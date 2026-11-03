México

Estos son los mejores memes que dejó la recomendación de México sobre la mochila de emergencia

Sin importar el tema el mexicano siempre toma todo con humor

memes mochila de emergencia
(Redes sociales)
Guardar

Reino Unido, México, la Comisión Europea y otros países del mundo han difundido recomendaciones para que los hogares preparen suministros que les permitan enfrentar al menos 72 horas sin servicios básicos, ante desastres naturales, apagones, inundaciones, tormentas o incidentes cibernéticos.

La campaña Be Ready, lanzada por el gobierno británico el 22 de octubre de 2026, exhortó a las familias a estar listas para interrupciones de agua, electricidad, comunicaciones u otros servicios durante tres días.

PUBLICIDAD

Posteriormente, otros gobiernos emitieron recomendaciones similares lo que volvió a colocar en redes sociales el tema de las mochilas de emergencia.

En México, una publicación de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó las alertas entre la población por lo que en redes sociales no se hicieron esperar las teorías conspiratorias sobre un posible riesgo inminente del que nos los gobiernos no quieren hablar.

mochila de emergencia México
(@SGIRPC_CDMX)

Si bien es claro que estas acciones no responden a un solo riesgo ni a un anuncio de guerra, sino a planes de prevención para reducir peligros durante crisis extraordinarias y fallas de infraestructura, lo cierto es que los memes no se hicieron esperar. Aquí te dejamos algunos de los mejores:

PUBLICIDAD

La mochila de emergencia que todos queremos tener

memes mochila de emergencias
(Redes Sociales)

Sabes que algo malo va a pasar cuando la gente empieza a comprar papel de baño

memes mochila de emergencias
(Redes Sociales)
memes mochila de emergencias
(Redes Sociales)
memes mochila de emergencias
(Redes Sociales)

Dicen que no hay de que temer pero nunca se sabe

memes mochila de emergencias
(Redes Sociales)
memes mochila de emergencias
(Redes Sociales)

Todos los mexicanos al ver la publicación de la Secretaría de Gestión de Riesgos

memes mochila de emergencias
(Redes Sociales)
memes mochila de emergencias
(Redes Sociales)
memes mochila de emergencias
(Redes Sociales)
memes mochila de emergencias
(Redes Sociales)
memes mochila de emergencias
(Redes Sociales)

Algunos ya tienen experiencia

memes mochila de emergencias
(Redes Sociales)
memes mochila de emergencias
(Redes Sociales)

La Comisión Europea plantea autosuficiencia durante 72 horas

La Comisión Europea presentó desde marzo de 2025 una estrategia para fortalecer la preparación de la población ante distintos tipos de emergencia. El objetivo es que las familias puedan mantenerse por sí mismas durante las primeras 72 horas.

En México, organismos de protección civil también recomiendan contar con una Mochila de Vida o mochila de emergencia, con artículos que permitan evacuar una vivienda o pasar un periodo sin acceso inmediato a servicios esenciales.

Los suministros sugeridos incluyen agua potable, alimentos no perecederos, medicamentos personales, botiquín de primeros auxilios, linterna, baterías, radio portátil, cargador externo para celular, copias de documentos importantes y dinero en efectivo.

La preparación debe considerar las necesidades de niñas, niños, adultos mayores, personas con discapacidad y mascotas. Las autoridades aconsejan reunir los artículos de manera gradual, sin compras excesivas ni acumulación innecesaria de productos.

Manos acomodan botellas en una mochila junto a víveres, un botiquín, una linterna, una radio, pilas, documentos, una manta y un casco amarillo.
Una persona organiza una mochila de emergencia con víveres, botiquín y herramientas recomendadas por el Instituto Nacional de Defensa Civil para afrontar sismos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones sobre lo que debe llevar la MOCHILA DE EMERGENCIA de acuerdo con información de la SEGOB

La Secretaría de Gobernación enlistan los artículos indispensables que debe tener tu mochila.

También señala que es importante tener en cuenta el tipo de emergencia que puede haber en tu localidad, tales como sismos, huracanes, inundaciones, tsunamis, incendios forestales, entre otros.

Consulta con tu gobierno local sobre las adecuaciones que debes realizar según los riesgos de tu estado o municipio.

  1. Linterna: es posible que con el movimiento del sismo se dañen las instalaciones de luz por eso es importante contar con una linterna con pilas.
  2. Radio sin internet, TV ni redes de telefonía: este aparato nos permitirá mantenernos informados, acompañados y atentos a cualquier alerta así como a recomendaciones que difundan las autoridades
  3. Agua: utiliza botellas de agua envasada, de preferencia sin gas.
  4. Alimentos no perecederos: La comida enlatada siempre es una buena opción. Escoge alimentos livianos, de tamaño personal, fácil de abrir y que aporten energía.
  5. Ropa abrigadora: cobija, ropa,  impermeable y zapatos extras para cambiarse por si se mojan.
  6. Encendedor o cerillos.
  7. Silbato: generalmente es para solicitar ayuda en caso de quedar atrapado.
  8. Fotocopia de todos tus documentos importantes o guardados en un USB.
  9. Copia de las llaves de tu casa: puede que con las prisas y los nervios al salir de tu casa pierdas las llaves por eso te recomendamos contar con una copia.
  10. Medicinas o latas de leche: Si en una familia hay bebés, personas con un tratamiento médico o personas adultas mayores, deben incluirse algunos productos específicos como biberones, papillas, medicinas, latas de leche y pañales.
  11. Dinero en efectivo
  12. Fotos de los integrantes de la familia y las mascotas.

Temas Relacionados

mochila de emergenciamemeviralesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 2 de noviembre?: líneas 6 y 7 del MB presentan cierres por obras

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 2 de noviembre?: líneas 6 y 7 del MB presentan cierres por obras

INE declara desiertas las designaciones de consejerías electorales en Guerrero y Oaxaca

El Consejo General no reunió los ocho sufragios necesarios para nombrar a las personas propuestas en los organismos locales

INE declara desiertas las designaciones de consejerías electorales en Guerrero y Oaxaca

El morenista Sergio Gutiérrez Luna anuncia demanda por daño moral contra periodista por acusarlo de controlar plazas en el INE

Rechaza el diputado también haber descontado recursos a trabajadores del órgano electoral

El morenista Sergio Gutiérrez Luna anuncia demanda por daño moral contra periodista por acusarlo de controlar plazas en el INE

La Feria de la Mezclilla 2026 tendrá conciertos de Gloria Trevi, Santa Fe Klan y Gabito Ballesteros: fechas y sede

Diez noches de música gratuita acompañarán la Feria de la Mezclilla 2026 en Nextlalpan

La Feria de la Mezclilla 2026 tendrá conciertos de Gloria Trevi, Santa Fe Klan y Gabito Ballesteros: fechas y sede

Andy López Beltrán anuncia mensaje para la militancia de Morena este martes

El morenista informó que transmitirá un mensaje dirigido a militantes y al público en general, aunque no precisó el tema que abordará

Andy López Beltrán anuncia mensaje para la militancia de Morena este martes
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 2 de noviembre: condenan a 50 años de prisión a dos hombres por secuestrar a tres extranjeros en Veracruz

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 2 de noviembre: condenan a 50 años de prisión a dos hombres por secuestrar a tres extranjeros en Veracruz

Capturan a “El Tartas” y dos más, presuntos operadores del CJNG en Puebla: se les acusa de ser parte de la logística del cártel en la zona

Ocho periodistas fueron agredidos en cobertura del abatimiento de El Mencho: RSF acusa al CJNG como “depredador de la libertad de prensa”

Inés Gómez Mont busca ‘amparo’ en Estados Unidos para recuperar su libertad tras detención migratoria

Investigan si policías estatales dispararon desde un helicóptero contra una familia durante narcobloqueos en Matamoros

ENTRETENIMIENTO

El Malilla reparte dulces con máscara de Jason en las calles de Valle de Chalco

El Malilla reparte dulces con máscara de Jason en las calles de Valle de Chalco

La Feria de la Mezclilla 2026 tendrá conciertos de Gloria Trevi, Santa Fe Klan y Gabito Ballesteros: fechas y sede

Quién es Alejandro Canahuati, empresario hondureño que desató rumores de romance con Fátima Bosch

Concierto de Mariana Ochoa en Guadalajara genera dudas por cambio de fecha: aseguran que se canceló por baja venta

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy lunes 2 de noviembre: frente frío 4 provocará lluvias y bajas temperaturas

DEPORTES

Eddy Reynoso enaltece el legado de Canelo Álvarez afirmando que es el mejor mexicano “le duela a quien le duela”

Eddy Reynoso enaltece el legado de Canelo Álvarez afirmando que es el mejor mexicano “le duela a quien le duela”

Daniel Saborío queda cerca del podio en los Juegos Olímpicos de la Juventud al terminar en quinto lugar

Las imágenes que dejó el Gran Premio de México de la Fórmula 1 y el campeonato de Kimi Antonelli

GP México: En qué posición saldrán ‘Checo’ Pérez y Franco Colapinto en la carrera de este domingo

Playeras, gorras, bebidas y cócteles: la guía de precios del Gran Premio de México 2026