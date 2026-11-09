México

Desayuno rápido: 3 licuados con fruta, avena y semillas

Papaya, plátano o frutos rojos; elige tu fruta favorita y conviértela en un desayuno rápido

Tres vasos con licuados de diferentes colores, rodeados de trozos de papaya, plátano, bayas, avena y semillas sobre una mesa de madera.
Las recetas de licuados con fruta, avena y semillas requieren 15 minutos de preparación total y no necesitan cocción. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Un desayuno rápido puede comenzar con una licuadora, fruta madura y algunos ingredientes que normalmente ya tienes en casa. La avena aporta cuerpo y textura, mientras que las semillas añaden un toque crujiente y complementan estas bebidas con fibra y grasas de origen vegetal.

Estas 3 recetas de licuados con fruta, avena y semillas se preparan en menos de 15 minutos. Son opciones prácticas para variar el desayuno con papaya, plátano y frutos rojos, sin recurrir a preparaciones complicadas.

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Receta de 3 licuados con fruta, avena y semillas

Los licuados son bebidas frías que se preparan al triturar fruta con leche, bebida vegetal o yogur. En estas recetas, la avena ayuda a conseguir una textura más espesa, mientras que la chía y la linaza aportan consistencia y un ligero sabor a nuez.

Puedes usar fruta fresca o congelada. La fruta congelada permite obtener una bebida más cremosa y reduce la cantidad de hielo necesaria.

Tiempo de preparación

  • Preparación activa: 15 minutos
  • Cocción: 0 minutos
  • Tiempo total: 15 minutos
  • Porciones: 3 licuados individuales

Ingredientes

Licuado de papaya, avena y linaza

  • 1 taza de papaya madura en cubos.
  • 2 cucharadas de avena en hojuelas.
  • 1 cucharadita de linaza molida.
  • 200 mililitros de leche o bebida vegetal sin azúcar.
  • 1 taza de hielo.
  • Canela al gusto.
Una licuadora con leche, papaya y avena junto a recipientes con fruta picada, avena en hojuelas, linaza, canela, hielo y una botella con leche.
La combinación de papaya madura, avena y linaza molida aporta 260 calorías y ocho gramos de fibra por porción. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Licuado de plátano, avena y chía

  • 1 plátano maduro.
  • 2 cucharadas de avena en hojuelas.
  • 1 cucharadita de semillas de chía.
  • 200 mililitros de leche o bebida vegetal.
  • 1 dátil sin hueso o miel al gusto.
  • 1 taza de hielo.
  • Canela al gusto.

Licuado de frutos rojos, avena y nuez

  • 1 taza de frutos rojos congelados.
  • 2 cucharadas de avena en hojuelas.
  • 1 cucharadita de semillas de chía.
  • 2 nueces troceadas.
  • 150 mililitros de leche.
  • 50 gramos de yogur natural sin azúcar.
  • 1 taza de hielo.

Miel al gusto, opcional.

Plátano, frutos rojos, avena, chía, nueces, dátil, canela, leche, yogur, miel, hielo, frascos vacíos y una licuadora sobre una mesa de madera.
El licuado de frutos rojos integra yogur natural sin azúcar y nueces troceadas para alcanzar diez gramos de proteína. (extrayendo crédito…)

Cómo hacer 3 licuados con fruta, avena y semillas, paso a paso

Licuado de papaya, avena y linaza

  1. Lava, pela y corta la papaya y el plátano. Si utilizas frutos rojos congelados, no es necesario descongelarlos.
  2. Coloca en la licuadora la papaya, la avena, la linaza, la leche, el hielo y la canela.
  3. Licua durante 45 segundos, hasta obtener una bebida uniforme.
  4. Remoja la avena durante 5 minutos si prefieres una textura más suave.
  5. Prueba el licuado y ajusta el dulzor con un poco de miel, si es necesario.
  6. Sirve de inmediato en un vaso.

Licuado de plátano, avena y chía

  1. Para preparar el licuado de plátano, coloca en la licuadora el plátano, la avena, la chía, la leche, el dátil, el hielo y la canela.
  2. Licua primero a velocidad baja y después aumenta la potencia para integrar mejor las semillas y la avena.
  3. Procesa durante 45 segundos. Si queda demasiado espeso, agrega 2 cucharadas de leche y vuelve a licuar.
  4. Sirve el licuado de plátano inmediatamente.

Licuado de frutos rojos, avena y nuez

  1. Para la tercera bebida, coloca en la licuadora los frutos rojos, la avena, la chía, las nueces, la leche, el yogur y el hielo.
  2. Utiliza fruta congelada para conseguir una consistencia cremosa sin añadir demasiado hielo.
  3. Licua durante 1 minuto, hasta que no queden trozos grandes de fruta o nuez.
  4. Endulza con miel solo si lo consideras necesario.
  5. Sirve de inmediato y decora con algunos frutos rojos o semillas.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

La preparación completa rinde 3 porciones, equivalentes a 1 licuado individual de cada sabor.

Si deseas preparar una sola bebida, utiliza únicamente las cantidades indicadas para la receta elegida. Para servir a más personas, duplica o triplica todos los ingredientes de la misma combinación.

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Tres vasos con licuados de papaya, plátano y frutos rojos, con pajitas metálicas, avena, trozos de fruta y semillas sobre una mesa.
Las opciones contemplan mezclas de papaya con linaza, plátano con chía y frutos rojos con nuez. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Los valores pueden cambiar según el tipo de leche, el tamaño de la fruta, el uso de miel y la cantidad de yogur empleada.

Licuado de papaya, avena y linaza

  • Calorías: 260 kcal
  • Proteínas: 8 gramos
  • Carbohidratos: 43 gramos
  • Grasas: 7 gramos
  • Fibra: 8 gramos

Licuado de plátano, avena y chía

  • Calorías: 310 kcal
  • Proteínas: 9 gramos
  • Carbohidratos: 52 gramos
  • Grasas: 8 gramos
  • Fibra: 9 gramos

Licuado de frutos rojos, avena y nuez

  • Calorías: 290 kcal
  • Proteínas: 10 gramos
  • Carbohidratos: 39 gramos
  • Grasas: 11 gramos
  • Fibra: 8 gramos

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

Tres manos sostienen vasos con bebidas de diferentes colores frente a una mesa con plátanos, papaya y recipientes con semillas.
La preparación rinde tres porciones en total, equivalentes a un licuado individual de cada sabor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Lo más recomendable es beber los licuados inmediatamente después de prepararlos. Así conservan mejor su color, textura y sabor.

Si necesitas guardarlos, colócalos en recipientes con tapa dentro del refrigerador. Pueden conservarse durante un máximo de 24 horas. Agita bien antes de consumirlos.

La bebida de frutos rojos puede espesarse con el reposo, mientras que la chía y la avena continúan absorbiendo líquido. Para recuperar la textura, agrega 1 o 2 cucharadas de leche y mezcla.

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