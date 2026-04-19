Miel de abeja: beneficios comprobados para la salud y el cuidado de la garganta

La miel de abeja es un alimento natural con alto valor nutritivo y múltiples beneficios para la salud. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La miel de abeja es uno de los productos naturales más valorados por sus propiedades nutritivas y su versatilidad en la alimentación. Más allá de su sabor, destaca por ser una fuente de energía de rápida absorción, ya que sus componentes se integran al organismo en poco tiempo.

De acuerdo con El Poder del Consumidor, este alimento contiene azúcares naturales, además de ácidos, minerales, aminoácidos y enzimas que aportan beneficios al cuerpo. Su composición puede variar dependiendo del tipo de flor y del proceso de producción.

Sin embargo, también es importante considerar su densidad energética. Una sola cucharada aporta cerca de 64 calorías, por lo que su consumo debe ser moderado para evitar efectos negativos como el aumento de peso.

Propiedades nutricionales y aporte al organismo

El consumo de miel proporciona energía de rápida absorción gracias a sus azúcares naturales y compuestos orgánicos.

La miel contiene vitaminas del complejo B, así como vitaminas C, D y E, lo que la convierte en un complemento interesante dentro de una dieta equilibrada. Además, incluye antioxidantes como flavonoides y compuestos fenólicos que ayudan a proteger las células.

Estos elementos contribuyen a reducir el impacto del envejecimiento celular y pueden apoyar la prevención de algunas enfermedades degenerativas. También favorecen la absorción de minerales esenciales como el calcio y el magnesio.

Otro aspecto relevante es su papel en la fijación del calcio, lo que puede beneficiar la salud ósea y el funcionamiento del sistema nervioso, incluyendo el cerebro.

Aliada del sistema inmune y la garganta

La composición de la miel varía según el tipo de flor y el proceso de producción, lo que impacta en sus propiedades. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los usos más conocidos de la miel es el alivio de molestias en la garganta. Sus propiedades antibacterianas y antifúngicas ayudan a combatir infecciones leves, mientras que su textura contribuye a suavizar la irritación.

También se le atribuye un efecto positivo en el sistema inmunológico, fortaleciendo las defensas del cuerpo. Esto la convierte en un recurso frecuente durante episodios de resfriado o malestar general.

Además, puede ayudar a disminuir la tos y a brindar una sensación de alivio cuando hay inflamación, convirtiéndose en un remedio natural ampliamente utilizado.

Beneficios para la piel y consumo responsable

La miel también se utiliza en el cuidado de la piel por su efecto cicatrizante, hidratante y regenerador en heridas leves o quemaduras. - (foto: Alfa Editores)

La miel no solo tiene aplicaciones internas, también se utiliza en el cuidado de la piel. Puede favorecer la cicatrización, ayudar en la regeneración de tejidos y actuar como hidratante natural.

Su uso en heridas leves, quemaduras o resequedad cutánea ha sido valorado por sus propiedades reparadoras. Esto amplía su utilidad más allá de la alimentación.

A pesar de sus ventajas, se recomienda limitar su ingesta a aproximadamente una cucharada al día. Consumirla en exceso puede contrarrestar sus beneficios, por lo que el equilibrio es clave para aprovechar sus utilidades.