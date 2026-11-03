México

El morenista Sergio Gutiérrez Luna anuncia demanda por daño moral contra periodista por acusarlo de controlar plazas en el INE

Rechaza el diputado también haber descontado recursos a trabajadores del órgano electoral

Los señalamientos involucran al diputado Gutiérrez Luna en el cobro de diezmos y la asignación de plazas dentro del órgano interno de control del INE. (RS)
Los señalamientos involucran al diputado Gutiérrez Luna en el cobro de diezmos y la asignación de plazas dentro del órgano interno de control del INE. (RS)
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El diputado de Morena, Sergio Gutiérrez Luna, anunció una demanda por daño moral contra la periodista Aurora Zepeda, a quien acusó de involucrarlo sin pruebas en un supuesto cobro de diezmos y en la asignación de plazas del órgano interno de control del INE.

En un video fechado este 2 de noviembre, Sergio Gutiérrez Luna negó haber controlado plazas o cobrado dinero a trabajadores del INE.

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Zepeda señaló que empleados no tienen claro si Gutiérrez Luna ordenaba descontarles dinero o si únicamente acomodaba plazas y se apropiaba de algunas. La periodista también afirmó que investiga a un diputado del Partido Verde señalado por pedir cuotas, pero que no revela su nombre.

Aurora Zepeda indica que los trabajadores del INE carecen de certeza sobre el nivel de participación del diputado en los descuentos. Crédito: INE
Aurora Zepeda indica que los trabajadores del INE carecen de certeza sobre el nivel de participación del diputado en los descuentos. Crédito: INE

El legislador sostuvo que la reportera reconoce que sus fuentes no tienen certeza sobre su participación. Según su declaración, la semana pasada solicitó una aclaración de derecho de réplica a Excélsior y a Zepeda, la cual fue publicada por el diario; después, afirmó, la periodista reiteró los señalamientos en el espacio radiofónico de Azucena Uresti.

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Gutiérrez Luna calificó las acusaciones como falsas y sostuvo que deben investigarse y sancionarse los hechos cometidos por los verdaderos responsables. También afirmó que no puede continuar una acusación basada en ambigüedades y sin pruebas.

Vicecoordinador de Morena en el Senado pide investigar las presuntas irregularidades en el INE

Óscar Cantón Zetina sostuvo que Guadalupe Taddei y otros servidores públicos deben enfrentar las sanciones que determinen las autoridades. (Archivo Infobae)
Óscar Cantón Zetina sostuvo que Guadalupe Taddei y otros servidores públicos deben enfrentar las sanciones que determinen las autoridades. (Archivo Infobae)

El vicecoordinador de Morena en el Senado, Óscar Cantón Zetina, pidió investigar las presuntas irregularidades en el INE y sostuvo que Guadalupe Taddei y otros funcionarios deberían recibir sanciones, incluida la prisión, si las autoridades acreditan responsabilidades. El legislador afirmó que la renuncia de la exconsejera presidenta no debe cerrar las indagatorias ni sustituir los procedimientos legales.

También propuso revisar la reforma que eliminó la colegialidad en el instituto electoral, aunque precisó que una eventual modificación no tendría efectos en las elecciones de 2027. El INE debe continuar con los preparativos del proceso electoral federal de 2026-2027, en el que se renovará la Cámara de Diputados.

Cantón Zetina atribuye al INE una crisis de confianza

El INE continúa los preparativos para el proceso electoral federal en el que se renovará la Cámara de Diputados. (Foto: X/@BlancaYCG)
El INE continúa los preparativos para el proceso electoral federal en el que se renovará la Cámara de Diputados. (Foto: X/@BlancaYCG)

Taddei presentó su renuncia a la presidencia del INE el pasado 25 de octubre , en medio de señalamientos por presuntas irregularidades en contrataciones y posibles conflictos de interés. Cantón Zetina consideró que el organismo atraviesa una crisis que puede deteriorar su funcionamiento y la confianza ciudadana.

“Lo que tenemos que reconocer es que hay una verdadera crisis en el Instituto Nacional Electoral. Eso nadie puede ocultarlo, expresó el senador al referirse a la salida de la consejera presidenta.

El legislador sostuvo que el instituto debe conservar su operación institucional, aun frente a los cuestionamientos sobre su administración. Para ello, planteó esclarecer los hechos y determinar si existen responsabilidades individuales entre Taddei y otros integrantes de la estructura directiva. “Si la señora Taddei es responsable y veinte más de los puestos directivos, hay que refundirlos en la cárcel, declaró.

Cantón Zetina rechazó que la salida de una persona del cargo permita dar por terminado el caso. “Pero no nada más creer que esto con el perdón de que te vas, no. Tiene que haber un castigo verdaderamente ejemplar, afirmó.

Empresarios piden que la designación de la presidencia del INE sea transparente y verificable

El organismo empresarial difundió un posicionamiento que exige parámetros objetivos para el relevo y busca reforzar la confianza ciudadana ante los comicios nacionales futuros. Crédito: Cuartoscuro
El organismo empresarial difundió un posicionamiento que exige parámetros objetivos para el relevo y busca reforzar la confianza ciudadana ante los comicios nacionales futuros. Crédito: Cuartoscuro

El CCE pidió que la designación de la nueva presidencia del INE sea transparente, verificable y basada en criterios objetivos para fortalecer la confianza ciudadana, de acuerdo con un posicionamiento difundido este 2 de noviembre.

La solicitud ocurre rumbo a las elecciones de 2027, en las que se renovarán más de 19 mil cargos, incluidas 500 diputaciones federales y 17 gubernaturas. El organismo empresarial señaló que el INE y sus 16 mil colaboradores tendrán una función determinante en la vida democrática del país, la certeza jurídica, la estabilidad política y las condiciones para la inversión.

El CCE exhortó a la Cámara de Diputados a elegir perfiles con trayectoria electoral, capacidad técnica y probidad, sin considerar factores políticos. También pidió revisar las disposiciones legales para garantizar la continuidad operativa del instituto y proteger sus mecanismos internos de deliberación y toma de decisiones colegiadas.

Exige Morena investigar los contratos del INE y las presuntas irregularidades en el uso de recursos

La fuerza política solicitó deslindar responsabilidades entre servidores públicos actuales y anteriores ante los cuestionamientos por la compra de insumos electorales del INE. Crédito: INE
La fuerza política solicitó deslindar responsabilidades entre servidores públicos actuales y anteriores ante los cuestionamientos por la compra de insumos electorales del INE. Crédito: INE

Morena exigió investigar los contratos del INE y las presuntas irregularidades en el uso de recursos durante las gestiones de Lorenzo Córdova y Guadalupe Taddei.

El partido pidió determinar responsabilidades sin importar los nombres o relaciones de quienes hayan participado, en medio de los cuestionamientos por la adquisición de materiales electorales.

La fuerza política sostuvo que la autonomía del instituto debe garantizar su independencia, pero no impedir la rendición de cuentas. También afirmó que la salida de una funcionaria no debe cerrar las investigaciones ni frenar la revisión de las actuaciones de servidores públicos que ocuparon cargos anteriormente.

Esta exigencia coincide con el llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum para que la ASF revise los contratos relacionados con materiales electorales. La mandataria propuso ampliar la capacidad de Talleres Gráficos de México y abrir las licitaciones a un mayor número de proveedores.

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