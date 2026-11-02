México

Galletas de avena con crema de cacahuate: receta fácil y sin horno

Esta galleta combina crema de cacahuate y miel con hojuelas de avena en un tazón, logrando porciones nutritivas tras reposar unos minutos dentro del refrigerador

Galletas de avena en un plato sobre una mesa de madera, junto a un vaso con leche, copos secos y un frasco de crema de cacahuate.
La avena aporta fibra y ayuda a dar textura y cuerpo a la mezcla. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Una merienda dulce no siempre necesita azúcar refinada ni horno. Esta versión resuelve el antojo de galleta en minutos, usando solo un tazón y el refrigerador.

La avena y la crema de cacahuate forman una combinación que ha ganado terreno en la cocina casera por su sencillez y su aporte nutritivo.

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Es una opción práctica para quienes buscan reducir el consumo de azúcar sin sacrificar el sabor dulce de una galleta tradicional.

Cuatro galletas de avena apiladas en un plato blanco sobre un mantel, junto a un frasco de mantequilla de maní y un vaso de leche.
La crema de cacahuate funciona como base proteica y aglutinante de la receta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de galletas de avena con crema de cacahuate

Las galletas de avena con crema de cacahuate son pequeñas porciones compactas que se arman a mano, sin pasar por el fuego.

La técnica principal consiste en integrar bien la crema de cacahuate con la miel o el jarabe de maple hasta lograr una pasta uniforme, para después envolver la avena y lograr que la mezcla se compacte al frío.

Galletas saludables, avena, plátano, snack nutritivo, repostería casera. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Es una opción práctica para quienes buscan reducir el consumo de azúcar añadida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El punto clave está en la temperatura: una crema de cacahuate muy fría no se integra bien, por lo que conviene que esté a temperatura ambiente antes de mezclar.

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Tiempo de preparación

El tiempo total es de aproximadamente 25 a 40 minutos, sin necesidad de cocción.

  • Preparación activa (mezclar y formar las galletas): 10 minutos.
  • Cocción: no aplica, esta receta no requiere fuego ni horno.
  • Enfriamiento en refrigerador: 15 a 30 minutos, o 10 a 15 minutos en congelador.

Ingredientes

  1. 1 taza de avena en hojuelas o de cocción rápida
  2. 1/2 taza de crema de cacahuate
  3. 1/4 taza de miel de abeja o jarabe de maple
  4. 1/4 taza de cacao en polvo sin azúcar (opcional, para versión de chocolate)
  5. 1 cucharadita
  6. de extracto de vainilla
  7. 1 pizca de sal
Un cuenco con avena, un frasco de mantequilla de maní, un tarro con miel, cacao en polvo, sal y un frasco de extracto sobre una mesa de madera.
La avena debe quedar completamente cubierta por la pasta para lograr una textura uniforme.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer galletas de avena con crema de cacahuate, paso a paso

1. Coloca en un tazón grande la crema de cacahuate junto con la miel o el jarabe de maple.

2. Mezcla bien hasta obtener una pasta homogénea, sin grumos de crema de cacahuate.

3. Añade la vainilla y la pizca de sal, e integra de nuevo.

4. Si quieres la versión de chocolate, incorpora el cacao en polvo en este punto y mezcla hasta que no queden rastros blancos.

5. Agrega la avena poco a poco y mezcla con una espátula hasta que todos los copos queden cubiertos por la pasta.

6. Toma porciones con una cuchara y forma pequeñas bolitas o discos con las manos.

7. Coloca las galletas sobre una charola cubierta con papel encerado, dejando espacio entre cada una.

8. Lleva la charola al refrigerador entre 15 y 30 minutos, o al congelador de 10 a 15 minutos, hasta que firmen.

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El tiempo total de esta receta es de 25 a 40 minutos, sin tiempo de cocción. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente 10 a 12 galletas pequeñas, equivalente a 4 porciones de 3 piezas cada una.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 210 kcal
  • Proteínas: 6 g
  • Grasas: 11 g
  • Carbohidratos: 22 g
  • Azúcares: 10 g (provenientes de la miel)
  • Fibra: 3 g
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La avena se agrega al final y debe mezclarse hasta quedar completamente cubierta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Guarda las galletas en un recipiente hermético dentro del refrigerador hasta por 1 semana. En congelación, se conservan en buen estado hasta por 1 mes.

¿Con qué se puede acompañar esta receta?

Estas galletas combinan bien con un vaso de leche fría, que suaviza la densidad de la avena y la crema de cacahuate.

También funcionan como acompañante de un café de olla o un té de canela.

Un vaso de vidrio con leche fría y gotas de condensación sobre una mesa de madera, junto a una jarra de cerámica blanca y una ventana.
Un vaso de leche fría es el acompañamiento más común para este tipo de galleta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para una merienda más completa, sírvelas junto a fruta fresca como plátano o manzana en rebanadas.

Quienes buscan una opción más indulgente pueden agregar un poco de chocolate derretido por encima antes de refrigerarlas.

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