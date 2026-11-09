Kenia Os descarta operarse en diciembre tras segunda opinión en México: “Para ellos es un negocio”

Kenia Os descarta someterse a una cirugía en diciembre tras realizarse estudios clínicos en Ciudad de México que modificaron su diagnóstico ginecológico. (Kenia Os/Instagram)

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La cantante mexicana Kenia Os cancela la intervención quirúrgica programada para diciembre tras descartar la presencia de un endometrioma mediante estudios clínicos especializados realizados en Ciudad de México.

Una de cada 10 mujeres en edad reproductiva padece endometriosis a nivel global, según datos médicos compartidos por la artista en sus plataformas digitales. Muchas de ellas pasan años enteros sin recibir una valoración clínica certera.

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Los nuevos análisis médicos modifican el plan quirúrgico establecido semanas atrás. La intérprete evita la operación que contemplaba para el cierre de año y asume un tratamiento ambulatorio basado en suplementación y monitoreo periódico.

Especialistas descartan endometrioma tras una resonancia magnética

La creadora digital acudió al Instituto Doyenne en la capital del país para someterse a una resonancia magnética pélvica, el procedimiento permitió a los especialistas evaluar con precisión el tejido endometrial y la presencia de adenomiosis.

El estudio de imagen descartó la existencia de un quiste ovárico de tipo endometrioma. Ese diagnóstico previo motivaba la recomendación de entrar a quirófano antes de terminar el año.

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Kenia Os explicó que la indicación quirúrgica inicial surgió durante una consulta médica en Los Ángeles. Médicos internistas en la capital mexicana recomendaron frenar el procedimiento hasta obtener imágenes de resonancia magnética.

La cantante señaló sobre la determinación tomada en Estados Unidos: “El diagnóstico de mi cirugía en diciembre me lo dio una ginecóloga en Los Ángeles. Para poder hacer una cirugía primero hay que hacer una resonancia magnética, cosa que no hicieron ya que para ellos es un negocio”.

La intérprete criticó las intervenciones quirúrgicas precipitadas que solo recurren a la cauterización superficial del tejido. Afirmó que bajo ese método las lesiones endometriales reaparecen tres meses después del procedimiento quirúrgico.

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El mapeo definitivo ratificó que la artista presenta endometriosis y adenomiosis en grado no quirúrgico inmediato. El cuadro médico actual permite prescindir de la operación programada para finales de 2026.

La artista sinaloense comunicó a sus seguidores: “Efectivamente tengo endometriosis y adenomiosis pero no cuento con un endometrioma como me habían diagnosticado. De momento mi diagnóstico es controlable con suplementos adecuados, monitoreos y mapeos”.

Kenia Os acude al Instituto Doyenne en Ciudad de México para realizarse una resonancia magnética y un mapeo clínico que descartaron la necesidad de una cirugía en diciembre. (Instagram: @keniaos)

La cantante señala fallas médicas y diagnósticos tardíos

Kenia Os reconoció la disparidad en el acceso a la atención médica especializada dentro del país. La creadora de contenido manifestó inconformidad ante las dificultades económicas que enfrentan las mujeres para recibir atención ginecológica oportuna.

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La empresaria manifestó en sus publicaciones: “Soy muy consciente del privilegio que tengo de poder atender mi salud y de contar con los recursos para buscar las mejores opciones. Me da tristeza y frustración pensar en todas las mujeres que no tienen las mismas oportunidades”.

La cantante instó a la población femenina a no normalizar los malestares menstruales severos ni asumir el dolor físico continuo como una condición cotidiana. Subrayó que los cólicos incapacitantes y la inflamación pélvica representan señales de alerta médica.

Kenia Os detalló síntomas asociados a este padecimiento: “Cólicos incapacitantes, menstruaciones demasiado abundantes, dolor pélvico constante, dolor durante las relaciones sexuales son síntomas que pueden estar relacionados. Por favor, no normalicemos vivir con dolor”.

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El anuncio rectifica lo comunicado el 26 de octubre durante la conmemoración anual del Día del Kenini. En esa fecha, la artista confirmó que pasaría el mes de diciembre en reposo posoperatorio tras cerrar sus conciertos de 2026.

La gira de presentaciones mantiene su fecha de cierre para este 21 de noviembre en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. La suspensión de la cirugía modifica su agenda médica y laboral para el arranque de 2027.

La intérprete sinaloense utiliza sus plataformas digitales para advertir sobre los riesgos de diagnósticos ginecológicos erróneos y la normalización del dolor menstrual en las mujeres. (Kenia OS)

Antecedentes médicos marcan el historial de la intérprete

Los problemas de salud física y la sobrecarga laboral obligaron a la sinaloense a pausar compromisos profesionales en ocasiones previas.

La artista atravesó episodios médicos que requirieron hospitalización de urgencia durante sus giras musicales.

El 30 de septiembre de 2022, la cantante sufrió un desvanecimiento en su residencia que derivó en un golpe directo contra el suelo. El incidente le causó lesiones en la barbilla y la fractura de una pieza dental.

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La artista mexicana enfrenta distintos episodios médicos a lo largo de su trayectoria musical, entre ellos hospitalizaciones por fatiga extrema y afectaciones por calor durante sus giras. (@keniaos)

Ese accidente requirió tres días de internamiento hospitalario para atender lesiones en la columna cervical. El equipo médico practicó estudios cardíacos y descartó un cuadro de epilepsia atribuible a fatiga severa.

En mayo de 2026, la intérprete requirió oxígeno de emergencia en los camerinos del Foro GNP en Mérida.

El esfuerzo físico combinado con las temperaturas del sureste mexicano detonó un cuadro agudo de descompensación por golpe de calor.

Con la cancelación de la cirugía en diciembre, la intérprete concluye sus compromisos del año este 21 de noviembre en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

A partir de esa fecha, mantendrá el esquema de suplementación y el calendario de monitoreos periódicos bajo la supervisión de especialistas en la capital del país.

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