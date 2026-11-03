Andy López Beltrán anuncia mensaje para la militancia de Morena este martes

Andy López Beltrán anunció que este martes dará a conocer un anuncio importante en una transmisión pública.

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Andrés Manuel López Beltrán, conocido como “Andy”, anunció que este martes a las 9:00 horas transmitirá un mensaje dirigido a la militancia de Morena, sus seguidores, los medios de comunicación y el público en general, en el que dará a conocer un anuncio importante.

El hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador informó sobre la transmisión mediante un breve comunicado difundido en sus redes sociales, sin adelantar el contenido ni ofrecer detalles sobre el tema que abordará.

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“Anuncio importante. Mañana a las 9am transmitiré un anuncio a nuestros seguidores, a la militancia de nuestro partido, a los medios y al público en general. Les agradezco su atención”, escribió.

El mensaje está previsto en un momento en que López Beltrán mantiene actividades políticas en Tabasco para buscar una diputación federal por Morena en las elecciones de 2027, además de enfrentar señalamientos relacionados con sus recorridos en la entidad.

Comunicado de Andy López Beltrán.

Andy López Beltrán busca una diputación federal por Tabasco

El pasado 1 de octubre, López Beltrán confirmó su registro como aspirante a la Coordinación Distrital Federal de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación y de la Soberanía Nacional en el Distrito 6 de Tabasco.

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Su inscripción forma parte del proceso interno que Morena abrió para definir a las personas responsables de las coordinaciones en los 300 distritos federales del país, una estructura territorial previa a la selección de candidaturas para los comicios de 2027.

El hijo del exmandatario anunció su participación después de renunciar, el 25 de mayo, a la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional de Morena. Dos días después informó que regresaría a Tabasco para comenzar recorridos por las comunidades de la entidad.

Desde entonces, ha realizado actividades casa por casa en busca de acercamiento con los habitantes del distrito, que comprende los municipios de Centro, Jalapa, Tacotalpa y Teapa.

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Andrés Manuel López Obrador, exsecretario de Organización de Morena, dio a conocer su postulación en el proceso interno rumbo a los comicios del 2027. (RS)

INE recibe seis quejas por presuntos actos anticipados de campaña

La actividad política de López Beltrán también ha derivado en procedimientos ante las autoridades electorales.

El 31 de octubre se dio a conocer que la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) en Tabasco recibió seis quejas en su contra por presuntos actos anticipados de campaña.

La consejera presidenta del organismo en la entidad, Gabriela Georgina Sánchez Zavala, informó que los recursos se encuentran en trámite mediante procedimientos especiales sancionadores.

Entre los partidos que promovieron las denuncias se encuentran Movimiento Ciudadano (MC) y el Partido Acción Nacional (PAN).

De acuerdo con la funcionaria, la autoridad electoral realizó investigaciones y diligencias para integrar los expedientes. No obstante, aclaró que la resolución de los casos corresponde a las instancias jurisdiccionales.

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Andy López Beltrán acumula seis denuncias por presuntos actos anticipados de campaña en Tabasco. (Foto: X/@BlancaYCG)

Entre los principales acontecimientos relacionados con Andy López Beltrán rumbo a las elecciones de 2027 destacan:

25 de mayo : renunció a la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional de Morena.

27 de mayo : anunció su regreso a Tabasco para realizar recorridos casa por casa.

2 de agosto : comenzó actividades en las 170 secciones electorales del Distrito 6.

1 de octubre : formalizó su registro como aspirante a coordinador distrital de Morena.

7 de octubre : el Tribunal Electoral determinó que las autoridades electorales locales debían conocer las denuncias relacionadas con sus actividades.

31 de octubre: se informó que acumulaba seis quejas por presuntos actos anticipados de campaña.

El antecedente del 7 de octubre corresponde a una determinación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que estableció que las autoridades electorales locales debían conocer los hechos denunciados, debido a que las actividades señaladas estaban circunscritas al sexto distrito federal de Tabasco.

El TEPJF determinó que las autoridades electorales de Tabasco debían revisar las denuncias contra Andy López Beltrán. (INE)

Señalamientos en Estados Unidos rodean al hijo de AMLO

Otro de los temas relacionados con López Beltrán son los reportes sobre presuntos vínculos con el crimen organizado y el contrabando de combustible.

El 29 de septiembre, The New York Times publicó que dos agencias de seguridad estadounidenses examinaban acusaciones sobre posibles relaciones del morenista con esas actividades.

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Sin embargo, el diario precisó, con base en cinco personas con conocimiento de las indagaciones, que hasta ese momento no se habían iniciado investigaciones formales en su contra.

La publicación también señaló que López Beltrán habría buscado establecer contacto con autoridades estadounidenses mediante intermediarios, aunque no se concretaron conversaciones formales.

Las y los gobernadores de Morena cierran filas por Andy López Beltrán apelando a la soberanía. Crédito: X / @Juan_OrtizMX

En México, la presidenta Claudia Sheinbaum y autoridades de la Fiscalía General de la República han rechazado que exista una investigación formal contra el hijo del expresidente por esos señalamientos.

Pío López Obrador también busca una curul en 2027

La participación de Andy en el proceso interno de Morena coincide con la inscripción de otro integrante de la familia López Obrador.

Pío López Obrador, hermano del expresidente, anunció su registro para buscar una candidatura a diputado federal por el Distrito 9 de Chiapas, con cabecera en Tuxtla Gutiérrez.

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El proceso de Morena todavía debe definir quiénes encabezarán las coordinaciones distritales y, posteriormente, avanzar en la selección de sus perfiles para las elecciones de 2027.

Por ahora, Andrés Manuel López Beltrán no ha precisado cuál será el contenido del anuncio que transmitirá este martes a las 9:00 horas. Su comunicado tampoco especificó si abordará su participación en el proceso electoral, las denuncias presentadas en su contra o los señalamientos difundidos sobre su persona.