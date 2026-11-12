Las pistas sobre el posible once inicial de México para enfrentar a Jamaica en la CONCACAF Nations League

El tricolor se alista para su primer juego oficial bajo el mando de Rafa Márquez, donde el objetivo es clasificar al Final Four y a la Copa Oro 2027. (REUTERS/Hannah Mckay)

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La Selección Mexicana se alista para enfrentar a Jamaica este sábado 14 de noviembre, en Kingston, durante la ida de los cuartos de final de la Concacaf Nations League.

El encuentro marcará el primer partido oficial de Rafael Márquez al frente del Tricolor. Por ello, una de las principales incógnitas gira en torno a la alineación que utilizará el técnico mexicano, un tema que ha generado debate en los programas deportivos durante los últimos días.

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Posible alineación de México contra Jamaica

Esta es la posible alineación de México para la ida contra Jamaica. (Photo by Ulises RUIZ / AFP)

Gibrán Araige, reportero de TUDN, adelantó una posible formación para el compromiso. El once mantendría la base de futbolistas que participó con México durante el Mundial de 2026, aunque podrían presentarse algunos ajustes en posiciones específicas, ya que por ejemplo hay jugadores como Raúl Jiménez que estarán fuera por lesión.

A continuación, te presentamos cómo podría ser la formación de México para el enfrentamiento contra Jamaica, de acuerdo con estos reportes:

Raúl “Tala” Rangel

César Montes

Johan Vásquez

Jesús Gallardo

Israel Reyes / Rodrigo Huescas

Erick Lira

Luis Romo

Gilberto Mora

Roberto “El Piojo” Alvarado

Julián Quiñones

Armando “La Hormiga” González / Santiago Giménez

Con algunas dudas, Rafa Márquez ya tiene la mayor parte de la alineación definida para buscar su pase al Final Four de la CONCACAF Nations League y a la Copa Oro 2027.

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México inicia defensa del título ante Jamaica en la Nations League

México busca defender el título en la CONCACAF Nations League. (Lucas Peltier-USA TODAY Sports)

México y Jamaica se enfrentan en los cuartos de final de la Concacaf Nations League. El partido de ida se juega este sábado 14 de noviembre en Kingston, mientras que el encuentro de vuelta está programado para este 17 de noviembre en el Estadio BBVA de Monterrey.

El Tricolor parte como favorito en una serie que marca el debut oficial de Rafael Márquez como director técnico de la Selección Mexicana. El equipo buscará sacar una ventaja como visitante para definir la clasificación ante su afición.

Además de avanzar a las semifinales, México tiene el objetivo de conservar el título y sostenerse entre las selecciones protagonistas de la región, junto a Estados Unidos y Canadá.

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Jamaica llega con la intención de dar la sorpresa. Los Reggae Boyz buscan recuperarse después de quedar fuera del Mundial de 2026 en el repechaje intercontinental y confían en el aporte de sus futbolistas con experiencia en el futbol inglés para competir ante México.

Calendario completo para los cuartos de final de la CONCACAF Nations League

Este es el calendario completo de partidos para los cuartos de final de la CONCACAF Nations League. (Kevin Jairaj-Imagn Images)

A continuación, te presentamos el calendario completo de partidos para los cuartos de final de la CONCACAF Nations League:

Ida

12 de noviembre / 18:00 horas / Curazao vs Panamá / Stadion Ergilio Hato.

13 de noviembre / 20:00 horas / Guatemala vs Canadá / Estadio Manuel Felipe Carrera.

14 de noviembre / 15:30 horas / Haití vs Estados Unidos — Sabina Park.

14 de noviembre / 19:00 horas /Jamaica vs México / National Stadium.

Vuelta

15 de noviembre / 17:00 horas / Panamá vs Curazao / Estadio Rommel Fernández.

16 de noviembre / 18:00 horas / Canadá vs Guatemala / BMO Field.

17 de noviembre / 18:00 horas / Estados Unidos vs Haití / TQL Stadium.

17 de noviembre / 20:30 horas / México vs Jamaica / Estadio Monterrey

Los ganadores de cada una de las series avanzarán no solamente al Final Four, sino que también además obtendrán su boleto directamente a la Copa Oro 2027.