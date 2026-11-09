Gloria Trevi y Cristian Castro, los artistas que Poncho de Nigris busca para Ring Royale 2

Poncho de Nigris busca a Gloria Trevi y Cristian Castro para los números musicales de la segunda edición de Ring Royale. (Especial )

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Poncho de Nigris busca integrar a Gloria Trevi y Cristian Castro para las intervenciones musicales de Ring Royale 2, con la expectativa de alcanzar una audiencia de 70 millones de espectadores en transmisiones digitales.

El organizador proyecta superar el alcance de la primera función, realizada el 15 de marzo de 2026, donde estimó un seguimiento de 60 millones de usuarios.

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Su plan para la nueva entrega contempla alternar los combates de boxeo entre celebridades con presentaciones de baladistas pop como Gloria Trevi y Cristian Castro.

Hasta ahora, ninguno de los dos cantantes confirmó su participación ni la firma de contratos para sumarse a la velada. Las afirmaciones corresponden únicamente a declaraciones emitidas por De Nigris, quien aseguró que ya sostuvo contactos informales con el círculo cercano de Trevi.

El plan musical frente a las peleas de exhibición

De Nigris explicó que busca alejarse de los números de música regional mexicana, género habitual en las funciones pugilísticas en México, para incorporar figuras del pop que cuenten con repertorios virales en redes sociales.

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El regiomontano detalló su intención: “Quiero a Gloria Trevi para la segunda edición de Ring Royale y quiero a Cristian Castro. Imagínate Cristian Castro que salga con cuatro rolas de esas virales en Ring Royale en los golpes y que esté cantando. Y luego Gloria Trevi. Esto es entretenimiento para toda la gente, televisión abierta por YouTube”.

El conductor añadió un mensaje para la pareja de la cantante: “Armando, ya te dije, compadre, está cerrado. Nada más te van a ver sesenta millones de personas. Creo que nos vamos a setenta millones en el segundo con esa cartelera y con esos cantantes”.

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La organización de Ring Royale busca integrar los repertorios de ambos intérpretes para alternar presentaciones en directo entre las peleas programadas en Nuevo León. (Especial )

Sede confirmada en Nuevo León y venta de accesos

La función de Ring Royale 2 está programada para el 14 de marzo de 2027 en la Arena Monterrey, en el estado de Nuevo León.

La comercialización de boletos inició el 4 de noviembre de 2026 mediante la plataforma Superboletos.

La producción del espectáculo eligió una temática inspirada en los gladiadores de la antigua Roma para el diseño de la imagen oficial y la vestimenta de los contendientes.

El evento mantendrá su transmisión libre y en directo por medio del canal oficial de YouTube del proyecto, con la meta de competir directamente frente a la oferta de la televisión abierta y las plataformas de suscripción.

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La función de Ring Royale 2 está programada para el 14 de marzo de 2027 en la Arena Monterrey, en el estado de Nuevo León. (RS: @ponchodenigris)

El antecedente de los combates en marzo de 2026

La primera entrega del proyecto se llevó a cabo el 15 de marzo de 2026 en el mismo recinto regiomontano. El choque estelar concluyó con el triunfo de Marcela Mistral sobre Karely Ruiz por decisión unánime después de tres asaltos.

En la misma cartelera, Alfredo Adame se impuso por nocaut técnico en el primer asalto frente a Carlos Trejo. Por su parte, Aldo de Nigris derrotó al conductor peruano Nicola Porcella también por la vía rápida durante el segundo round.

La jornada inicial de pugilismo aficionado sumó enfrentamientos adicionales: el atleta Chuy Almada venció a Alberto del Río, mientras que creadores de contenido como Bull Terrier superaron a contrincantes de redes sociales en las tarjetas de los jueces.

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La primera entrega del proyecto se llevó a cabo el 15 de marzo de 2026 en el mismo recinto regiomontano. (RS: @ponchodenigris)

Integrantes confirmados y combates que suenan fuera de la cartelera oficial

La lista de participantes ratificados por la organización contempla a trece figuras del espectáculo y las redes sociales. Entre los nombres presentados para la velada de 2027 aparecen:

Wendy Guevara

Nicola Porcella

Marie Claire Harp

Ernesto Chavana

Óscar Burgos

Konan Big

Masad Altamimi

Oliver Moreno

Pedro Osuna

Maza Clan

El elenco anunciado incluye al exfutbolista colombiano Aquivaldo Mosquera, además de Crista Montes de Oca y el retorno de Marcela Mistral, quien en la edición del 15 de marzo de 2026 superó en las tarjetas a Karely Ruiz.

Por su parte Karely Ruiz confirmó que no volverá a combatir bajo la marca de De Nigris tras cerrar un acuerdo para competir en la empresa Supernova durante 2027, con lo que descartó una revancha inmediata contra Mistral en la Arena Monterrey.

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El cartel promocional de Ring Royale II anuncia el evento del 14 de marzo en la Arena Monterrey con sus participantes caracterizados con armaduras de gladiadores. (X/ @_PonchoDeNigris)

Pese a que la producción no publica todavía los emparejamientos formales, varias personalidades adelantaron supuestos duelos. Mariana Ochoa aseguró en una transmisión digital que sostendrá un combate frente a Mistral, luego de que otras opciones de rivales quedaran descartadas en las negociaciones previas.

Otro cruce no ratificado involucra a Kunno y Ricardo Peralta, el creador de contenido reveló durante su permanencia en el programa La Granja VIP que contempla dos meses de entrenamiento boxístico al terminar el encierro para medirse sobre el cuadrilátero contra el comediante.

La madre del organizador, Leticia Guajardo, conocida como Doña Alegría, también manifestó su disposición a colocarse los guantes si existe un pago económico conveniente, con la intención de medirse contra Crista Montes de Oca, aunque la empresa mantiene bajo reserva la pelea estelar y el orden de los enfrentamientos.

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La empresa promotora contempla liberar en las próximas semanas la conformación definitiva de los combates, los horarios de transmisión y los nombres que encabezarán la pelea estelar en la Arena Monterrey.