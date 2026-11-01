De Inés Gómez Mont a Laura Bozzo: las celebridades que enfrentan o tuvieron ficha roja de la Interpol

Inés Gómez Mont, Gloria Trevi y Laura Bozzo forman parte de las figuras del espectáculo vinculadas a notificaciones y requerimientos de la Interpol en distintos momentos judiciales. (Especial )

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La detención de Inés Gómez Mont en Florida por autoridades de Estados Unidos tras cinco años prófuga revive los procesos penales internacionales contra figuras de la televisión mexicana que detonaron fichas rojas de la Interpol.

Las investigaciones contra Gómez Mont y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga involucran presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita por dos mil novecientos cincuenta millones pesos y contratos carcelarios asignados en 2016 por la Secretaría de Gobernación.

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La Organización Internacional de Policía Criminal emitió la ficha roja contra el matrimonio en octubre de 2021. La alerta se canceló en septiembre de 2026 tras gestiones de la defensa, mientras las órdenes de aprehensión de la FGR continuaron vigentes en territorio nacional.

Inés Gómez Mont y Álvarez Puga enfrentan procesos individuales en Estados Unidos a pesar del expediente conjunto que tienen en México. (Especial)

El fraude fiscal llevó a Laura Bozzo a enfrentar una orden de búsqueda internacional

La conductora Laura Bozzo enfrentó una orden de aprehensión en agosto de 2021 por el delito de depositario infiel. La acusación ministerial señaló la venta no autorizada de un inmueble que permanecía embargado por el SAT.

La propiedad garantizaba el pago de un crédito fiscal por doce millones de pesos. Un juez federal del Edomex determinó prisión preventiva justificada y fijó un plazo de 48 horas para que Bozzo ingresara voluntariamente al Centro Penitenciario de Santiaguito en Almoloya de Juárez.

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Al incumplir el requerimiento judicial, la FGR solicitó formalmente a la Interpol la notificación roja para rastrear el paradero de la presentadora en 195 países miembros.

El proceso internacional se desactivó tres meses después. En noviembre de 2021, un juzgado federal concedió la suspensión definitiva contra la orden de aprehensión luego de que la defensa exhibió una garantía económica de dos millones seiscientos mil pesos.

Al incumplir el requerimiento judicial, la FGR solicitó formalmente a la Interpol la notificación roja para rastrear el paradero de la presentadora en 195 países miembros. (Archivo)

La justicia capitalina persiguió a Andrés Roemer hasta Israel por delitos sexuales

Las denuncias por violencia sexual contra el conductor y escritor Andrés Roemer se acumularon desde febrero de 2021. Testimonios presentados por víctimas ante colectivos y ministerios públicos derivaron en múltiples carpetas de investigación ante la fiscalía de la Ciudad de México.

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Los mandamientos judiciales por acusaciones de violación y abuso sexual motivaron que la Interpol liberara una ficha roja de localización el 11 de mayo de 2021. El comunicador ya residía en Tel Aviv al momento de oficializarse el aviso.

El operativo para capturarlo tardó más de dos años debido a la inexistencia de un tratado bilateral de extradición entre México e Israel. Agentes israelíes ejecutaron el arresto en octubre de 2023 tras peticiones diplomáticas basadas en reciprocidad internacional.

La justicia israelí concedió la prisión domiciliaria a Roemer a principios de 2024. Posteriormente, el Tribunal de Distrito de Jerusalén resolvió que procedía la entrega del inculpado a las autoridades mexicanas para responder ante los juzgados penales.

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El operativo para capturarlo tardó más de dos años debido a la inexistencia de un tratado bilateral de extradición entre México e Israel. (Cuartoscuro)

El caso de Gloria Trevi y Sergio Andrade concluyó en Brasil tras diez meses de rastreo

El precedente más conocido de la farándula nacional bajo coordinación de Interpol data de junio de 1999. Autoridades ministeriales de Chihuahua libraron órdenes de aprehensión contra Sergio Andrade, Gloria Trevi y María Raquenel Portillo por rapto, violación y corrupción de menores.

La búsqueda transfronteriza concluyó el 13 de enero de 2000 en Río de Janeiro. Elementos de la Policía Federal de Brasil y agentes internacionales aseguraron a los tres acusados en un departamento donde residían con identidades reservadas.

El grupo permaneció recluido en el sistema penitenciario brasileño mientras avanzaba el juicio de extradición ante el Supremo Tribunal Federal. Los procesados intentaron frenar su entrega a México mediante diversos recursos legales.

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Trevi regresó a territorio mexicano a finales de 2002. En septiembre de 2004, tras cuatro años y ocho meses en prisión, el juez séptimo penal de Chihuahua dictó sentencia absolutoria a favor de la cantante y de María Raquenel Portillo por falta de pruebas.

El proceso concluyó con condena penal únicamente para Sergio Andrade, a quien las autoridades judiciales le impusieron en 2005 una pena de siete años y diez meses de prisión por los delitos acreditados en agravio de Karina Yapor.

El grupo permaneció recluido en el sistema penitenciario brasileño mientras avanzaba el juicio de extradición ante el Supremo Tribunal Federal. (Archivo)

La fuga de Larry Ramos activó las alertas de corporaciones policiales en Estados Unidos

El medio del entretenimiento registró otra persecución en septiembre de 2021. El empresario Larry Ramos, entonces cónyuge de la actriz Ninel Conde, cortó el grillete electrónico con el que cumplía arresto domiciliario en Florida.

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Ramos enfrentaba cargos ante tribunales estadounidenses por un esquema de fraude financiero que involucró transferencias electrónicas millonarias. Diversas celebridades figuraban entre las víctimas patrimoniales de las compañías creadas por el acusado.

La evasión de la custodia judicial activó una notificación roja ante Interpol y una ficha prioritaria del Buró Federal de Investigaciones.

Este es el registro de Larry Ramos en detención (Foto: captura de pantalla /southfloridarecords.com)

La notificación roja opera como alerta de localización y no como mandato de arresto

Las notificaciones rojas de la Interpol funcionan como solicitudes formales dirigidas a corporaciones policiales para ubicar y retener provisionalmente a personas con causas pendientes.

No representan una orden de aprehensión automática de carácter global.

La notificación roja opera como alerta de localización y no como mandato de arresto. (AP Foto/John Leicester)

Cada nación miembro aplica sus leyes locales para determinar si ejecuta una detención preventiva con fines de extradición.

La vigencia del requerimiento depende de las resoluciones emitidas por los juzgados de origen y de las revisiones de los paneles internacionales de control.