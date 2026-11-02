La Feria de la Mezclilla 2026 tendrá conciertos de Gloria Trevi, Santa Fe Klan y Gabito Ballesteros: fechas y sede

La Feria de la Mezclilla 2026 cambiará de sede y sumará una programación musical diaria con artistas como Gloria Trevi, Santa Fe Klan y Gabito Ballesteros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Feria Internacional de la Mezclilla 2026 ofrecerá 10 conciertos gratuitos en Nextlalpan, Estado de México, con artistas como Gloria Trevi, Santa Fe Klan, Gabito Ballesteros y Alejandra Guzmán. El encuentro se realizará del 13 al 22 de noviembre en el Deportivo Municipal Carlos Mercenario Carbajal, con puestos de ropa, comida, juegos mecánicos y espectáculos para el público.

La edición número 28 reunirá a productores de prendas de mezclilla del municipio y tendrá una programación musical diaria en el Teatro del Pueblo. La cartelera difundida por el Ayuntamiento de Nextlalpan confirma una actuación estelar cada noche del evento.

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La Feria de la Mezclilla reunirá ropa, comida y música en Nextlalpan

La Feria de la Mezclilla se instalará este año en el Deportivo Municipal Carlos Mercenario Carbajal. El cambio de sede responde a las obras de rehabilitación que se realizan en la avenida Juárez, donde se desarrolló en ediciones anteriores.

La presidenta municipal, Lorena Alameda Juárez, indicó que el nuevo espacio permitirá recibir a más asistentes. El acondicionamiento del sitio contempla alumbrado nocturno, ampliación de las entradas y salidas, además de medidas de seguridad.

La feria tendrá acceso gratuito durante sus 10 días de actividades. El programa combinará la venta de ropa producida en Nextlalpan con una oferta de antojitos mexicanos, comida típica, juegos mecánicos y conciertos.

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El diputado local Ángel Adriel Negrete Avonce señaló que los expositores serán productores industriales de mezclilla. Los visitantes podrán comprar pantalones, camisas, vestidos, chamarras, faldas, shorts y blusas elaborados por talleres locales.

La Feria de la Mezclilla se instalará este año en el Deportivo Municipal Carlos Mercenario Carbajal. (Ayuntamiento de Nextlalpan)

Gloria Trevi y Santa Fe Klan encabezarán los conciertos gratuitos

La programación artística abarcará géneros como el pop, el rap, la música regional mexicana, la cumbia y las baladas. Los espectáculos se realizarán en el Teatro del Pueblo y no requerirán boleto de entrada.

Gloria Trevi se presentará el 15 de noviembre. La cantante formará parte de los primeros días de una cartelera que también incluye a Gabito Ballesteros, El Mimoso y Los Plebes del Rancho de Ariel Camacho.

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El rapero Santa Fe Klan actuará el 20 de noviembre. Su participación llegará en la parte final del encuentro, antes de los recitales de Alejandra Guzmán y Horóscopos de Durango.

La lista también incorpora a Guardianes del Amor, Diego Morán y Los Yaguarú. Cada fecha contará con un artista principal anunciado por los organizadores.

La información disponible no precisa los horarios de inicio de las presentaciones.

Fechas de los conciertos en el Teatro del Pueblo

13 de noviembre: El Mimoso.

14 de noviembre: Gabito Ballesteros.

15 de noviembre: Gloria Trevi.

16 de noviembre: Los Plebes del Rancho de Ariel Camacho.

17 de noviembre: Guardianes del Amor.

18 de noviembre: Diego Morán.

19 de noviembre: Los Yaguarú.

20 de noviembre: Santa Fe Klan.

21 de noviembre: Alejandra Guzmán.

22 de noviembre: Horóscopos de Durango.

Cartel de la vigésima octava Feria de la Mezclilla en Nextlalpan, Estado de México. (Ayuntamiento de Nextlalpan)

Nextlalpan mantiene una tradición textil desde 1940

Nextlalpan es conocido por su producción de prendas de mezclilla. La actividad se remonta a 1940 y, con el paso de los años, se convirtió en una fuente de trabajo para alrededor de 250 familias del municipio.

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Los productores locales mantienen una oferta permanente mediante el Tianguis de la Mezclilla, que se realiza cada jueves. También participan en bazares organizados en otros municipios mexiquenses y en alcaldías de la Ciudad de México.

Las Ferias de la Mezclilla constituyen uno de los principales espacios de venta para el sector. El municipio organiza dos ediciones anuales: una en marzo y otra en noviembre.

Los talleres locales buscan competir con marcas internacionales mediante prendas con diseños propios y precios accesibles. La feria permitirá conocer directamente a parte de los fabricantes que sostienen esa actividad económica en Nextlalpan.

Autoridades del municipio de Nextlalpan realizan un recorrido de supervisión en las instalaciones del deportivo Carlos Mercenario, designado como la nueva sede para la Feria de la Mezclilla. Durante la transmisión informativa, revisan las adecuaciones de infraestructura, accesos y distribución de espacios del recinto deportivo, además de anunciar las presentaciones de los artistas confirmados para la cartelera del evento. (Ayuntamiento de Nextlalpan)

Los juegos mecánicos tendrán una pulsera de acceso por día

Además de los conciertos y el bazar, el recinto contará con juegos mecánicos. Los asistentes podrán adquirir una pulsera con un precio de $90, que dará acceso a todas las atracciones durante una jornada.

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La entrada general a la feria será gratuita. El cobro de la pulsera aplicará únicamente para quienes deseen subir a los juegos durante el día elegido.

La organización habilitará áreas para los expositores, las propuestas gastronómicas, los juegos y el Teatro del Pueblo. El nuevo espacio busca facilitar el ingreso y la circulación de visitantes durante las actividades.

El encuentro se celebrará entre el viernes 13 y el domingo 22 de noviembre. La sede será el Deportivo Municipal Carlos Mercenario Carbajal, en Nextlalpan, Estado de México.