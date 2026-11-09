Diputada propone que la violencia política de género se investigue de oficio en la CDMX

La iniciativa contra la violencia política de género combate los insultos y la difusión de imágenes sexualizantes contra funcionarias en redes sociales. (X / @oligarza3)

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La diputada Martha Ávila propuso reformar la Ley Procesal Electoral de la Ciudad de México para que la violencia política de género pueda investigarse de oficio cuando existan hechos públicos, notorios y evidentes, sin que la víctima tenga que ratificar la denuncia.

Esta iniciativa fue presentada ante el Congreso de la Ciudad de México el pasado 4 de noviembre pero compartida en las redes de la Cámara este 8 de noviembre.

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La propuesta busca responder a expresiones misóginas, insultos e imágenes sexualizantes contra mujeres que ejercen responsabilidades públicas. Ávila sostuvo que estas conductas también inhiben la participación de otras mujeres en los espacios de decisión, debido a que reproducen estereotipos y discriminación.

La diputada Martha Ávila propone investigar de oficio la violencia política de género en la Ciudad de México sin exigir la ratificación de la víctima.

El proyecto plantea que la comisión electoral competente continúe de oficio la investigación y sustanciación del procedimiento cuando la difusión de los hechos provenga directa o indirectamente de las personas señaladas como probables responsables o de interpósita persona. La diputada señaló que las redes sociales amplifican el alcance de estas agresiones.

Ávila aclaró que la reforma no implicaría reconocer automáticamente la violencia política de género ni anticipar responsabilidades. La autoridad electoral analizaría cada caso y la excepción al requisito de ratificación aplicaría únicamente en supuestos específicos.

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La Mesa Directiva informó que la iniciativa se remitirá a la Comisión de Asuntos Político-Electorales para su análisis y, en su caso, la elaboración del dictamen.

Diputado presenta tres iniciativas para fortalecer el Sistema de Cuidados en la CDMX

Las propuestas buscan ajustar normas capitalinas y establecer que la atención personal constituye una garantía para toda la población, con obligaciones distribuidas entre autoridades, comunidades, organizaciones, sectores sociales y privados (Infobae/IA)

El diputado de Movimiento Ciudadano, Royfid Torres González, presentó ante el Congreso de la CDMX tres iniciativas para armonizar leyes locales con la Ley del Sistema de Cuidados y reconocer esta labor como un derecho de todas las personas y una responsabilidad compartida entre gobierno, comunidades y sectores social y privado.

Las propuestas fueron dadas a conocer el pasado 5 de noviembre por la Mesa Directiva y buscan modificar la Ley del Derecho al Bienestar e Igualdad Social, la Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres y la Ley de Reconocimiento de los Derechos de las Personas Mayores y del Sistema Integral para su Atención, de acuerdo con un comunicado del Congreso capitalino.

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El legislador sostuvo que las normas vigentes deben actualizarse para operar de forma conjunta y garantizar el derecho de las personas a recibir cuidados, brindar cuidados y cuidarse a sí mismas. También advirtió que la falta de concordancia entre leyes genera incertidumbre e inoperancia técnica, además de poner en riesgo la viabilidad institucional, operativa y presupuestal del Sistema de Cuidados de la CDMX.

Congreso de la CDMX aprueba un exhorto para reforzar la vigilancia contra robos de celulares en eventos masivos

El acuerdo solicitó a la SSC ampliar los operativos preventivos en conciertos, festivales y partidos, dentro y alrededor de recintos con alta afluencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Congreso de la CDMX aprobó un exhorto para que la SSC refuerce la vigilancia contra el robo de celulares en conciertos, festivales, partidos y otros eventos masivos, dentro y alrededor de los recintos donde las aglomeraciones, las filas y la atención en el espectáculo facilitan que el hurto pase inadvertido.

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Dicho Punto de Acuerdo, presentado por el diputado del PRD, Pablo Trejo Pérez, solicita fortalecer los operativos de prevención, vigilancia y respuesta ante las denuncias. También pide revisar los protocolos de atención y persecución de este delito en espacios con alta concentración de personas.

El legislador planteó que el contacto físico constante entre asistentes, así como los accesos y salidas saturados, dificulta identificar el momento en que alguien sustrae un teléfono.

La petición dirigida a la SSC capitalina incluye aumentar la presencia de elementos dentro de los recintos y en los sitios donde se concentran los asistentes: entradas, salidas, corredores, zonas de transporte y áreas de espera.

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Trejo Pérez mencionó al Estadio GNP, el Autódromo Hermanos Rodríguez y el Palacio de los Deportes entre los espacios que requieren atención. La propuesta busca que las autoridades actúen antes de que ocurra el delito y que existan mecanismos para atender con rapidez a las personas que denuncien la sustracción de su equipo.