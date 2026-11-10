Cinco cenas saludables que se pueden preparar con tortillas de maíz de forma fácil y rápida

Dos tostadas de maíz con base de aguacate machacado, dados de queso panela y champiñones salteados reposan sobre un plato de barro tradicional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La tortilla de maíz puede ser la base de cenas rápidas, accesibles y equilibradas.

Combinada con verduras, frijoles, huevo, pollo o queso fresco, permite preparar platillos sencillos sin recurrir a alimentos ultraprocesados ni pasar mucho tiempo en la cocina.

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Tacos, tostadas horneadas, quesadillas al comal y enfrijoladas son algunas opciones que se pueden adaptar con ingredientes disponibles en casa.

Estas cinco recetas aprovechan la tortilla de maíz para resolver la cena de forma práctica y saludable.

Dos quesadillas de maíz azul rellenas con queso fundido y flor de calabaza reposan en un plato de barro junto con recipientes de salsa y hierbas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

1. Tacos de pollo con nopales

Ingredientes: tortillas de maíz, pollo deshebrado, nopales cocidos, cebolla, cilantro, limón y salsa.

Calienta el pollo con los nopales y un poco de cebolla. Sirve en tortillas calientes, agrega cilantro, limón y salsa. Puedes acompañar con aguacate para sumar grasas saludables.

2. Quesadillas de champiñones y espinaca

Ingredientes: tortillas de maíz, champiñones, espinaca, queso panela o Oaxaca en poca cantidad, ajo y pimienta.

Saltea los champiñones con ajo y añade la espinaca hasta que reduzca su volumen. Rellena las tortillas con la mezcla y un poco de queso. Cocina en comal, sin aceite o con unas gotas.

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3. Tostadas horneadas de frijoles y aguacate

Ingredientes: tortillas de maíz, frijoles de olla machacados, aguacate, jitomate, lechuga, queso fresco y salsa.

Hornea o tuesta las tortillas en comal hasta que queden crujientes. Unta frijoles, agrega lechuga, jitomate, aguacate y queso fresco. Evita freírlas para reducir la cantidad de grasa.

4. Tacos de huevo revuelto con verduras

Ingredientes: tortillas de maíz, huevo, calabacita, pimiento, jitomate, cebolla y salsa.

Cocina cebolla, pimiento y calabacita en un sartén. Añade el huevo batido y mezcla hasta que esté cocido. Sirve en tortillas con salsa verde o roja.

5. Enfrijoladas ligeras con queso panela

Ingredientes: tortillas de maíz, frijoles licuados, queso panela, cebolla, aguacate y nopales o ensalada.

Licúa frijoles de olla con un poco de caldo hasta obtener una salsa ligera. Calienta las tortillas, pásalas por la salsa y rellénalas con queso panela. Termina con cebolla, aguacate y nopales.

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Para que la cena sea más completa, procura incluir una fuente de proteína —pollo, huevo, frijoles o queso— y verduras en cada platillo.

Una infografía de Infobae detalla cinco alternativas de cenas tradicionales de México elaboradas con tortillas de maíz, proteínas y vegetales mediante cocción al comal o al horno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los beneficios para la salud de incluir tortillas de maíz en la alimentación

Incluir tortillas de maíz en la alimentación puede aportar beneficios si se consumen dentro de una dieta variada y se acompañan con verduras y proteínas como frijoles, huevo, pollo o queso fresco.

Aportan energía. Su contenido de carbohidratos ayuda a cubrir las necesidades de energía del cuerpo.

Contienen fibra. La tortilla de maíz aporta fibra dietaria, que favorece el tránsito intestinal y puede ayudar a generar mayor saciedad.

Aportan minerales. Las tortillas elaboradas con maíz nixtamalizado contienen calcio, además de fósforo, potasio y, en cantidades variables, hierro.

Mejoran la disponibilidad de nutrientes. La nixtamalización —el cocimiento del maíz con cal— eleva el contenido de calcio y favorece el aprovechamiento de niacina y algunos aminoácidos.

Pueden formar comidas completas. Al combinar tortilla y frijoles se complementan sus proteínas. Si se agregan verduras y una fuente de proteína, como pollo o huevo, el platillo gana equilibrio nutricional.

Son naturalmente libres de gluten. Las tortillas hechas únicamente con maíz son una opción para personas con enfermedad celíaca o sensibilidad al gluten, siempre que no exista contaminación cruzada.

No todas las tortillas ofrecen el mismo perfil nutricional. Las de maíz nixtamalizado tradicional suelen tener mayor aporte de calcio y fibra que algunas elaboradas principalmente con harina industrial. También conviene preferirlas al comal, en vez de fritas, y moderar ingredientes con exceso de grasa, sal o azúcar.

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