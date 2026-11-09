Director de Pemex reconoce impagos de 2024 y prevé liquidarlos hasta 2027: deuda con proveedores supera los 414 mil mdp

Pemex mantiene adeudos con proveedores por más de 414 mil millones de pesos.

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El director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Juan Carlos Carpio Fragoso, compareció ante la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, donde presentó los resultados financieros y operativos de la empresa, reconoció que todavía existen adeudos con proveedores y adelantó que los pagos pendientes correspondientes a 2024 podrían concretarse durante 2027.

Durante su intervención, el funcionario informó que la deuda financiera de la petrolera se ubicó en 77 mil 600 millones de dólares al 30 de septiembre de 2026, lo que representa una reducción de 20 mil millones de dólares respecto al año anterior. De acuerdo con su exposición, se trata del nivel más bajo registrado desde 2014.

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Sin embargo, la disminución de la deuda financiera no significa que Pemex haya liquidado todos sus compromisos económicos.

Al cierre del tercer trimestre de 2026, la empresa todavía reportaba adeudos con proveedores y contratistas por 414 mil 218 millones de pesos, aunque esta cifra representó una reducción de 19.9 por ciento frente al mismo periodo de 2025.

Pemex admite pagos pendientes de 2024 y prepara nueva etapa para liquidar adeudos

Uno de los asuntos abordados durante la comparecencia fue la falta de pagos a empresas que prestan servicios a la petrolera, particularmente pequeñas y medianas compañías que aseguran enfrentar dificultades para cobrar los trabajos realizados.

Carpio Fragoso sostuvo que Pemex ha destinado recursos para cubrir sus compromisos con proveedores y contratistas.

En ese sentido, informó que entre 2025 y septiembre de 2026 se realizaron pagos por 952 mil millones de pesos.

El director detalló que 74 por ciento de ese monto provino de recursos propios de la empresa, mientras que el 26 por ciento restante correspondió al programa de financiamiento desarrollado en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras).

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Según el funcionario, los compromisos correspondientes a 2025 tienen una cobertura de 99 por ciento, mientras que durante 2026 los pagos se han realizado de manera regular.

No obstante, reconoció que todavía existen adeudos de 2024, los cuales esperan comenzar a liquidar en 2027, conforme avancen los procesos de conciliación y cotización.

Además, anunció que Pemex y la Secretaría de Hacienda trabajan en una segunda etapa del programa de pagos a proveedores, con la intención de establecer mecanismos que permitan conocer cómo se distribuyen los recursos entre las empresas contratistas y sus subcontratistas.

Director de Pemex señala a contratistas por falta de pago a pequeñas empresas

La presidenta de la Comisión de Energía, Rocío Adriana Abreu, señaló durante la apertura de la comparecencia que, aunque Pemex ha avanzado en el cumplimiento de sus compromisos, los recursos no necesariamente llegan a las pequeñas y medianas empresas que trabajan como subcontratistas.

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Ante estos cuestionamientos, Carpio Fragoso reconoció que existen reportes de compañías que no han recibido el dinero correspondiente por sus servicios, pese a que la petrolera asegura haber realizado los pagos a sus contratistas principales.

El funcionario explicó que la responsabilidad de distribuir esos recursos también corresponde a las empresas que mantienen contratos con Pemex y aseguró que se dará seguimiento a los casos señalados por los legisladores.

Entre los principales datos financieros y compromisos expuestos durante la comparecencia destacan:

77 mil 600 millones de dólares : deuda financiera de Pemex al cierre de septiembre de 2026 .

20 mil millones de dólares : reducción de la deuda respecto al año anterior.

414 mil 218 millones de pesos : adeudos con proveedores y contratistas al cierre del tercer trimestre.

952 mil millones de pesos : pagos realizados a proveedores y contratistas entre 2025 y septiembre de 2026 .

2027: año previsto para comenzar a cubrir los adeudos pendientes de 2024.

Pemex anuncia inversión de 1.8 billones de pesos hasta 2030

Otro de los anuncios centrales fue el plan de inversión de más de 1.8 billones de pesos para el periodo 2025-2030, que, según Carpio Fragoso, estará destinado principalmente a exploración y extracción de hidrocarburos, mantenimiento de refinerías, proyectos petroquímicos y producción de fertilizantes.

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El directivo también informó que Pemex buscará establecer alianzas con empresas internacionales para desarrollar proyectos de exploración en aguas profundas. Entre las compañías mencionadas se encuentran Petrobras, ENI y BP.

En cuanto al campo Trión, ubicado en el Cinturón Plegado Perdido del Golfo de México, señaló que se espera obtener su primera producción de petróleo en diciembre de 2027.

Respecto a los resultados operativos, reportó una producción de petróleo de 1.65 millones de barriles diarios y un crecimiento de 3.4 por ciento en la extracción total de hidrocarburos.

En refinación, el Sistema Nacional de Refinación procesó un millón 107 mil barriles diarios, un incremento de 19.6 por ciento respecto al año anterior.

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También destacó el desempeño de la refinería Olmeca, en Dos Bocas, que alcanzó un procesamiento de 198 mil barriles diarios.

Carpio Fragoso se equivoca al rendir protesta ante diputados

La comparecencia también tuvo un momento de confusión cuando el director de Pemex debía rendir protesta de decir verdad ante los legisladores.

Al iniciar el protocolo, Carpio Fragoso no levantó el brazo y, después de corregir el movimiento, terminó alzando la mano izquierda en lugar de la derecha.

El episodio llamó la atención de los presentes y provocó una reacción de la presidenta de la Comisión de Energía, Rocío Adriana Abreu.

Superado el momento, el funcionario continuó con su exposición sobre la situación financiera y operativa de la petrolera, así como los proyectos previstos para los próximos años.

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La comparecencia se realizó como parte de los ejercicios de rendición de cuentas relacionados con el Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Entre los cinco ejes presentados por Pemex se encuentran la estabilidad de la producción, el fortalecimiento de la refinación, el impulso a la petroquímica y los fertilizantes, la reducción de la deuda y el incremento de las inversiones.