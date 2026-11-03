México

INE declara desiertas las designaciones de consejerías electorales en Guerrero y Oaxaca

El Consejo General no reunió los ocho sufragios necesarios para nombrar a las personas propuestas en los organismos locales

Las candidaturas de Víctor De La Paz Adame, Brenda María Ayala Terrazas y Flor Angélica Enríquez García no consiguieron los ocho votos requeridos. Crédito: INE
Las candidaturas de Víctor De La Paz Adame, Brenda María Ayala Terrazas y Flor Angélica Enríquez García no consiguieron los ocho votos requeridos. Crédito: INE
Guardar

El INE declaró desiertas las designaciones de tres consejerías electorales en los Organismo Público Local Electoral (OPL) de Guerrero y Oaxaca porque ninguna propuesta reunió los ocho votos de mayoría calificada requeridos por el Consejo General. Las vacantes serían incorporadas a una nueva convocatoria para realizar otra vez el procedimiento de selección.

Las candidaturas sometidas a votación fueron las de Víctor De La Paz Adame y Brenda María Ayala Terrazas para Guerrero, así como la de Flor Angélica Enríquez García para Oaxaca.

PUBLICIDAD

Esos tres perfiles habían sido retirados de la sesión ordinaria del pasado 29 de octubre para contar con más elementos de valoración antes de discutirlos en una sesión extraordinaria.

El proceso para ambas entidades recibió 216 solicitudes de registro: 120 correspondieron a Guerrero y 96 a Oaxaca. De ese total, 198 aspirantes cumplieron los requisitos legales y 172 presentaron el examen de conocimientos aplicado por el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior.

Proceso incluyó examen, ensayo, entrevistas y valoración curricular

Fachada de un edificio por la noche con el letrero "Instituto Nacional Electoral" iluminado en magenta. Entrada con puertas de vidrio, logo y plantas. Focos en el suelo
El Colegio de México calificó los ensayos de 55 aspirantes que avanzan en las etapas de evaluación técnica. (INE )

Un total de 55 personas avanzaron a la etapa de ensayo, que estuvo a cargo de El Colegio de México. De ellas, 36 obtuvieron un dictamen idóneo y 35 fueron convocadas a la fase final de valoración curricular y entrevista.

PUBLICIDAD

Esta última etapa evaluó conocimientos en materia electoral, trayectoria profesional, experiencia, competencias gerenciales y aptitudes para desempeñar las funciones de las consejerías electorales, conforme al procedimiento establecido por el INE.

La consejera Rita Bell López Vences señaló que las inquietudes planteadas por las representaciones partidistas motivaron un nuevo análisis de los perfiles. Para ello, las consejerías recabaron y revisaron información adicional, además de plantear una revisión del procedimiento de selección y designación en los OPL.

Uuc-kib Espadas Ancona explicó que los dictámenes aprobados previamente por la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales se mantuvieron debido a los plazos establecidos. Añadió que las consejerías tuvieron nuevos elementos para valorar a las personas aspirantes, aunque ello no significó reponer el proceso.

Consejerías proponen nuevos controles para futuras convocatorias

Carla Humphrey informó que la credencial digital del INE no será válida para votar el 2 de junio
La consejera Carla Humphrey Jordan propuso exigir declaraciones sobre conflictos de interés en las próximas convocatorias de selección. Crédito: Cuartoscuro

La consejera Carla Humphrey Jordan propuso incorporar mecanismos adicionales para obtener información de los perfiles en futuras convocatorias, entre ellos declaraciones sobre posibles conflictos de interés.

Martín Faz Mora indicó que los proyectos de acuerdo enviados por las comisiones no necesariamente son aprobados en los mismos términos por el Consejo General, ya que cada consejería realiza una valoración propia y emite su voto conforme a sus criterios.

Ante la falta de mayoría calificada para aprobar las tres propuestas, las vacantes en los OPL de Guerrero y Oaxaca serían incluidas en una nueva convocatoria para completar su selección y designación.

Comisión de Presupuesto propone recortar cerca de 5 mil millones al INE para 2027

Pleno del INE
La iniciativa de gasto planteó dejar al organismo electoral con 37 mil 275 millones de pesos para los comicios federales y locales. (INE México)

La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados propone recortar al INE cerca de 5 mil millones de pesos para 2027, una reducción que dejaría al organismo con 37 mil 275 millones de pesos para organizar las elecciones federales y locales del próximo año y que redistribuiría recursos a medio ambiente, infraestructura educativa, búsqueda de personas desaparecidas y aviación civil.

El ajuste está incluido en el proyecto de dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación 2027, que aún debe continuar su proceso legislativo antes de convertirse en una asignación definitiva. La comisión sostuvo que la disminución no afectaría las funciones constitucionales y operativas del instituto ni la organización de los comicios concurrentes.

La propuesta partió de una asignación presupuestaria de 42 mil 274.5 millones de pesos para el organismo electoral. Tras el recorte planteado, el INE dispondría de 37 mil 275 millones de pesos durante el ejercicio fiscal 2027.

En su propuesta presupuestaria original, el Instituto Nacional Electoral pidió 47 mil 010 millones de pesos. El monto incluía un presupuesto precautorio de 4 mil 736 millones para una eventual realización de consultas ciudadanas y 10 mil 842 millones destinados al financiamiento público de los partidos políticos.

PRI responsabiliza a Morena por la llegada de Guadalupe Taddei a la presidencia del INE

El senador Alejandro Moreno emite un mensaje en video sobre el partido Morena y la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei. A lo largo del mensaje audiovisual se intercalan grabaciones de conferencias de prensa de Andrés Manuel López Obrador sobre la designación en el órgano electoral y se señalan presuntas irregularidades administrativas.

El dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, responsabilizó a Morena por la llegada de Guadalupe Taddei a la presidencia del INE y exigió al partido “dar la cara” por las presuntas irregularidades que rodean su gestión.

Esta acusación ocurre después de la renuncia de la consejera presidenta y mientras la Auditoría Superior de la Federación anuncia una investigación de oficio por el posible uso indebido de recursos públicos.

La ASF revisará al INE ante los señalamientos sobre contratos y conflicto de interés. Los resultados de esa auditoría y de los procedimientos posteriores determinarán si existieron irregularidades y quiénes responderían por ellas.

Moreno difundió un mensaje en video en el que aparecen fragmentos de conferencias de prensa del expresidente Andrés Manuel López Obrador sobre la designación de Taddei, además de acusaciones sobre presuntas anomalías administrativas.

El senador priista sostuvo que Taddei y Morena habrían construido una red de corrupción y tráfico de influencias para intervenir en los comicios de 2027. Según su versión, esa estructura habría operado en más de 20 entidades mediante contratos y nombramientos en áreas administrativas y de fiscalización.

Temas Relacionados

INEGuerreroOaxacaÚltima horaPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 2 de noviembre?: líneas 6 y 7 del MB presentan cierres por obras

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 2 de noviembre?: líneas 6 y 7 del MB presentan cierres por obras

El morenista Sergio Gutiérrez Luna anuncia demanda por daño moral contra periodista por acusarlo de controlar plazas en el INE

Rechaza el diputado también haber descontado recursos a trabajadores del órgano electoral

El morenista Sergio Gutiérrez Luna anuncia demanda por daño moral contra periodista por acusarlo de controlar plazas en el INE

La Feria de la Mezclilla 2026 tendrá conciertos de Gloria Trevi, Santa Fe Klan y Gabito Ballesteros: fechas y sede

Diez noches de música gratuita acompañarán la Feria de la Mezclilla 2026 en Nextlalpan

La Feria de la Mezclilla 2026 tendrá conciertos de Gloria Trevi, Santa Fe Klan y Gabito Ballesteros: fechas y sede

Andy López Beltrán anuncia mensaje para la militancia de Morena este martes

El morenista informó que transmitirá un mensaje dirigido a militantes y al público en general, aunque no precisó el tema que abordará

Andy López Beltrán anuncia mensaje para la militancia de Morena este martes

Quién es Alejandro Canahuati, empresario hondureño que desató rumores de romance con Fátima Bosch

El empresario hondureño acapara la atención tras ser captado de la mano y con flores junto a la modelo mexicana en Mérida

Quién es Alejandro Canahuati, empresario hondureño que desató rumores de romance con Fátima Bosch
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 2 de noviembre: condenan a 50 años de prisión a dos hombres por secuestrar a tres extranjeros en Veracruz

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 2 de noviembre: condenan a 50 años de prisión a dos hombres por secuestrar a tres extranjeros en Veracruz

Capturan a “El Tartas” y dos más, presuntos operadores del CJNG en Puebla: se les acusa de ser parte de la logística del cártel en la zona

Ocho periodistas fueron agredidos en cobertura del abatimiento de El Mencho: RSF acusa al CJNG como “depredador de la libertad de prensa”

Inés Gómez Mont busca ‘amparo’ en Estados Unidos para recuperar su libertad tras detención migratoria

Investigan si policías estatales dispararon desde un helicóptero contra una familia durante narcobloqueos en Matamoros

ENTRETENIMIENTO

El Malilla reparte dulces con máscara de Jason en las calles de Valle de Chalco

El Malilla reparte dulces con máscara de Jason en las calles de Valle de Chalco

La Feria de la Mezclilla 2026 tendrá conciertos de Gloria Trevi, Santa Fe Klan y Gabito Ballesteros: fechas y sede

Quién es Alejandro Canahuati, empresario hondureño que desató rumores de romance con Fátima Bosch

Concierto de Mariana Ochoa en Guadalajara genera dudas por cambio de fecha: aseguran que se canceló por baja venta

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy lunes 2 de noviembre: frente frío 4 provocará lluvias y bajas temperaturas

DEPORTES

Eddy Reynoso enaltece el legado de Canelo Álvarez afirmando que es el mejor mexicano “le duela a quien le duela”

Eddy Reynoso enaltece el legado de Canelo Álvarez afirmando que es el mejor mexicano “le duela a quien le duela”

Daniel Saborío queda cerca del podio en los Juegos Olímpicos de la Juventud al terminar en quinto lugar

Las imágenes que dejó el Gran Premio de México de la Fórmula 1 y el campeonato de Kimi Antonelli

GP México: En qué posición saldrán ‘Checo’ Pérez y Franco Colapinto en la carrera de este domingo

Playeras, gorras, bebidas y cócteles: la guía de precios del Gran Premio de México 2026