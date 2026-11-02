Los equipos que ya tienen un lugar en la liguilla del Apertura 2026 de la Liga MX (REUTERS/Luis Cortes)

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El torneo Apertura 2026 de la Liga MX ingresó en la recta final de la temporada regular con una disputa abierta por los boletos a la liguilla. Después de la Jornada 15, algunos clubes ya aseguraron su presencia en la fase de eliminación directa, mientras que otros quedaron sin posibilidades de avanzar y se despidieron de manera anticipada de la competencia.

En total, tres equipos consiguieron su clasificación a la Fiesta Grande, con lo que garantizaron su lugar en la etapa decisiva del campeonato. Estos clubes afrontarán las últimas jornadas con el objetivo de mejorar su posición en la tabla y llegar en mejores condiciones al inicio de la Liguilla.

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La situación es distinta para cinco equipos, que tras los resultados de la decimoquinta fecha ya no cuentan con opciones matemáticas de avanzar. Sus campañas terminarán al cierre de la temporada regular, sin posibilidad de disputar la fase de eliminación directa.

El resto de los clubes todavía pelea por uno de los lugares disponibles en la Liguilla del Apertura 2026. La definición se concentrará en las jornadas restantes, cuando los equipos busquen sumar los puntos necesarios para asegurar su clasificación o mantenerse en la lucha por los últimos boletos a la fase final.

América tiene un lugar en liguilla (REUTERS/Luis Cortes)

Qué equipos ya clasificaron a la liguilla del Apertura 2026

Tras la Jornada 15 del Apertura 2026, América, Chivas y Cruz Azul tienen asegurado su boleto a la Liguilla, sin importar los resultados de las dos fechas restantes de la temporada regular. En el extremo opuesto, Tigres, Atlante, Necaxa, Juárez y Puebla ya no tienen posibilidades matemáticas de avanzar a la fase eliminatoria.

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América y Chivas encabezan la tabla general con 29 puntos cada uno, en el primero y segundo lugar, respectivamente. Santos ocupa el octavo peldaño con 22 unidades, lo que define el margen matemático que convierte en irreversible la clasificación de los tres clubes punteros.

Para este torneo se eliminó el Play-In y solo avanzan los primeros ocho lugares de la tabla general. Con seis puntos todavía en disputa, es matemáticamente imposible que América, Chivas o Cruz Azul queden fuera de la Liguilla bajo cualquier combinación de resultados en sus dos encuentros pendientes.

Santos en la pelea por un lugar en liguilla

Santos en la pelea por un lugar en liguilla (TW Santos Laguna)

Con un autogol de Matías Espíndola, Santos venció este domingo al Necaxa y se colocó en puestos de Liguilla al alcanzar 22 puntos. Los laguneros ocupan el octavo lugar de la clasificación, aunque todavía no dependen de sí mismos para asegurar su avance a la fase final.

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El partido fue cerrado desde el inicio. Juan Reynoso apostó por la solidez defensiva ante un equipo que, después de su reacción en el torneo, había mostrado capacidad ofensiva con 16 goles en sus últimos siete encuentros. En ese periodo, los Rayos habían conseguido seis victorias y solo habían perdido frente a Tijuana.

Necaxa fue superior durante la primera mitad y exigió en varias ocasiones al portero Carlos Acevedo. Juan David Valencia tuvo una oportunidad clara después de estrellar el balón en el poste. En el rebote, el propio jugador intentó rematar con el otro pie, pero terminó evitando que la pelota tomara dirección de portería.

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Más tarde, Tahiel Jiménez dejó escapar otra ocasión dentro del área. El delantero recibió una posibilidad franca para abrir el marcador, pero su disparo de primera intención se elevó por encima del arco necaxista. Las oportunidades desperdiciadas mantuvieron la tensión en el Territorio Santos Modelo (TSM).

En la segunda parte, los Rayos también tuvieron buenos pasajes y por momentos volvieron a superar a los locales. Santos comenzó a tomar el control de la pelota en busca de romper el empate, aunque el encuentro parecía encaminado a terminar sin goles debido a que ninguno de los dos equipos asumía demasiados riesgos, pese a la necesidad de los Guerreros de sumar para mantenerse en la pelea por la clasificación.

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(REUTERS)

El gol llegó por una acción desafortunada para Necaxa. Después de que el portero Javier Orantes detuvo el disparo de los santistas, Matías Espíndola no consiguió rechazar el balón y terminó enviándolo a su propia portería. El autogol permitió que Santos rescatara el triunfo y alcanzara los 22 puntos, aunque su presencia en la Liguilla aún depende de otros resultados.

Los clubes eliminados del Apertura 2026

En la parte baja, Puebla es el mejor ubicado de los equipos ya descartados, con 16 puntos. Tigres, Atlante, Necaxa y Juárez se encuentran aún más abajo en la clasificación, por lo que ninguno de los cinco puede colarse entre los ocho primeros bajo ningún escenario posible.

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