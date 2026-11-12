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Liga MX Femenil: qué necesita cada equipo para avanzar a las Semifinales del Apertura 2026

Las Águilas sacaron la mayor ventaja con el 3-0 ante Toluca

América, Tigres, Rayadas y Chivas llegan con escenarios distintos a los partidos de vuelta de los Cuartos de Final del Apertura 2026 de la Liga MX Femenil (Especial)
América, Tigres, Rayadas y Chivas llegan con escenarios distintos a los partidos de vuelta de los Cuartos de Final del Apertura 2026 de la Liga MX Femenil (Especial)
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América, Tigres, Rayadas y Chivas llegan con escenarios distintos a los partidos de vuelta de los Cuartos de Final del Apertura 2026 de la Liga MX Femenil.

Las Águilas sacaron la mayor ventaja con el 3-0 ante Toluca, mientras Tigres ganó 3-2 en Ciudad Universitaria, Monterrey venció 1-0 a Pachuca, y Juárez igualó sin goles con Guadalajara.

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Priscila Chinchilla Pumas Femenil Apertura 2026 Liga MX Femenil
Priscila Chinchilla anoto un golazo para cerrar la víctoria universitaria (Foto: Pumas Femenil/FB)

Tigres venció a Pumas en el Olímpico Universitario

Tigres se impuso 3-2 ante Pumas en un duelo con cinco anotaciones. Maricarmen Reyes abrió el marcador tras aprovechar un rebote de Wendy Toledo, pero Stephanie Ribeiro empató después de un disparo de Dorian Hernández al travesaño. Reyes devolvió la ventaja con un tiro de media distancia y Ribeiro firmó su doblete de penal antes del descanso. Diana Ordóñez definió el triunfo al minuto 60, luego de recuperar una pelota tras un error defensivo de las universitarias.

FC Juárez y Chivas empataron 0-0 en el Estadio Olímpico Benito Juárez, por lo que la eliminatoria se traslada sin ventaja al Akron. Las Bravas generaron las aproximaciones más claras, con Aisha Solórzano y Farlyn Caicedo como sus principales opciones ofensivas, pero Blanca Félix sostuvo el arco rojiblanco. Guadalajara tampoco encontró espacios para que Alicia Cervantes pesara en el área rival.

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(Chivas Femenil)
(Chivas Femenil)

América con pie y medio en Semifinales

América venció 3-0 a Toluca en el Estadio Banorte y queda cerca de las semifinales. El conjunto azulcrema tomó ventaja desde el inicio con un autogol de Mitsy Ramírez. Jana Gutiérrez amplió la diferencia al inicio del segundo tiempo con un remate de cabeza y la española Irene Guerrero cerró la cuenta desde el punto penal.

Toluca necesita ganar por cuatro goles en la vuelta para revertir la serie.

Irene Guerrero (i) y Scarlett Camberos de América celebran un gol. Imagen de archivo. EFE/ Isaac Esquivel
Irene Guerrero (i) y Scarlett Camberos de América celebran un gol. Imagen de archivo. EFE/ Isaac Esquivel

Rayadas superó 1-0 a Pachuca en el Estadio Hidalgo con una anotación temprana de Diana García. La mediocampista remató de cabeza a segundo poste al minuto 2, tras un servicio de Alice Soto, y marcó la única diferencia del encuentro. Las Tuzas buscaron respuesta con Charlyn Corral, quien probó desde larga distancia en dos ocasiones, pero la portera Manrique evitó el empate.

Mariza Nascimento (i) y Diana Ordoñez de Tigres celebran un gol. Imagen de archivo. EFE/ Miguel Sierra
Mariza Nascimento (i) y Diana Ordoñez de Tigres celebran un gol. Imagen de archivo. EFE/ Miguel Sierra

La vuelta se jugará entre este sábado 14 y domingo 15 de noviembre. Tigres recibe a Pumas con una ventaja de un gol; Chivas enfrenta a Juárez con la serie igualada; Rayadas lleva la mínima diferencia al Estadio BBVA y América visita a Toluca con tres tantos de margen. Cabe mencionar que la programación de las Águilas se modificó por la disponibilidad del Estadio Banorte ante un juego de la NFL previsto para este 22 de noviembre.

¿Qué necesita cada equipo para clasificar a las Semifinales del Apertura 2026?

Tigres clasifica a las Semifinales del Apertura 2026 si vence o empata ante Pumas en el Estadio Universitario; incluso una derrota por un gol le basta, pues un empate global favorece a las Amazonas por su mejor posición en la fase regular, por lo que las universitarias necesitan ganar por dos tantos.

Pachuca Femenil Liga MX femenil Apertura 2026 (Foto: Pachuca Femenil)
Pachuca Femenil Liga MX femenil Apertura 2026 (Foto: Pachuca Femenil)

Chivas avanza con triunfo o empate global ante FC Juárez, mientras que las Bravas están obligadas a ganar en el Akron.

América puede empatar, ganar o perder hasta por tres goles frente a Toluca, ya que la igualdad en el marcador acumulado también le favorece; las Diablas requieren una victoria de cuatro anotaciones. Finalmente, Rayadas clasifica si gana, empata o pierde por un gol contra Pachuca, mientras que las Tuzas necesitan imponerse por dos goles para revertir la serie.

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