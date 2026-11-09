Presidente de la Cámara de Diputados llama a evitar confrontaciones durante debate del Presupuesto 2027

La Cámara de Diputados discutirá cómo distribuir los 10.6 billones de pesos previstos para 2027.

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El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Raúl Bolaños-Cacho Cué, llamó a las distintas fuerzas políticas a privilegiar el diálogo, el respeto y los argumentos durante la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2027, cuyo análisis en el pleno comenzará este lunes 9 de noviembre a las 15:00 horas.

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales desde el Palacio Legislativo de San Lázaro, el legislador pidió a sus compañeros mantener un debate serio y profesional, sin recurrir a insultos ni descalificaciones, ante la importancia de definir la distribución de los recursos públicos para el próximo año.

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Bolaños-Cacho Cué señaló que la discusión presupuestal representa uno de los ejercicios más relevantes del trabajo legislativo, pues implica determinar cómo se distribuirán 10 billones 636 mil 488 millones de pesos entre los diferentes sectores y necesidades del país.

Bolaños-Cacho Cué busca acuerdos entre las bancadas para discutir el PEF 2027

El presidente de la Mesa Directiva informó que ya estableció comunicación con las coordinaciones parlamentarias para avanzar en los acuerdos necesarios que permitan desarrollar la discusión presupuestal con responsabilidad.

Raúl Bolaños-Cacho Cué pide privilegiar el diálogo y evitar descalificaciones durante el debate presupuestal.

Explicó que, desde su posición al frente de la Cámara de Diputados, mantendrá abiertos los canales de diálogo con todas las fuerzas políticas para promover el respeto entre los legisladores y procurar que el intercambio de posturas se centre en los argumentos.

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Recordó que la aprobación del Presupuesto de Egresos es una facultad constitucional exclusiva de San Lázaro, por lo que consideró necesario que las y los diputados asuman esta responsabilidad con la seriedad que requiere.

En ese sentido, sostuvo que las diferencias políticas no deben impedir que se desarrolle un análisis de fondo sobre las prioridades del gasto público.

Presupuesto 2027 contempla más de 10.6 billones de pesos

El proyecto que llegará al pleno contempla un gasto neto total de 10 billones 636 mil 488.1 millones de pesos, lo que representa un incremento real de aproximadamente 1.3% respecto al presupuesto aprobado para 2026.

La propuesta fue avalada en lo general por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública con 33 votos a favor y 12 en contra. Morena, el PT, el PVEM y Movimiento Ciudadano (MC) respaldaron el dictamen, mientras que el PAN y el PRI votaron en contra.

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El proyecto de Presupuesto 2027 contempla un gasto de 10.6 billones de pesos para atender las prioridades del país. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM

Entre los principales rubros contemplados en el proyecto destacan:

Programas sociales: más de un billón de pesos para distintos apoyos dirigidos a la población.

Gasto federalizado: 3 billones 48 mil 223.2 millones de pesos para estados y municipios.

Inversión: un billón 133 mil 613.2 millones de pesos , principalmente para infraestructura física.

Protección social: alrededor de 2.5 billones de pesos .

Salud y educación: asignaciones de 1.1 billones y 1.26 billones de pesos, respectivamente.

Oposición cuestiona deuda y recursos para salud

Durante el análisis en comisiones, el proyecto presupuestal generó diferencias entre los grupos parlamentarios, principalmente por el nivel de endeudamiento previsto y la distribución de los recursos para sectores como salud, seguridad e infraestructura.

Legisladores del PAN y del PRI cuestionaron que el presupuesto contemple un endeudamiento de aproximadamente 1.7 billones de pesos y señalaron que las asignaciones para hospitales, medicamentos y obras públicas resultan insuficientes frente a las necesidades del país.

Legisladores del PAN y PRI cuestionan el endeudamiento. (CS/Cámara de Diputados)

En contraste, Morena y sus aliados defendieron la propuesta al destacar los recursos destinados a programas sociales y proyectos de inversión. Movimiento Ciudadano también respaldó el dictamen y argumentó la importancia de alcanzar acuerdos para atender necesidades específicas de las entidades.

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Piden dejar fuera la competencia electoral durante el debate

Ante las diferencias entre las bancadas, Bolaños-Cacho Cué pidió que, al menos durante esta semana, los legisladores dejen de lado la competencia electoral y concentren sus esfuerzos en analizar el destino del gasto público para 2027.

El diputado insistió en que las soluciones a los problemas de la ciudadanía deben construirse mediante el intercambio de ideas y no a través de confrontaciones.

“Dejemos afuera de la Cámara de Diputados, por lo menos por esta semana, la competencia electoral y vamos con mucha seriedad y con profesionalismo a debatir el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación”, expresó.

Finalmente, aseguró que continuará dialogando con todas las fuerzas políticas, en el ámbito de sus responsabilidades como presidente de la Mesa Directiva, para llamar al respeto y contribuir a que la discusión legislativa se desarrolle conforme a las expectativas de la ciudadanía.

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La Cámara de Diputados tiene como fecha límite el 15 de noviembre para aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio fiscal 2027.