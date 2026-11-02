Galletas de avena con crema de cacahuate: receta fácil y sin horno

Una merienda dulce no siempre necesita azúcar refinada ni horno. Esta versión resuelve el antojo de galleta en minutos, usando solo un tazón y el refrigerador.
La avena y la crema de cacahuate forman una combinación que ha ganado terreno en la cocina casera por su sencillez y su aporte nutritivo.
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Es una opción práctica para quienes buscan reducir el consumo de azúcar sin sacrificar el sabor dulce de una galleta tradicional.
Receta de galletas de avena con crema de cacahuate
Las galletas de avena con crema de cacahuate son pequeñas porciones compactas que se arman a mano, sin pasar por el fuego.
La técnica principal consiste en integrar bien la crema de cacahuate con la miel o el jarabe de maple hasta lograr una pasta uniforme, para después envolver la avena y lograr que la mezcla se compacte al frío.
El punto clave está en la temperatura: una crema de cacahuate muy fría no se integra bien, por lo que conviene que esté a temperatura ambiente antes de mezclar.
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Tiempo de preparación
El tiempo total es de aproximadamente 25 a 40 minutos, sin necesidad de cocción.
- Preparación activa (mezclar y formar las galletas): 10 minutos.
- Cocción: no aplica, esta receta no requiere fuego ni horno.
- Enfriamiento en refrigerador: 15 a 30 minutos, o 10 a 15 minutos en congelador.
Ingredientes
- 1 taza de avena en hojuelas o de cocción rápida
- 1/2 taza de crema de cacahuate
- 1/4 taza de miel de abeja o jarabe de maple
- 1/4 taza de cacao en polvo sin azúcar (opcional, para versión de chocolate)
- 1 cucharadita
- de extracto de vainilla
- 1 pizca de sal
Cómo hacer galletas de avena con crema de cacahuate, paso a paso
1. Coloca en un tazón grande la crema de cacahuate junto con la miel o el jarabe de maple.
2. Mezcla bien hasta obtener una pasta homogénea, sin grumos de crema de cacahuate.
3. Añade la vainilla y la pizca de sal, e integra de nuevo.
4. Si quieres la versión de chocolate, incorpora el cacao en polvo en este punto y mezcla hasta que no queden rastros blancos.
5. Agrega la avena poco a poco y mezcla con una espátula hasta que todos los copos queden cubiertos por la pasta.
6. Toma porciones con una cuchara y forma pequeñas bolitas o discos con las manos.
7. Coloca las galletas sobre una charola cubierta con papel encerado, dejando espacio entre cada una.
8. Lleva la charola al refrigerador entre 15 y 30 minutos, o al congelador de 10 a 15 minutos, hasta que firmen.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde aproximadamente 10 a 12 galletas pequeñas, equivalente a 4 porciones de 3 piezas cada una.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 210 kcal
- Proteínas: 6 g
- Grasas: 11 g
- Carbohidratos: 22 g
- Azúcares: 10 g (provenientes de la miel)
- Fibra: 3 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
Guarda las galletas en un recipiente hermético dentro del refrigerador hasta por 1 semana. En congelación, se conservan en buen estado hasta por 1 mes.
¿Con qué se puede acompañar esta receta?
Estas galletas combinan bien con un vaso de leche fría, que suaviza la densidad de la avena y la crema de cacahuate.
También funcionan como acompañante de un café de olla o un té de canela.
Para una merienda más completa, sírvelas junto a fruta fresca como plátano o manzana en rebanadas.
Quienes buscan una opción más indulgente pueden agregar un poco de chocolate derretido por encima antes de refrigerarlas.
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