México

Banco del Bienestar habilita transferencias desde su nueva app: cuánto dinero puedes enviar y qué bancos reciben

Los usuarios pueden enviar recursos, e incluso cobrar, a cuentas de distintas instituciones financieras sin necesidad de retirar efectivo de un cajero automático

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El Banco del Bienestar amplió los servicios disponibles para sus usuarios con la incorporación de transferencias electrónicas desde su nueva aplicación móvil. Esta herramienta permite enviar dinero a cuentas de otras instituciones financieras mediante el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), sin tener que retirar primero los recursos en efectivo.

La actualización representa una alternativa para las personas que reciben apoyos de programas sociales, como la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores o becas, y necesitan transferir parte de sus recursos a otra cuenta bancaria.

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Sin embargo, antes de utilizar esta función es importante considerar que existe un límite de operación: desde la aplicación se pueden enviar hasta mil 500 pesos al día.

La nueva herramienta fue presentada por Víctor Manuel Lamoyi Bocanegra, titular del Banco del Bienestar, como parte de la incorporación de servicios digitales que buscan facilitar las operaciones bancarias sin efectivo.

De acuerdo con el funcionario, el desarrollo de la aplicación se realizó mediante un trabajo coordinado entre la Agencia de Transformación Digital (ATD), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Banco de México (Banxico).

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