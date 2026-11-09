Qué pasó con Natalia Alcocer: la razón por la que pidió su salida de La Granja VIP 2026

Natalia Alcocer permanece frente a las cámaras durante una emisión del programa de telerrealidad La Granja VIP.

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Natalia Alcocer pidió su salida inmediata de La Granja VIP durante la onceava gala de eliminación, transmitida este domingo 8 de noviembre, y citó motivos de salud mental como la razón central de su decisión.

La actriz mexicana tomó la palabra al inicio de la gala ante el conductor Adal Ramones y solicitó, “con mucho respeto”, abandonar el reality de TV Azteca. Explicó que no la ha pasado bien emocionalmente en los últimos días y que priorizar su bienestar es, para ella, una condición no negociable.

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Alcocer también señaló que, en reiteradas ocasiones, se burlaron de sus emociones dentro de la competencia, algo que calificó como injusto. Pese a ello, agradeció el respaldo recibido durante su estancia en el programa.

Natalia Alcocer agradece a TV Azteca por el apoyo

La actriz mexicana continúa en el reality pese a los rumores de su salida (Imagen Ilustrativa Infobae)

La actriz dirigió un mensaje directo a la producción y a la audiencia antes de confirmar su salida. “No sabes lo acompañada que me he sentido y lo apoyada que me he sentido por parte de ustedes, de La Granja, del Gallo y de TV Azteca en este proceso”, expresó.

El conductor Adal Ramones, como portavoz de la producción, le respondió que cuenta con todo el apoyo del equipo y que comprenden que debe priorizar su salud mental por ella y por sus hijas.

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Adal Ramones aprovechó el momento para dirigirse al público y defender la decisión de la participante frente a las críticas que había recibido en redes sociales. “El hecho de que alguien nos quiera hacer sentir menos porque estamos débiles mentalmente, quiero que el público sepa que buscar ayuda no es algo de pena”, afirmó.

Natalia Alcocer deberá acatar las sanciones contractuales del reality

La tensión subió de nivel durante la más reciente gala de La Granja VIP tras un cruce entre Adal Ramones y Natalia Alcocer. (YouTube)

Adal Ramones fue enfático al advertirle a la actriz que su decisión implica consecuencias. Le explicó que deberá acatar las sanciones estipuladas por haber quebrantado una de las normas estrictas que los participantes firman al ingresar al programa.

La actriz respondió de forma concisa: dijo estar enterada de absolutamente todas las consecuencias y aseguró que ella y su equipo las enfrentarán con responsabilidad.

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La salida de Natalia Alcocer no modifica la dinámica de la gala de eliminación, que continuó su curso normal la misma noche del domingo para definir al noveno participante expulsado del reality 24/7.

El segundo caso de salida voluntaria en la historia del programa

Lola Cortés permaneció 1 mes en el reality. (La Granja VIP, X)

La decisión de Natalia Alcocer representa apenas el segundo caso, en toda la historia de La Granja VIP, en el que una participante solicita su salida inmediata durante una gala de eliminación.

El primer antecedente fue el de Lola Cortés, quien también invocó razones de salud mental tras señalar que no lograba adaptarse a la convivencia dentro del programa. Cortés abandonó el reality acompañada por su hija, Dariana Romo, quien la respaldó durante todo el proceso.

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Los episodios previos que anticiparon la crisis de salud

La salida se produjo después de al menos dos episodios de crisis emocional documentados dentro de la casa. El 27 de octubre, Natalia Alcocer protagonizó un cuadro de llanto y gritos que se extendió por más de media hora, al punto de que la producción colocó música a alto volumen para disimular lo que ocurría. Niurka Marcos llegó a decir “ay, qué miedo, no es broma, está mal”, mientras la consolaba junto a Pablo Montero.

Natalia Alcocer y Pablo Montero tienen su primera pelea tras formalizar su relación en La Granja VIP

Días antes de ese episodio, Alcocer había roto en llanto frente a sus compañeros y expresado cuánto extrañaba a sus hijas: “Yo quiero ver a mis nenas”, dijo mientras le ofrecían un abrazo. En esa misma charla cuestionó por qué debía esforzarse para que los demás entendieran su forma de ser, y Niurka le respondió que no tenía que buscar la aprobación de nadie más.

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Una señal externa habría detonado una segunda crisis

El segundo episodio ocurrió la noche del 5 de noviembre, cuando Natalia Alcocer recibió una señal del exterior: unos cohetes con un mensaje que la habrían descolocado al punto de pedir ingresar al entrevistadero. El contenido exacto de ese mensaje nunca se reveló.

Tras ese momento, Alcocer dejó de aparecer en la transmisión 24/7 durante más de un día, lo que generó especulaciones entre el público y dentro de la propia casa sobre un posible abandono. Sus compañeras Manelyk González y Niurka Marcos comentaron en vivo que no la habían visto en las instalaciones a lo largo del viernes 6 de noviembre.

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Pelea de Natalia Alcocer y Pablo Montero en La Granja VIP

Ante la ola de rumores, el equipo de la actriz publicó un mensaje en Instagram para desmentir la versión de abandono: “¡Natalia sigue dentro de ‘La Granja’ y está bien! Pronto daremos más info. ¡Sigan votando por ella, por favor!”, señaló la publicación.

El antecedente que ella misma relató sobre su salud mental

Dentro del propio reality, Alcocer había hablado meses antes sobre un episodio grave de su historia personal vinculado a su salud mental. Al conversar con sus compañeras Kenny Áviles y Azalia, relató la crisis que atravesó tras divorciarse de Juan José Chimal, padre de sus dos hijas, con quien estuvo casada seis años.

“Es controlador, hay hombres que no aceptan que no los perdones. Le dije se acabó y casi me mata, acabé en el psiquiátrico”, declaró la actriz, al recordar que su expareja la sacó del departamento que compartían y no le permitió llevarse sus muebles, por lo que tuvo que hacerlo a escondidas con ayuda de su padre.

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En 2021, la actriz denunció al empresario, a la par de iniciar un juicio civil para exigir el pago de una pensión alimenticia. (Foto: Telemundo, Al Rojo Vivo / YouTube)

Natalia Alcocer, conocida dentro del programa como “La Vikinga”, estaba nominada junto a Mono Osuna, Kevyn “Bicolor” Contreras, Ivonne Montero y Fernando Lozada al momento de pedir su salida, en el marco de la recta final de la segunda temporada de La Granja VIP.