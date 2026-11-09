Capturan en Arizona a dos mexicanos acusados de tráfico de personas hacia EEUU

Ambos enfrentan un proceso formal de expulsión inmediata ante los juzgados migratorios. @ICEgov

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Agentes especiales de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés), que trabajan bajo el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), arrestaron a dos ciudadanos mexicanos en Mesa, Arizona, acusados de integrar una red de tráfico de personas. En el operativo también fueron detenidos cinco inmigrantes indocumentados que habrían viajado junto con ellos desde la frontera entre Estados Unidos y México.

Los dos hombres señalados como responsables de la red enfrentan ahora cargos federales por presuntas violaciones vinculadas al tráfico de personas, mientras que los cinco migrantes serán sometidos a los procedimientos de deportación que correspondan, según indicó la agencia.

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Detalles del operativo y los acusados

En el operativo participaron agentes especiales de HSI, entre ellos integrantes del Equipo de Respuesta Especial de Arizona, un cuerpo táctico que colabora en intervenciones de alto riesgo dentro del estado.

Los detenidos fueron identificados como Sebastián Ibarra Anaya y José Ibarra Herra, ambos ciudadanos mexicanos. Según el comunicado de la agencia, los dos fueron arrestados por presuntas violaciones relacionadas con el tráfico de personas y ahora enfrentan cargos federales.

El reporte oficial no detalla si los dos acusados mantenían algún vínculo familiar entre sí, más allá de compartir el apellido Ibarra, ni ofrece información adicional sobre su edad o antecedentes.

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Ruta desde la frontera hasta Mesa

Según el reporte de la agencia, los cinco inmigrantes indocumentados que fueron arrestados junto a los dos presuntos traficantes viajaron a través de la Nación Tohono O’odham, un territorio ubicado en la frontera entre Estados Unidos y México, hasta llegar a Mesa, donde finalmente fueron detenidos.

Un hombre detenido apoya sus manos esposadas sobre los barrotes de una celda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El comunicado de ICE no precisa la fecha exacta en que se produjo el cruce ni el momento puntual del arresto en Mesa, aunque ubica el desenlace del operativo en esa localidad.

Tampoco se detalla el medio de transporte utilizado por el grupo ni si contaron con la asistencia de guías adicionales durante el trayecto desde el territorio tribal hasta su destino final.

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Proceso judicial y migratorio

Las autoridades señalaron que Ibarra Anaya e Ibarra Herra enfrentan cargos federales relacionados con el tráfico de personas, aunque el comunicado no detalla los artículos específicos de la legislación estadounidense bajo los cuales fueron imputados ni la fecha de su primera comparecencia ante un tribunal.

En paralelo, los cinco migrantes arrestados como parte de la misma red serán sometidos a los procedimientos correspondientes para su deportación. La agencia no especificó si alguno de ellos enfrenta cargos penales adicionales, más allá de su situación migratoria irregular.

Contexto: otros casos de tráfico de personas en Arizona

El caso de Ibarra Anaya e Ibarra Herra se suma a una serie de operativos recientes contra redes de tráfico de personas en el estado. Según un comunicado de la Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito de Arizona, solo durante la semana del 10 al 16 de octubre se presentaron cargos relacionados con conducta migratoria contra 279 personas, entre ellas 20 acusadas en 17 casos de contrabando de inmigrantes dentro del distrito.

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Uno de esos expedientes, Estados Unidos contra Calixtro-Rodriguez, describe un patrón similar al reportado en Mesa: el 13 de octubre, Jesús Manuel Calixtro-Rodríguez y Julio César Ramos-Méndez fueron acusados de conspiración para transportar a un extranjero ilegal con fines de lucro, luego de que agentes de la Patrulla Fronteriza los detectaran en la Nación Tohono O’odham.

Un juez sostiene un mazo de madera en la mano mientras permanece sentado en el estrado de una sala de audiencias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según ese comunicado, cámaras fronterizas observaron el vehículo de los acusados circular por la Ruta Federal 15, en un punto identificado como lugar habitual de recogida de migrantes. Los agentes determinaron que Ramos-Méndez actuaba como guía del grupo y que había sido deportado previamente del país sin autorización para reingresar.

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Encontré un caso donde la nacionalidad mexicana del acusado sí está confirmada en la fuente: Ever Emmanuel Gonzalez.

Otro caso de la Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito de Arizona, es Ever Emmanuel Gonzalez fue acusado el 11 de mayo de 2026 por transporte de un extranjero ilegal con fines de lucro y por entrada ilegal al país.

El caso se originó cuando un agente del Departamento de Seguridad Pública de Arizona detuvo un Ford Fusion plateado porque circulaba con la placa suelta. Gonzalez, quien conducía el vehículo, presentó una licencia de conducir mexicana y mostró signos de nerviosismo ante el oficial.

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El vehículo transportaba a otros tres ocupantes. El agente solicitó apoyo de la Patrulla Fronteriza, cuyos efectivos verificaron que Gonzalez y los tres pasajeros eran ciudadanos mexicanos que residían en el país sin autorización legal.