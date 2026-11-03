Estos son los mejores memes que dejó la recomendación de México sobre la mochila de emergencia

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Reino Unido, México, la Comisión Europea y otros países del mundo han difundido recomendaciones para que los hogares preparen suministros que les permitan enfrentar al menos 72 horas sin servicios básicos, ante desastres naturales, apagones, inundaciones, tormentas o incidentes cibernéticos.

La campaña Be Ready, lanzada por el gobierno británico el 22 de octubre de 2026, exhortó a las familias a estar listas para interrupciones de agua, electricidad, comunicaciones u otros servicios durante tres días.

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Posteriormente, otros gobiernos emitieron recomendaciones similares lo que volvió a colocar en redes sociales el tema de las mochilas de emergencia.

En México, una publicación de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó las alertas entre la población por lo que en redes sociales no se hicieron esperar las teorías conspiratorias sobre un posible riesgo inminente del que nos los gobiernos no quieren hablar.

(@SGIRPC_CDMX)

Si bien es claro que estas acciones no responden a un solo riesgo ni a un anuncio de guerra, sino a planes de prevención para reducir peligros durante crisis extraordinarias y fallas de infraestructura, lo cierto es que los memes no se hicieron esperar. Aquí te dejamos algunos de los mejores:

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La mochila de emergencia que todos queremos tener

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Sabes que algo malo va a pasar cuando la gente empieza a comprar papel de baño

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Dicen que no hay de que temer pero nunca se sabe

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Todos los mexicanos al ver la publicación de la Secretaría de Gestión de Riesgos

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Algunos ya tienen experiencia

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La Comisión Europea plantea autosuficiencia durante 72 horas

La Comisión Europea presentó desde marzo de 2025 una estrategia para fortalecer la preparación de la población ante distintos tipos de emergencia. El objetivo es que las familias puedan mantenerse por sí mismas durante las primeras 72 horas.

En México, organismos de protección civil también recomiendan contar con una Mochila de Vida o mochila de emergencia, con artículos que permitan evacuar una vivienda o pasar un periodo sin acceso inmediato a servicios esenciales.

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Los suministros sugeridos incluyen agua potable, alimentos no perecederos, medicamentos personales, botiquín de primeros auxilios, linterna, baterías, radio portátil, cargador externo para celular, copias de documentos importantes y dinero en efectivo.

La preparación debe considerar las necesidades de niñas, niños, adultos mayores, personas con discapacidad y mascotas. Las autoridades aconsejan reunir los artículos de manera gradual, sin compras excesivas ni acumulación innecesaria de productos.

Una persona organiza una mochila de emergencia con víveres, botiquín y herramientas recomendadas por el Instituto Nacional de Defensa Civil para afrontar sismos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones sobre lo que debe llevar la MOCHILA DE EMERGENCIA de acuerdo con información de la SEGOB

La Secretaría de Gobernación enlistan los artículos indispensables que debe tener tu mochila.

También señala que es importante tener en cuenta el tipo de emergencia que puede haber en tu localidad, tales como sismos, huracanes, inundaciones, tsunamis, incendios forestales, entre otros.

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Consulta con tu gobierno local sobre las adecuaciones que debes realizar según los riesgos de tu estado o municipio.

Linterna: es posible que con el movimiento del sismo se dañen las instalaciones de luz por eso es importante contar con una linterna con pilas. Radio sin internet, TV ni redes de telefonía: este aparato nos permitirá mantenernos informados, acompañados y atentos a cualquier alerta así como a recomendaciones que difundan las autoridades Agua: utiliza botellas de agua envasada, de preferencia sin gas. Alimentos no perecederos: La comida enlatada siempre es una buena opción. Escoge alimentos livianos, de tamaño personal, fácil de abrir y que aporten energía. Ropa abrigadora: cobija, ropa, impermeable y zapatos extras para cambiarse por si se mojan. Encendedor o cerillos. Silbato: generalmente es para solicitar ayuda en caso de quedar atrapado. Fotocopia de todos tus documentos importantes o guardados en un USB. Copia de las llaves de tu casa: puede que con las prisas y los nervios al salir de tu casa pierdas las llaves por eso te recomendamos contar con una copia. Medicinas o latas de leche: Si en una familia hay bebés, personas con un tratamiento médico o personas adultas mayores, deben incluirse algunos productos específicos como biberones, papillas, medicinas, latas de leche y pañales. Dinero en efectivo Fotos de los integrantes de la familia y las mascotas.