Alejandra Guzmán volvió a los escenarios tras sufrir una luxación de cadera durante un concierto

Un mes después de la luxación de cadera, la artista abrió los Premios Eliot 2026. (FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM)

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Alejandra Guzmán reapareció en público en los Premios Eliot 2026, un mes después de sufrir una luxación de cadera el 19 de septiembre durante un concierto en el World Trade Center de Boca del Río, Veracruz. La cantante caminó por la alfombra del evento y abrió la gala con su tema “Reina de corazones”.

Ante la pregunta de cómo se sentía tras el incidente, Guzmán respondió: “Pues bien, bien. Son sustos por prótesis, pero lo bueno es que no se rompió nada y me la metieron muy bien”. La respuesta despejó dudas sobre la gravedad de la lesión que la obligó a suspender presentaciones.

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La artista confirma su regreso a los escenarios el 14 de noviembre

La Guzmán adelantó que retomará su actividad en vivo pronto. “Voy el 14 de noviembre”, afirmó, y agregó que también tiene programada una presentación en Arenas. “Tengo chamba y estoy muy contenta”, señaló sobre su agenda de conciertos.

La referencia a Veracruz surgió cuando uno de los presentes mencionó que la artista “regresa” a esa entidad, ante lo cual ella aclaró que su siguiente fecha no será únicamente ahí, sino que incluye otras plazas.

Tras el susto en el World Trade Center de Boca del Río, la cantante reapareció radiante y con la agenda confirmada para noviembre. (Captura de pantalla @eliotmediaoficial)

La luxación se produjo el pasado mes de septiembre durante una presentación en el World Trade Center de Boca del Río, Veracruz. El incidente generó preocupación entre sus seguidores por tratarse de una zona con antecedentes de intervenciones quirúrgicas, según reconoció la propia cantante al referirse a su prótesis.

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A pesar del susto inicial, Alejandra Guzmán evitó dar detalles médicos adicionales y centró sus declaraciones en el proceso de recuperación, que calificó como satisfactorio.

La reaparición de la cantante no se limitó a la alfombra roja. Alejandra Guzmán fue la encargada de abrir formalmente la ceremonia de los Premios Eliot 2026 con la interpretación de “Reina de corazones”, uno de los temas más representativos de su carrera. Durante la presentación, la artista bailó y cantó sin mostrar molestias; los pasos que realizó evidenciaron agilidad y se le vio contenta moviéndose de un lado a otro sobre el escenario.

La intérprete aseguró que la prótesis quedó bien colocada y adelantó nuevas fechas de conciertos, entre ellas una presentación en Arenas. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

Alejandra Guzmán tiene dos prótesis de cadera de titanio

Alejandra Guzmán sufrió una dislocación de cadera en pleno concierto, tras resbalar mientras interpretaba el tema “Míralo”. El médico Eduardo Arévalo recolocó la articulación de titanio que la cantante lleva implantada.

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Tras el incidente, Guzmán admitió que debe moderar sus movimientos sobre el escenario debido a sus prótesis de cadera y a sus antecedentes con biopolímeros. La confesión que generó más atención llegó cuando reconoció su dificultad para contener el impulso de entregarse por completo durante sus presentaciones.

“Y creo que eso es lo que no me ha dejado atrás. Es que eso es lo que me dice el doctor: ‘Necesitas límites’. Y yo nunca he tenido límites en mi vida, pero lo voy a lograr”, comentó en el programa Hoy. La frase resume el reto que enfrenta: cuidar su cuerpo sin abandonar la actividad que definió buena parte de su carrera.

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Durante la entrevista, la intérprete explicó que cuenta con varias prótesis y detalló las zonas donde tiene implantes. “Tengo dos prótesis. Tengo, eh, cinco cervicales, dos lumbares, el sacro. Todo es de titanio, pero sigo bailando”, declaró.

Con estas palabras, Guzmán ofreció un panorama de las intervenciones a las que se ha sometido a lo largo de los años y de las condiciones físicas con las que continúa su actividad profesional, pese a los riesgos que implican los movimientos intensos en el escenario.