían ser los que tomaron la decisión para empezar de contratar a esos personajes”, y agregó que Ibarreche “se llevó lo peor por estar haciendo comentarios desatinados”.

Por su parte, el usuario identificado como anonymous63 (@grepre) planteó desconocer el rol de la distribuidora en la contratación de Ibarreche para el proyecto: “Yo no sabía que Cine Caníbal era responsable de promover a Ibarreche, ¿cómo nos organizamos para su funa?”.

El antecedente del recasteo de Emilio Treviño

Entre los comentarios de la discusión surgió una comparación con otro integrante del elenco de doblaje del proyecto: Emilio Treviño, quien sí fue reemplazado antes del estreno.

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El usuario que publica bajo el nombre literalmente spiderman (@ft0184) señaló: “Mira tú por dónde que a Emilio Treviño sí lo recastearon, igual y era que las otras dos actrices también eran pésimas”.

Ese comentario fue utilizado por otros usuarios para cuestionar por qué García y Téllez continuaron en el proyecto pese a las críticas, mientras que Treviño sí dejó de formar parte del doblaje final.

La trayectoria previa de Ibarreche con la distribuidora

Dentro de la misma conversación en redes, los usuarios recordaron que no era la primera vez que Cine Caníbal trabajaba con Ibarreche en un proyecto de doblaje.

Según se mencionó entre los comentarios de la discusión, la distribuidora ya había contado previamente con la participación de Ibarreche en el doblaje del proyecto Mary and Max, un antecedente que algunos usuarios usaron para cuestionar la relación entre la empresa y el actor de voz señalado como el más criticado en la polémica de Wildwood.

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