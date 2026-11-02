Defensa de César Jáuregui niega contradicciones sobre agentes de EEUU en Chihuahua y compara caso con “megadecomiso de huachicol” en Guanajuato

César Jáuregui, exfiscal de Chihuahua, podría pasar hasta siete años en prisión por el ejercicio ilegal del servicio público. (Foto: IG/Libertad para César Jáuregui)

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Héctor Villasana, abogado de César Jáuregui Moreno, exfiscal de Chihuahua, defendió las declaraciones contradictorias que realizó su cliente en el mes de abril sobre la presencia de agentes de Estados Unidos en el estado al afirmar que no mintió, sino que solo dio los datos con los que contaba en aquel entonces.

En entrevista con Infobae México, el litigante explicó que Jáuregui dio dos declaraciones distintas debido a la dinámica normal de una investigación compleja, no a un intento de ocultamiento, ya que la comunidad de El Pinal, donde se registró el accidente en el que murieron el director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), Pedro Oseguera Cervantes, su escolta y dos elementos estadounidenses, se encuentra en la sierra Tarahumara y los datos no fluyen con rapidez.

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Y es que, al anunciar el hallazgo del narcolaboratorio, el exfiscal dijo que el accidente había ocurrido cuando el convoy iba de regreso. Sin embargo, al día siguiente se retractó y afirmó que los dos agentes de EEUU no habían tenido presencia en el operativo, sino que se encontraban realizando labores de instrucción en uso de drones en una comunidad aledaña y solo había pedido ser trasladados a Chihuahua.

Foto: Fiscalía Chihuahua

“Venía en un convoy de cinco vehículos, y en la comunidad de Polanco, que está aproximadamente a seis horas y media de El Pinal, el director se encuentra con instructores de la Embajada de EU, que estaban en Polanco dando curso sobre el manejo de drones (…) ellos tenían un vuelo la mañana del domingo desde la ciudad de Chihuahua y pidieron la colaboración para trasladarse junto con la caravana en la que venía el Director, suben al vehículo y a las dos de la mañana, aproximadamente, sufren el percance en donde pierden la vida al desbarrancarse en una de las cañadas que existen en el lugar", aseguró.

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Villasana defendió esas declaraciones del exfiscal al explicar que el sitio del accidente se ubica a unas ocho horas de la capital del estado, en una zona de carreteras sinuosas y comunicación limitada que le imposibilitó informar con exactitud sobre los hechos.

“Conforme van pasando las horas, la información evidentemente se va alimentando de mejor manera. Es por eso que el fiscal, con toda transparencia, él sale, emite una declaración y luego, más tarde, ya con poquito mayor claridad, da otra información en donde evidentemente ya se confirma y se desmiente la que era la que surgió en primer momento (...) Se ha tergiversado esta información con una situación de que él ha querido ocultar la presencia (de los agentes)”, señaló el abogado.

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Abogado compara las contradicciones en las declaraciones con el “megadecomiso de huachicol” en Guanajuato

El pasado 20 de abril, Maru Campos y César Jáuregui encabezaron una ceremonia luctuosa en memoria de dos integrantes de la Agencia Estatal de Investigación, quienes murieron durante el operativo en El Pinal. (Crédito: fiscalía de Chihuahua)

Villasana comparó el actuar del exfiscal de Chihuahua con un hecho reciente en el que la Fiscalía General de la República (FGR) anunció el decomiso de 59 millones de litros de hidrocarburo en Guanajuato como parte de tres cateos en San Luis de la Paz, Dolores Hidalgo y San José Iturbide.

Sin embargo, las investigaciones posteriores llevaron a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a informar que después de la revisión de la situación de la empresa se detectó que solo había algunos asuntos que debía arreglar, pero que sí contaba con todos los permisos.

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), también explicó que derivado del aseguramiento y durante las primeras diligencias no se había podido comprobar si se trataba de huachicol y dijo que la investigación no se originó en la FGR, sino en la Fiscalía Estatal y con apoyo de informes de la Policía Estatal.

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Ante los hechos, el defensor de César Jáuregui comparó sus declaraciones contradictorias -debido al fluyo de la información- con este decomiso de presunto huachicol que resultó no serlo.

“El ejemplo más claro que tenemos es el de la presidenta ahora que aseguraron un tema de huachicol y luego se corrigió. Eso es válido, no tiene ningún problema y así ha habido un montón de ejemplos”, afirmó.

Además, el litigante explicó que este hecho no sería una prueba de que el exfiscal habría intentado ocultar la presencia de los agentes estadounidenses debido a que solicitó de manera previa la intervención de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) para apoyar el operativo en El Pinal.

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“Si él hubiera querido ocultar la información, ni la intervención de la Defensa hubiera pedido, ni hubiera salido a dar la información inmediatamente como se estaba gestando”, argumentó Villasana.

Fotografía del exfiscal tras su detención este 17 de octubre en Chihuahua. Crédito: Especial

El abogado remarcó además que las primeras expresiones del entonces fiscal fueron mediáticas, no una declaración oficial. “Se ha tergiversado de esta manera sus expresiones”, sostuvo, al señalar que se interpretó como un acto doloso lo que, para la defensa, fue parte del flujo normal de información en los primeros momentos tras el accidente.

Durante el proceso legal que sigue el exfiscal, su defensa también ha señalado que la Fiscalía General de la República lo acusa de traición a la patria sin que en los 150 datos de prueba con los que cuenta se le señale de manera directa como el responsable de la aprobación de los agentes extranjeros en el operativo.

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Con esto, han referido que los testimonios de quienes participaron en el operativo en El Pinal solo señalaron a Pedro Oseguera como la persona que se hacía acompañar por los dos agentes extranjeros. Es así que apuntan tanto al director de la AEI como al de Operaciones Estratégicas, Arturo Zuany Portillo -quien cuenta con un amparo para evitar su arresto- como los que estaban encargados del desmantelamiento del narcolaboratorio.

El exfiscal ha enviado mensajes a los militantes del PAN y ciudadanos que lo han apoyado con rezos o manifestaciones. Foto: Especial

Como parte de esta investigación, y de una paralela que mantiene en la Fiscalía General del Estado de Chihuahua por ejercicio ilegal del servicio público, César Jáuregui Jáuregui permanece recluido en el penal de El Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México.

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Por ambos delitos se encuentra vinculado a proceso y su defensa espera una resolución a las dos impugnaciones que realizaron, y que esperan tener una decisión en alrededor de dos o tres meses.