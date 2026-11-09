Van a juicio cuatro sujetos tras ser arrestados en Sonora con armas, cientos de cartuchos y lanzagranadas. FGR

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Un juez de control vinculó a proceso a cuatro hombres identificados como Nolberto Manuel Rivera López, Juan Francisco Rivera López, Marco Antonio Ramsés Romo Molina y Daniel Velásquez Chavarría, tras determinar su probable participación en delitos de portación de armas de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas y contra la salud. La resolución judicial se dictó luego de un operativo realizado en la sierra de Arizpe, Sonora.

El juzgador, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal, impuso prisión preventiva oficiosa como medida cautelar contra los cuatro imputados y otorgó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

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Detención en la sierra sonorense

Los hechos se originaron cuando elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), en coordinación con integrantes de la Secretaría de Marina (Semar), realizaron un recorrido en inmediaciones de una zona serrana dentro del municipio de Arizpe.

Durante esa acción, las autoridades detuvieron a Rivera López, Rivera López, Romo Molina y Velásquez Chavarría. El operativo se enmarcó en labores de vigilancia conjunta entre ambas corporaciones en esa región del estado.

Van a juicio cuatro sujetos tras ser arrestados en Sonora con armas, cientos de cartuchos y lanzagranadas. FGR

Arizpe se ubica en la zona serrana del norte de Sonora, un área donde se han reportado con anterioridad otros aseguramientos de armamento y estupefacientes durante operativos de distintas corporaciones federales.

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Arsenal y droga asegurados

Como resultado de la detención, los elementos de la AMIC y la Marina aseguraron un total de siete armas de fuego y 393 cartuchos para arma de fuego de diversos calibres.

El decomiso incluyó además 44 cargadores de diversos calibres, así como casquillos localizados en el sitio del operativo.

Entre el material incautado también se reportaron chalecos tácticos y tres lanzagranadas, equipo que las autoridades vincularon con el presunto uso de armamento de alto poder por parte de los detenidos.

Van a juicio cuatro sujetos tras ser arrestados en Sonora con armas, cientos de cartuchos y lanzagranadas. FGR

Las fuerzas de seguridad aseguraron, asimismo, cuatro vehículos que fueron puestos a disposición junto con el resto de los indicios recabados durante la intervención.

En cuanto a sustancias, se localizaron 19 gramos con 600 miligramos de marihuana, cantidad que sustentó el segundo delito imputado: el de contra la salud, en su modalidad correspondiente.

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Presentación ante el juez de control

Una vez detenidos los cuatro hombres y asegurado el material, la FGR en Sonora presentó los datos de prueba recabados durante la audiencia inicial.

Esta presentación se realizó ante el juez de control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal, autoridad encargada de resolver sobre la situación jurídica de los imputados.

Con base en los elementos expuestos por el Ministerio Público Federal, el juzgador determinó que existían datos suficientes para vincular a proceso a los cuatro señalados por los dos delitos mencionados.

Medida cautelar y siguientes pasos

Además de la vinculación a proceso, el juez impuso a los cuatro detenidos la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, figura aplicable en casos de delitos considerados graves conforme a la legislación mexicana, entre ellos la portación de armamento de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

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Van a juicio cuatro sujetos tras ser arrestados en Sonora con armas, cientos de cartuchos y lanzagranadas. FGR

Esta medida implica que los imputados permanecerán recluidos durante el desarrollo del proceso, sin posibilidad de solicitar una alternativa cautelar distinta mientras se mantenga la causa en los términos actuales.

El juez conocedor de la causa penal fijó un plazo de dos meses para que se desahogue la investigación complementaria, etapa en la que el Ministerio Público Federal deberá reunir y, en su caso, ampliar los elementos probatorios que sustenten la acusación formal.

Al concluir ese periodo, la autoridad judicial determinará si existen bases para continuar hacia las siguientes etapas del proceso penal, de acuerdo con lo establecido en el sistema de justicia penal acusatorio.

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Antecedentes de operativos en la zona

Arizpe no es la primera vez que registra intervenciones de este tipo. En octubre pasado, el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó sobre otra detención en la localidad de San Antonio, dentro del mismo municipio, donde elementos de la Marina capturaron a cuatro personas durante recorridos de seguridad.

En aquella ocasión, las autoridades aseguraron cinco armas largas, dos armas cortas, cartuchos y cuatro vehículos, según el reporte oficial correspondiente a las acciones realizadas entre el 23 y el 25 de octubre.

Van a juicio cuatro sujetos tras ser arrestados en Sonora con armas, cientos de cartuchos y lanzagranadas. FGR

Meses antes, en abril de 2026, la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, la FGR y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) localizaron un arsenal en el poblado de Sinoquipe, también en Arizpe, como parte del Operativo Frontera Segura. En ese hallazgo, dos hombres abandonaron un vehículo y huyeron a pie antes de ser interceptados, por lo que no hubo detenidos.

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Dentro del vehículo se decomisaron 13 armas largas, un aditamento lanzagranadas, 45 cargadores y 12 mil 415 cartuchos, además de 64 kilogramos de marihuana y 816 cigarros del mismo narcótico.

La zona serrana del municipio, ubicada al norte de Sonora, ha sido señalada en reiteradas ocasiones por autoridades federales como un punto de vigilancia permanente, derivado de la presencia recurrente de armamento y droga en los operativos realizados en la región.