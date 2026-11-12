México

José Ángel, nieto de Pancho Villa, recibe apoyo municipal para descendientes de revolucionarios

Las personas interesadas deben acreditar parentesco consanguíneo directo hasta segundo grado con veteranos reconocidos por la Sedena y residir en el municipio; el trámite es presencial en el Departamento del Club del Abuelo

Fotografía en blanco y negro de un hombre a caballo con sombrero y bigote, acompañada de un círculo con la foto a color de un hombre sonriente
Una fotografía histórica muestra al líder revolucionario Francisco Villa a caballo junto al retrato superpuesto de un hombre contemporáneo en una oficina. ((Wikipedia/El Heraldo de Chihuahua))
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El Apoyo a Descendientes de Veteranos de la Revolución 2026 es un programa poco conocido que está destinado a familiares consanguíneos directos, hasta segundo grado, de veteranos reconocidos por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

El programa, a cargo de la Dirección de Desarrollo Humano y Educación, tiene el objetivo de brindar apoyo a descendientes de la Revolución Mexicana, muchos de los cuales han quedado en el olvido y pasan dificultades económicas a pesar de los logros de sus antepasados.

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Tal es el caso de José Ángel Villa Velador, quien ha recibido el apoyo en varias ocasiones y quién asegura ser nieto de José Doroteo Arango Arámbula, mejor conocido como Pancho Villa, y una de las principales figuras de la revolución.

“Mi abuelo fue José Doroteo Arango Arámbula, mejor conocido como Pancho Villa” ha relatado Villa Velador en entrevistas, quien por segundo año consecutivo solicitó el respaldo económico del Gobierno Municipal de Chihuahua. Su parentesco proviene de su padre, José Francisco Villa Rentería, quien falleció cuando José A él tenía unos seis años.

José Ángel señaló que recibe el recurso desde hace cerca de seis años y afirmó que representa un alivio para las personas mayores que enfrentan obstáculos para conseguir empleo. “Muy aparte de que ya no lo ocupan a uno en el trabajo por la edad, esto es un apoyo muy bueno”, expresó en entrevista con medios nacionales.

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El beneficiario pidió que la iniciativa se mantenga para alcanzar a más familiares de combatientes revolucionarios y agradeció al Gobierno Municipal, al personal encargado de las entregas y al alcalde René Chavira.

José Doroteo Arango Arámbula, también llamado Francisco Villa y “El Centauro del Norte”, participó junto a Francisco I. Madero en la toma de Ciudad Juárez de 1911 y fue gobernador provisional de Chihuahua durante 30 días. Murió asesinado en julio de 1923, en Parral, tras una emboscada contra el automóvil en el que viajaba con su secretario Miguel Trillo y su escolta.

Su figura es recordada con actividades como la Cabalgata Villista, las Jornadas Villistas y las conmemoraciones por el aniversario de la Revolución Mexicana.

Francisco Villa, sentado en una motocicleta Indian de época con neumáticos blancos, rodeado de varios hombres vestidos con trajes y sombreros en un camino de tierra
El caudillo revolucionario Francisco Villa montado en una motocicleta Indian, capturado en un momento de la Revolución Mexicana que refleja su carácter innovador.

Qué es el Apoyo a Descendientes de Veteranos de la Revolución 2026

El Apoyo a Descendientes de Veteranos de la Revolución 2026 es un programa del Gobierno Municipal de Chihuahua. Entrega un apoyo económico a personas que comprueben ser descendientes consanguíneos en línea recta, hasta segundo grado, de veteranos de la Revolución Mexicana reconocidos por la SEDENA.

El número de personas beneficiarias depende de la disponibilidad presupuestal del programa.

Quién puede solicitarlo

Pueden registrarse descendientes directos hasta segundo grado de un veterano de la Revolución. La convocatoria pide acreditar el vínculo familiar y residir en el municipio de Chihuahua.

Documentos necesarios

Debes entregar original y dos copias legibles de:

  • Solicitud dirigida a la Presidencia Municipal, con firma, nombre completo, domicilio y teléfono.
  • Carta de reconocimiento de la SEDENA vigente de 2016 a la fecha. Si no se cuenta con ella, se pueden presentar documentos que acrediten el parentesco; el Comité de Validación revisará el caso.
  • Acta de defunción del veterano.
  • Acta de nacimiento de la persona solicitante.
  • Credencial para votar vigente con domicilio en el municipio de Chihuahua o carta de identidad municipal con antigüedad máxima de tres meses.
  • Comprobante de domicilio reciente de agua, luz o predial, con antigüedad no mayor a tres meses.

No se aceptan expedientes incompletos ni solicitudes fuera de plazo.

Infografía con ilustraciones de un revolucionario, una familia, carpetas de archivos y textos con criterios y requisitos para un apoyo económico.
Una infografía del Gobierno Municipal de Chihuahua expone los criterios y documentos requeridos para solicitar el apoyo a familiares de combatientes de la Revolución reconocidos por la SEDENA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo y cuándo inscribirse

El registro es presencial en el Departamento del Club del Abuelo, ubicado en calle Segunda número 4, colonia Centro, Chihuahua, Chihuahua.

La recepción de documentos está abierta del lunes 9 al viernes 13 de noviembre de 2026. Hoy, jueves 12 de noviembre de 2026, todavía es posible acudir de 8:30 a 15:30 horas. El viernes 13 de noviembre el horario será de 8:30 a 14:00 horas.

Para informes, el Municipio habilitó el teléfono 614 200 4800, extensión 6510. Los resultados se publicarán en las redes de la Dirección de Desarrollo Humano y Educación.

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