El IMSS normaliza el pago y cobro de las pensiones de noviembre a partir de esta fecha (Imagen ilustrativa VisualesIA Infobae)

Guardar

Las personas pensionadas por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reciben el pago cada inicio de mes, pero para este mes de noviembre la fecha de pago cayó en domingo, lo que generó confusión y dudas sobre qué día podrán cobrar su dinero.

En teoría, este lunes 2 de noviembre el depósito correspondería al pago de la pensión mensual. Sin embargo, este año la fecha coincidió con la celebración del Día de Muertos; aunque no es un día oficial de descanso marcado por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, las instituciones bancarias y las clases de la SEP suspenden actividades, por lo que también afecta el pago de algunas pensiones.

PUBLICIDAD

La fecha fue establecida de acuerdo con el calendario de pago de pensiones 2026, por lo que el depósito se recorrió al siguiente día hábil para el pago de las pensiones.

¿Cuándo pagan la pensión del IMSS en noviembre?

El depósito del 2 de noviembre corresponde al penúltimo pago del año de la Pensión IMSS (Imagen Ilustrativa Infobae)

El depósito del 2 de noviembre corresponde al penúltimo pago del año de la Pensión IMSS. En esta misma fecha también se contempla el pago del aguinaldo para quienes tengan derecho a recibirlo, de acuerdo con la modalidad de pensión correspondiente.

Aunque el 2 de noviembre no está considerado como día de descanso obligatorio en la Ley Federal del Trabajo (LFT), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) lo contempla como día inhábil para las instituciones financieras. Por ese motivo, algunas sucursales bancarias no ofrecerán atención en ventanilla durante la jornada, una situación que deberán considerar las personas beneficiarias que planeen acudir a retirar su dinero.

PUBLICIDAD

El pago de pensión del IMSS correspondiente a noviembre de 2026 se depositará el martes 3 de noviembre en las cuentas bancarias de las personas pensionadas y jubiladas, esto al ser el día hábil más próximo 6de inicio de mes. El Instituto Mexicano del Seguro Social realiza la dispersión desde las primeras horas del día, aunque cada banco puede reflejar el recurso en horarios distintos.

Recibirán el depósito quienes cuenten con pensiones por cesantía en edad avanzada, vejez, invalidez o riesgos de trabajo, así como quienes obtienen asignaciones familiares o ayudas asistenciales. El monto será el que establezca la resolución individual de cada persona pensionada.

PUBLICIDAD

¿Quiénes reciben pensiones del IMSS?

Las pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se dividen en tres grupos, de acuerdo con la situación del asegurado, del trabajador o de sus beneficiarios.

Las pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se dividen en tres grupos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El primer grupo corresponde a las pensiones relacionadas con la edad del asegurado. Incluye las modalidades de cesantía en edad avanzada , vejez y retiro anticipado .

El segundo contempla las pensiones otorgadas al trabajador cuando sufre un accidente laboral o padece una enfermedad. En esta categoría se encuentran las pensiones por incapacidad permanente parcial , incapacidad permanente total e invalidez .

El tercer grupo está dirigido a los beneficiarios de un trabajador o pensionado después de su fallecimiento. Comprende las pensiones de viudez, orfandad y ascendientes.

Las personas pensionadas que reciben su pago a través del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) cobrarán mensualmente el primer día hábil de cada mes. El depósito se realizará en la cuenta bancaria a nombre del pensionado que fue proporcionada durante el trámite de pensión.

Quienes reciben su pago por medio de una Administradora de Fondos para el Retiro (AFORE) o de una aseguradora deberán sujetarse a las condiciones y fechas de pago establecidas por esas instituciones.

PUBLICIDAD

Quiénes cobran su aguinaldo desde noviembre

Los pensionados del IMSS bajo la Ley 73, jubilados del ISSSTE y algunos servidores públicos federales pueden recibir el aguinaldo 2026 desde noviembre, mientras que los trabajadores del sector privado deben obtener esta prestación antes del 20 de diciembre, conforme a la Ley Federal del Trabajo.

El calendario distingue las fechas de pago según el régimen de pensión o la relación laboral. Para los empleados de empresas privadas, el aguinaldo mínimo equivale a 15 días de salario cuando han laborado un año completo.

El aguinaldo del IMSS corresponde solo a pensionados de la Ley 73 (Ilustración VisualesIA Infobae)

Los pensionados del IMSS que reciben una pensión por cesantía en edad avanzada o vejez bajo la Ley del Seguro Social de 1973 tienen previsto recibir el depósito de su mensualidad y aguinaldo el 2 de noviembre, de acuerdo con el calendario de pagos difundido para 2026.

PUBLICIDAD

La prestación para este grupo corresponde a una mensualidad de la pensión. El cálculo no incluye asignaciones familiares ni ayudas asistenciales.

El aguinaldo del IMSS corresponde solo a pensionados de la Ley 73

El pago anual no aplica para todas las personas pensionadas por el IMSS. Quienes obtuvieron una pensión por cesantía en edad avanzada o vejez conforme a la Ley del Seguro Social de 1997 no tienen derecho al aguinaldo que reciben los beneficiarios del régimen anterior.

La diferencia entre ambos esquemas obliga a los pensionados a identificar el régimen bajo el cual les fue otorgada su pensión antes de contemplar este recurso para sus gastos de fin de año.

PUBLICIDAD

Los pensionados y jubilados del ISSSTE también recibirán la primera mitad de su aguinaldo durante la primera quincena de noviembre. El calendario prevé un periodo de dispersión, por lo que no existe una fecha única de depósito para todas las personas beneficiarias.

El pago programado para el 27 de noviembre corresponde a la pensión mensual de diciembre y no debe confundirse con la segunda parte del aguinaldo.

Los trabajadores de dependencias y entidades de la Administración Pública Federal también están incluidos en el esquema de pagos anticipados. Un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de octubre de 2026 permite que las instituciones comiencen a cubrir esta prestación a partir del 10 de noviembre.

PUBLICIDAD

La disposición autoriza adelantar la entrega, pero no establece que todos los servidores públicos deban recibir el depósito en esa fecha. Cada persona deberá consultar las reglas de su dependencia para conocer cuándo se realizará el pago.