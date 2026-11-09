R2. CJNG

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La DEA felicitó a las autoridades mexicanas por la detención de Rafael Álvarez Ayala, alias “R2”, señalado como líder de “Los Rs”, una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) con presencia en Jalisco y Michoacán. El reconocimiento llegó a través de mensajes publicados en la red social X por la cuenta oficial de la agencia y por el agente Terry Cole.

La captura se produjo este domingo 8 de noviembre en Zapopan, Jalisco, en un operativo que terminó en un enfrentamiento armado. La DEA aseguró que la información de inteligencia compartida con México fue determinante para localizarlo.

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El mensaje de felicitación de la DEA

La cuenta oficial de la DEA publicó un mensaje en el que etiquetó a la SSPC y a la Semar, y atribuyó el operativo también a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y al CNI. En el texto, la agencia señaló: “Sedena y CNI lograron detener a este peligroso líder del cártel”.

DEA aplaude a México la captura de Rafael Álvarez Ayala, alias el "R2", operador clave del CJNG. Captura de pantalla

La DEA calificó la acción como decisiva por parte de las autoridades mexicanas. El mensaje incluyó una reflexión sobre el carácter transfronterizo del combate al crimen organizado: “Las organizaciones criminales operan a través de las fronteras”, agregó que “lo mismo ocurre con las alianzas decididas a desmantelarlas”.

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La declaración de Terry Cole

El agente de la DEA Terry Cole publicó un segundo mensaje en el que reafirmó el respaldo del organismo a sus contrapartes internacionales. En su publicación etiquetó a la cuenta oficial del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, además de la SSPC, la Semar y la cuenta de Sedena.

Cole escribió: “Mantenemos firme nuestro compromiso de brindar apoyo a nuestros socios internacionales”. El agente vinculó la captura de R2 con el intercambio de información entre ambos países.

DEA aplaude a México la captura de Rafael Álvarez Ayala, alias el "R2", operador clave del CJNG. Captura de pantalla

En el mismo mensaje, Cole afirmó: “Con información de inteligencia vital, fortalecemos nuestros esfuerzos colectivos para identificar, atacar y desmantelar las organizaciones criminales que amenazan a nuestras comunidades y a la seguridad nacional”.

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Su publicación etiquetó también al Departamento de Justicia de Estados Unidos y a un grupo de trabajo conjunto identificado como HSTaskForce, lo que amplía el alcance institucional de la felicitación más allá de la propia DEA.

Quién es R2 y cómo fue el operativo en Zapopan

Rafael Álvarez Ayala, de 42 años, también conocido como “R2”, fue detenido junto con otras 19 personas durante un despliegue encabezado por la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), con apoyo de fuerzas especiales del Ejército mexicano.

Durante la intervención, personal de la Unidad Naval de Operaciones Especiales (Unopes) repelió una agresión armada. Álvarez Ayala y un elemento de la Marina resultaron heridos y recibieron atención médica. Las autoridades no ofrecieron más detalles sobre su estado de salud.

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Es hermano de Ramón Álvarez Ayala, alias “R1”, detenido en julio de 2026. Las autoridades también lo señalan como presuntamente vinculado al homicidio del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez.

Las órdenes de captura y los cargos pendientes

Álvarez Ayala contaba con una orden de aprehensión vigente por homicidio calificado, emitida por el Juzgado Primero Penal de Apatzingán, Michoacán. También pesaba sobre él una orden de aprehensión con fines de extradición a Estados Unidos.

El Departamento de Justicia (DOJ) estadounidense presentó en agosto de 2026 una acusación formal contra los hermanos Álvarez Ayala por conspiración para distribuir cocaína y metanfetamina con destino a Estados Unidos, además de posesión de armas de fuego, incluida una ametralladora.

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Tras enfrentamiento, detienen a Rafael “N”, alias “el R2", cabecilla de “Los Rs” del CJNG

De ser declarados culpables, cada uno enfrentaría una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión y una pena máxima de dos cadenas perpetuas consecutivas, de acuerdo con el documento de la acusación.

“Los Rs”, la célula del CJNG liderada por los hermanos Álvarez Ayala

“Los Rs” es una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) con operaciones en Jalisco y Michoacán. Las investigaciones federales la vinculan a extorsión, tráfico de drogas, homicidios, secuestros y agresiones contra integrantes de instituciones de seguridad.

Según esas mismas investigaciones, la red tiene presencia en Apatzingán, Morelia, además de otros municipios de Michoacán, la zona metropolitana de Guadalajara y distintas regiones de Jalisco.

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Uno de los sectores más afectados por el grupo es el agrícola. Las investigaciones señalan que sus integrantes realizaban cobros de piso a productores de aguacate y limón, así como a empresarios, comerciantes y transportistas en la región.

La célula estuvo encabezada por Ramón Álvarez Ayala, alias “R1”, detenido el 30 de julio de 2026 en Atotonilco el Alto, Jalisco, por su presunta vinculación con el homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo. Un día después, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, fue consultado sobre quién asumiría el liderazgo del grupo y respondió: “Sería su hermano, el R2”, aunque reconoció que la estructura mantenía otros mandos con capacidad de continuar sus operaciones.

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