INE declara desiertas las designaciones de consejerías electorales en Guerrero y Oaxaca

Las candidaturas de Víctor De La Paz Adame, Brenda María Ayala Terrazas y Flor Angélica Enríquez García no consiguieron los ocho votos requeridos. Crédito: INE

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El INE declaró desiertas las designaciones de tres consejerías electorales en los Organismo Público Local Electoral (OPL) de Guerrero y Oaxaca porque ninguna propuesta reunió los ocho votos de mayoría calificada requeridos por el Consejo General. Las vacantes serían incorporadas a una nueva convocatoria para realizar otra vez el procedimiento de selección.

Las candidaturas sometidas a votación fueron las de Víctor De La Paz Adame y Brenda María Ayala Terrazas para Guerrero, así como la de Flor Angélica Enríquez García para Oaxaca.

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Esos tres perfiles habían sido retirados de la sesión ordinaria del pasado 29 de octubre para contar con más elementos de valoración antes de discutirlos en una sesión extraordinaria.

El proceso para ambas entidades recibió 216 solicitudes de registro: 120 correspondieron a Guerrero y 96 a Oaxaca. De ese total, 198 aspirantes cumplieron los requisitos legales y 172 presentaron el examen de conocimientos aplicado por el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior.

Proceso incluyó examen, ensayo, entrevistas y valoración curricular

El Colegio de México calificó los ensayos de 55 aspirantes que avanzan en las etapas de evaluación técnica. (INE )

Un total de 55 personas avanzaron a la etapa de ensayo, que estuvo a cargo de El Colegio de México. De ellas, 36 obtuvieron un dictamen idóneo y 35 fueron convocadas a la fase final de valoración curricular y entrevista.

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Esta última etapa evaluó conocimientos en materia electoral, trayectoria profesional, experiencia, competencias gerenciales y aptitudes para desempeñar las funciones de las consejerías electorales, conforme al procedimiento establecido por el INE.

La consejera Rita Bell López Vences señaló que las inquietudes planteadas por las representaciones partidistas motivaron un nuevo análisis de los perfiles. Para ello, las consejerías recabaron y revisaron información adicional, además de plantear una revisión del procedimiento de selección y designación en los OPL.

Uuc-kib Espadas Ancona explicó que los dictámenes aprobados previamente por la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales se mantuvieron debido a los plazos establecidos. Añadió que las consejerías tuvieron nuevos elementos para valorar a las personas aspirantes, aunque ello no significó reponer el proceso.

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Consejerías proponen nuevos controles para futuras convocatorias

La consejera Carla Humphrey Jordan propuso exigir declaraciones sobre conflictos de interés en las próximas convocatorias de selección. Crédito: Cuartoscuro

La consejera Carla Humphrey Jordan propuso incorporar mecanismos adicionales para obtener información de los perfiles en futuras convocatorias, entre ellos declaraciones sobre posibles conflictos de interés.

Martín Faz Mora indicó que los proyectos de acuerdo enviados por las comisiones no necesariamente son aprobados en los mismos términos por el Consejo General, ya que cada consejería realiza una valoración propia y emite su voto conforme a sus criterios.

Ante la falta de mayoría calificada para aprobar las tres propuestas, las vacantes en los OPL de Guerrero y Oaxaca serían incluidas en una nueva convocatoria para completar su selección y designación.

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Comisión de Presupuesto propone recortar cerca de 5 mil millones al INE para 2027

La iniciativa de gasto planteó dejar al organismo electoral con 37 mil 275 millones de pesos para los comicios federales y locales. (INE México)

La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados propone recortar al INE cerca de 5 mil millones de pesos para 2027, una reducción que dejaría al organismo con 37 mil 275 millones de pesos para organizar las elecciones federales y locales del próximo año y que redistribuiría recursos a medio ambiente, infraestructura educativa, búsqueda de personas desaparecidas y aviación civil.

El ajuste está incluido en el proyecto de dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación 2027, que aún debe continuar su proceso legislativo antes de convertirse en una asignación definitiva. La comisión sostuvo que la disminución no afectaría las funciones constitucionales y operativas del instituto ni la organización de los comicios concurrentes.

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La propuesta partió de una asignación presupuestaria de 42 mil 274.5 millones de pesos para el organismo electoral. Tras el recorte planteado, el INE dispondría de 37 mil 275 millones de pesos durante el ejercicio fiscal 2027.

En su propuesta presupuestaria original, el Instituto Nacional Electoral pidió 47 mil 010 millones de pesos. El monto incluía un presupuesto precautorio de 4 mil 736 millones para una eventual realización de consultas ciudadanas y 10 mil 842 millones destinados al financiamiento público de los partidos políticos.

PRI responsabiliza a Morena por la llegada de Guadalupe Taddei a la presidencia del INE

El senador Alejandro Moreno emite un mensaje en video sobre el partido Morena y la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei. A lo largo del mensaje audiovisual se intercalan grabaciones de conferencias de prensa de Andrés Manuel López Obrador sobre la designación en el órgano electoral y se señalan presuntas irregularidades administrativas.

El dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, responsabilizó a Morena por la llegada de Guadalupe Taddei a la presidencia del INE y exigió al partido “dar la cara” por las presuntas irregularidades que rodean su gestión.

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Esta acusación ocurre después de la renuncia de la consejera presidenta y mientras la Auditoría Superior de la Federación anuncia una investigación de oficio por el posible uso indebido de recursos públicos.

La ASF revisará al INE ante los señalamientos sobre contratos y conflicto de interés. Los resultados de esa auditoría y de los procedimientos posteriores determinarán si existieron irregularidades y quiénes responderían por ellas.

Moreno difundió un mensaje en video en el que aparecen fragmentos de conferencias de prensa del expresidente Andrés Manuel López Obrador sobre la designación de Taddei, además de acusaciones sobre presuntas anomalías administrativas.

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El senador priista sostuvo que Taddei y Morena habrían construido una red de corrupción y tráfico de influencias para intervenir en los comicios de 2027. Según su versión, esa estructura habría operado en más de 20 entidades mediante contratos y nombramientos en áreas administrativas y de fiscalización.